Rusia scoate de la naftalină avioanele de pasageri sovietice proiectate în Ucraina

Rusia repune în serviciu avioane scoase din uz, în contextul sancțiunilor care au limitat capacitatea țării de a-și menține flota de pasageri. Printre avioanele reabilitate se află și o aeronavă proiectată în Ucraina, care a fost scoasă din funcțiune din motive de siguranță.
Publicația pro-Kremlin Izvestia a relatat pe 19 ianuarie că 12 aeronave vor fi „reactivate” de companiile aeriene rusești în 2026. Zece avioane au fost deja trimise companiilor aeriene pentru a compensa diminuarea flotei, „agravată de sancțiuni”, potrivit sursei citate.
Sancțiunile impuse după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova au împiedicat Rusia să cumpere avioane sau piese de schimb fabricate în Occident. Aproximativ 75% din flota comercială a Rusiei a fost construită în Statele Unite, Uniunea Europeană sau Canada.
Printre avioanele repuse în funcțiune se numără un Antonov - AN-148. Acesta este un avion cu reacție proiectat în Ucraina, care a fost interzis în Rusia începând cu anul 2018, în urma unui accident din luna februarie a acelui an, în care au murit toate cele 71 de persoane aflate la bord. Întreaga flotă din peste douăzeci de astfel de aeronave a fost scoasă din serviciu în urma accidentului, iar în luna mai a aceluiași an, Cuba a interzis companiei aeriene naționale să mai zboare cu o versiune a aceluiași avion.
Alte avioane care revin în serviciul comercial sunt Iliușin - Il-96 -, și Tupolev - Tu-204/214, pentru distanțe medii. Ambele avioane au efectuat zborurile inaugurale în ultimii ani ai Uniunii Sovietice.
Avionul de linie Tupolev este utilizat în prezent de companiile aeriene naționale din Coreea de Nord și Cuba, afectate de sancțiuni, precum și de compania rusă Red Wings Airlines. O versiune a avionului de pasageri Iliușin pentru distanțe lungi este utilizată ca avion prezidențial de Vladimir Putin. Alte avioane Tu-204/214 sunt folosite de compania aeriană națională a Cubei și de o companie rusă de transport aerian de marfă.
Avioanele Boeing 747 fabricate în SUA, a căror producție a încetat în 2023, sunt, de asemenea, pregătite pentru a reveni în spațiul aerian al Rusiei. Se pare că avioanele Boeing pentru zboruri lungi sunt relativ ușor de repus în funcțiune datorită abundenței de piese fabricate pentru cele peste 1.500 de avioane 747 construite începând cu anii 1970.
În ciuda faptului că a fost izolat de industria aviatică americană timp de decenii, Iranul deține în prezent o mică flotă de avioane 747 în funcțiune, dintre care unul are aproape 50 de ani. Compania rusă Aeroflot a trimis anterior avioanele Airbus fabricate în UE la Teheran pentru întreținere.
Deficitul de avioane civile din Rusia urma să fie compensat prin producerea a 127 de aeronave noi între 2023 și 2025. Până în ianuarie 2026, doar 13 avioane au fost livrate companiilor aeriene civile.
Rusia ar fi creat o rețea complexă de companii pentru a eluda sancțiunile aplicate pieselor de aviație. În februarie 2025, Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că trei persoane legate de o companie din Ohio au fost arestate sub acuzația de export către Rusia a pieselor de avion în valoare de 2 milioane de dolari.
O investigație a Europei Libere a arătat, în ianuarie 2023, că trei companii din R. Moldova au vândut, în 2022 – 2023, unor companii aeriene din Federația Rusă componente pentru avioane în valoare de circa 15 milioane de dolari. În iunie 2023, cele trei firme moldovene au fost sancționate de SUA. Ulterior, după mai bine de un an, activitatea acestora a fost suspendată de autoritățile de la Chișinău.
