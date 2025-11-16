Rugăciunea musulmană în public, o practică tot mai puțin tolerată de ruși

Un șofer de autobuz din orașul Habarovsk, în Extremul Orient al Rusiei, a fost anchetat luna trecută după ce s-a rugat într-o stație de autobuz în timp ce pasagerii așteptau în interiorul vehiculului.

Bărbatul, despre care se crede că este un migrant din Asia Centrală, a fost absolvit de orice vină după ce s-a descoperit că se afla în pauză. Însă imaginile cu rugăciunea lui au stârnit furia „internauților” din Rusia.

Unii credincioși se roagă pe străzi și trotuare în Rusia, care găzduiește milioane de musulmani, inclusiv migranți din Asia Centrală. Această practică pare să provoace nemulțumire crescândă în Rusia, unde în ultimii ani ostilitatea și violența față de migranții musulmani au crescut.

Migranții din Asia Centrală sunt țintele unor raiduri polițienești intensificate, deportări și maltratări în Rusia, în urma atacului terorist mortal asupra sălii de concerte Crocus City Hall din martie 2024. Mai mulți cetățeni tadjici au fost arestați pentru presupusa lor implicare în atac.

Criticii spun că rugăciunea pe trotuare, în parcări sau în mijloacele de transport în comun este lipsită de considerație și chiar provocatoare. Dar credincioșii spun, în apărarea lor, că în multe părți ale Rusiei, inclusiv în Moscova și Sankt Petersburg, există o penurie de moschei. Musulmanii se roagă de cinci ori pe zi, inclusiv în timpul programului de lucru, ceea ce face dificilă deplasarea la moschee.

În luna martie, autoritățile din orașul portuar Vladivostok, situat pe coasta Pacificului rus, au luat măsuri disciplinare împotriva unui alt șofer de autobuz, după ce pe rețelele de socializare au fost postate imagini în care acesta se ruga în fața vehiculului său.

„Șoferului i s-a recomandat să caute alte locuri, mai retrase, pentru practicarea ritualurilor religioase, pentru a nu deranja pe ceilalți”, au declarat autoritățile municipale din Vladivostok într-un comunicat.

Problema migranților musulmani care se roagă în spații publice a fost ridicată de înalți oficiali ruși.

„Deși nu sunt împotriva rugăciunilor islamice, mi se pare destul de ciudat când cineva în metrou întinde un covor de rugăciune sau când șoferul unui microbuz începe să se roage”, a declarat Valeri Fadeev, șeful Consiliului prezidențial pentru drepturile omului din Rusia, un organism consultativ, în timpul unei vizite în Uzbekistan, în luna octombrie.

Practica rugăciunii în stradă este o chestiune controversată chiar și în rândul musulmanilor.

În Islam, credincioșii pot să se roage în locuri precum parcuri, aeroporturi sau locuri de muncă, dacă acestea sunt curate, dar trebuie să aleagă un loc potrivit, care să nu deranjeze pe ceilalți. Există locuri specifice în care rugăciunile sunt descurajate, cum ar fi cimitirele și toaletele.

Adham Haidarzoda, un renumit teolog din Tadjikistan, a declarat pentru RFE/RL că Islamul sfătuiește credincioșii să „evite să se roage pe drumuri și în locuri unde oamenii merg și se adună”.

Migranții se tem de reacții negative

Valentina Ciupik, o activistă rusă pentru drepturile omului, se teme că supravegherea tot mai strictă a practicilor religioase islamice ar putea stigmatiza și mai mult migranții din Asia Centrală și alimenta discriminarea.

Ciupik a avertizat că „indignarea online” față de astfel de incidente se transformă adesea în ostilitate în viața reală, consolidând stereotipurile și adâncind diviziunile sociale.

Migranții din Asia Centrală spun și ei, adesea, că se tem că rugăciunile în stradă ar putea duce la reacții negative.

Daler, un șofer de taxi tadjic în vârstă de 34 de ani, care ne-a dat doar prenumele său, a spus că a văzut migranți rugându-se pe străzi sau „în apropierea clădirilor sau a coșurilor de gunoi”. Cei mai mulți dintre ei, a spus el, sunt șoferi de taxi tadjici, uzbeci sau kirghizi care se tem că vor „rata” rugăciunile dacă așteaptă până ajung la moschee.

„Atrage atenția și generează resentimente față de migranți”, a declarat Daler pentru RFE/RL. „Respect dreptul oamenilor la libertate religioasă, dar cred că nu ar trebui să alimentăm ostilitatea față de migranți rugându-ne în locuri unde deranjăm oamenii.”

Dezbaterea privind rugăciunea publică nu se limitează la Rusia.

În 2011, s-au interzis rugăciunile pe străzile din Paris, după protestele extremei drepte.

Și în Marea Britanie această practică a stârnit controverse. În 2021, chemarea islamică la rugăciune de pe Tower Bridge, din Londra, a atras critici pe scară largă și dezbateri online pe tema migrației, în ciuda faptului că organizatorii obținuseră permisiunea oficială.

