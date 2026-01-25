Rusia scoate de la naftalină avioanele de pasageri sovietice proiectate în Ucraina

Rusia repune în serviciu avioane scoase din uz, în contextul sancțiunilor care au limitat capacitatea țării de a-și menține flota de pasageri. Printre avioanele reabilitate se află și o aeronavă proiectată în Ucraina, care a fost scoasă din funcțiune din motive de siguranță. Publicația pro-Kremlin Izvestia a relatat pe 19 ianuarie că 12 aeronave vor fi „reactivate” de companiile aeriene rusești în 2026. Zece avioane au fost deja trimise companiilor aeriene pentru a compensa diminuarea flotei, „agravată de sancțiuni”, potrivit sursei citate. Sancțiunile impuse după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova au împiedicat Rusia să cumpere avioane sau piese de schimb fabricate în Occident. Aproximativ 75% din flota comercială a Rusiei a fost construită în Statele Unite, Uniunea Europeană sau Canada.

Printre avioanele repuse în funcțiune se numără un Antonov - AN-148. Acesta este un avion cu reacție proiectat în Ucraina, care a fost interzis în Rusia începând cu anul 2018, în urma unui accident din luna februarie a acelui an, în care au murit toate cele 71 de persoane aflate la bord. Întreaga flotă din peste douăzeci de astfel de aeronave a fost scoasă din serviciu în urma accidentului, iar în luna mai a aceluiași an, Cuba a interzis companiei aeriene naționale să mai zboare cu o versiune a aceluiași avion.

Alte avioane care revin în serviciul comercial sunt Iliușin - Il-96 -, și Tupolev - Tu-204/214, pentru distanțe medii. Ambele avioane au efectuat zborurile inaugurale în ultimii ani ai Uniunii Sovietice. Avionul de linie Tupolev este utilizat în prezent de companiile aeriene naționale din Coreea de Nord și Cuba, afectate de sancțiuni, precum și de compania rusă Red Wings Airlines. O versiune a avionului de pasageri Iliușin pentru distanțe lungi este utilizată ca avion prezidențial de Vladimir Putin. Alte avioane Tu-204/214 sunt folosite de compania aeriană națională a Cubei și de o companie rusă de transport aerian de marfă.