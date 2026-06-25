Ministerul Afacerilor Externe de la București a catalogat reacția părții ruse drept „previzibilă”.

„MAE reamintește că decizia anunțată astăzi de partea rusă survine ca răspuns la măsurile adoptate de către autoritățile române la 29 mai 2026, în urma prăbușirii unei drone rusești în municipiul Galați, incident soldat cu răniți și pagube materiale”.

„La momentul respectiv partea română a decis declararea persona non grata a consulului general al Federației Ruse la Constanța și a dispus închiderea Consulatului General al Federației Ruse din orașul respectiv”, spune MAE.

De partea cealaltă, Rusia a spus joi și ea că decizia este un răspuns la măsurile României de luna trecută.

„Acesta este un răspuns la «retragerea nejustificată de către București a consimțământului pentru funcționarea Consulatului General al Rusiei din Constanța și la declararea șefului acestuia ca persoană non grata»”, a precizat Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei într-un comunicat citat de Hotnews.ro.

În urma decizie rusești, potrivit site-ului oficial al MAE, România ar urma să mai aibă în Federația Rusă, în afara ambasadei din Moscova, un singur consulat, cel de la Rostov-pe-Don.

Incidentul din mai, de la Galați, a fost condamnat de toți aliații României și de organizațiile din care face parte, ca NATO și UE, dar și de R. Moldova.

El a fost invocat în cele mai recente decizii occidentale de consolidare a „flancului vestic” al structurilor euro-atlantice.

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