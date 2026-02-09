Rusia acuză serviciile secrete ucrainene pentru tentativa de asasinare a unui general de rang înalt

Oficialii ruși au declarat că bărbatul pe care l-au identificat ca fiind autorul atentatului asupra celui de-al doilea general din agenția de informații militare ruse le-ar fi spus că a fost recrutat de serviciile secrete ucrainene.

Declarația din 9 februarie a Serviciului Federal de Securitate (FSB) – principala agenție de informații interne a Rusiei – a fost prima dată când anchetatorii au acuzat oficial Ucraina de implicare în atentatul asupra locotenentului general Vladimir Alekseev,pe 6 februarie.

Agenția, cunoscută sub numele de FSB, a publicat și mai multe înregistrări video din camere de supraveghere ale presupusului complot, inclusiv un clip de aproape un minut în care trăgătorul – identificat ca fiind Liubomir Korba, în vârstă de 65 de ani – era arătat mărturisind crima.

În zilele care au urmat împușcării lui Alekseev, care este al doilea în comandă la agenția de informații militare cunoscută sub numele de GRU, autoritățile au publicat zilnic imagini video și acuzații despre presupusul complot.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat anterior că Ucraina ar fi implicată, dar nu a furnizat dovezi. Kievul a respins această acuzație.

Potrivit FSB și anchetatorilor, Alekseev a fost împușcat inițial de două ori în casa scării unui bloc de apartamente din Moscova de către o persoană deghizată în curier de livrare a mâncării. În timp ce se apăra de atac, a fost împușcat a treia oară, înainte ca atacatorul să fugă.

Oficialii au declarat că a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență, iar medicii se așteaptă să se recupereze complet.

Autoritățile au afirmat că Liubomir Korba, cetățean rus născut în Ucraina, ar fi autorul atacului. Se pare că acesta a fost extrădat la Moscova din Dubai în weekend.

FSB a declarat că el a fost recrutat în august 2025, instruit la Kiev și trimis în Rusia prin România, Moldova și Georgia, serviciul de securitate ucrainean promițându-i 30.000 de dolari pentru atac.



Un alt bărbat, Viktor Vasin, a fost identificat drept complice, iar oficialii l-au acuzat că ar avea legături cu regretatul luptător anticorupție Aleksei Navalnîi. Un al treilea presupus complice ar fi fugit în Ucraina.

FSB a acuzat, de asemenea, serviciile secrete poloneze de implicare în recrutarea lui Korba.

Alekseev este cel puțin al patrulea general care a fost atacat sau ucis de la începutul invaziei rusești în Ucraina, acum aproape patru ani.

Anchetatorii au dezvăluit puține detalii cu privire la natura complotului de asasinat. Oficialii ruși au mai acuzat Ucraina pentru asemenea atacuri în trecut.

În calitate de comandant adjunct al GRU, Alekseev a supravegheat – sau a fost implicat în – multiple operațiuni de sabotaj sau asasinat, adesea îndrăznețe, în întreaga lume.

Printre altele, el a fost acuzat de implicare în otrăvirea aproape fatală cu Novicioc a fostului spion Serghei Skripal în Marea Britanie în 2018 și în atacul cibernetic asupra partidelor politice americane, cu doi ani mai devreme.

El a fost, de asemenea, asociat cu Evgheni Prigojin, fondatorul care celei mai notorii companii de mercenari din Rusia, Wagner Group. Prigojin a murit într-un accident de avion în august 2023, despre care oficialii serviciilor de informații occidentale au concluzionat ulterior că a fost un asasinat.

