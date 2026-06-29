În raportul său anual privind strategia politicii de apărare, ministerul afirmă că Europa se află într-o „zonă gri” între război și pace, angajându-se să consolideze investițiile olandeze în domeniul apărării, în special în arme fără pilot, precum dronele.

„Serviciile de informații olandeze estimează că Rusia se pregătește pentru o confruntare pe termen lung cu Europa”, a mai precizat ministerul în raportul său.

„În cel mai pesimist scenariu, un război limitat împotriva membrilor NATO ar putea fi posibil în termen de un an de la încheierea războiului rus din Ucraina”, au mai declarat autorii cercetării.

Avertismentul vine când membrii NATO se pregătesc pentru summitul din 7-8 iulie de la Ankara, în cadrul căruia amenințarea din partea Moscovei va ocupa un loc important pe ordinea de zi.

Șeful NATO, Mark Rutte, fost premier olandez, a declarat că Rusia „ar putea fi pregătită să folosească forța militară împotriva NATO în termen de cinci ani”.

Pentru a contracara aceste amenințări, olandezii și-au stabilit obiectivul ca jumătate din capacitățile lor operaționale să fie „fără pilot” în termen de cinci ani.

Pentru a realiza acest lucru, guvernul olandez intenționează să înființeze un „laborator de dezvoltare” special pentru proiectarea și construirea de drone capabile să combată alte drone.

„Întrebarea este dacă Europa și Olanda vor fi suficient de puternice, destul de repede, pentru a ne proteja libertatea, securitatea și modul de viață”, a declarat ministra apărării, Dilan Yesilgoz.

„Aceasta este responsabilitatea fiecărei generații, dar rareori a fost atât de urgentă”, a adăugat ea.

Sursă: AFP

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