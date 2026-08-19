Salarii mai mari pentru bugetari, însă de la anul. Ce majorări vor primi profesorii, polițiștii, medicii etc.

Ce credeți despre faptul că Guvernul a amânat majorările salariale pentru bugetari până la 1 ianuarie? Click pentru a participa la un SONDAJ

Anunțul premierului vine în contextul protestelor cadrelor didactice, nemulțumite că din septembrie nu vor beneficia de majorări salariale, promise anterior de Guvernul Munteanu.

„În numele Guvernului, îmi cer scuze că nu am putut onora aceste obligații la timp și că nu am putut crește salariile din toamnă așa cum s-au așteptat oamenii”, a spus Vasile Tofan într-o conferință de presă organizată după mitingul profesorilor din fața Guvernului.

„Vreau să garantez că această lege (a salarizării, n.r.) va intra în vigoare și începând cu 1 ianuarie 2027 aceste majorări se vor produce. Mai devreme acest lucru nu este posibil”.

Pentru a tempera nemulțumirile angajaților de la stat, premierul a anunțat un pachet de plăți compensatorii „unice”, care ar urma să fie plătit bugetarilor în octombrie.

Ei vor beneficia de creșteri salariale propriu-zise de la 1 ianuarie, când fondul de salarii din sectorul public va crește de la 33 de miliarde la 38 de miliarde de lei. Diferența – speră Executivul – va veni ca urmare a implementării reformei fiscale.

Plăți unice, în octombrie

Întârzierea majorărilor salariale va fi compensată cu „o plată unică” pentru toți bugetarii care au un salariu brut mai mic de 20.000 lei.

Angajații din învățământ, de pildă, vor primi câte 4.000 de lei; angajații din domeniul social, apărare națională ordine publică, sănătate, cultură, sport, justiție și administrare publică – vor primi câte 3.000 de lei.

În sectorul public sunt aproximativ 200.000 de angajați.

Pentru măsura din octombrie, Guvernul va aloca printr-o rectificare bugetară 560 de milioane de lei. Întrebat de jurnaliști de unde se vor lua acești bani, Vasile Tofan a evitat un răspuns, spunând doar că Executivul a găsit sursele bugetare pentru această sumă.

Noua lege a salarizării

Premierul Vasile Tofan a dezvăluit miercuri și care sunt planurile guvernului în privința reformei salarizării, care ar urma să fie aplicată de la 1 ianuarie 2027.

O modificare importantă privește formula de calcul a salariilor. De anul viitor, salariul de bază va reprezenta minimum 70% din leafa primită la final de lună de funcționari; „partea variabilă” (sporuri, alte beneficii) va fi de maximum 30%.

Tofan a spus că măsura va oferi oamenilor „stabilitate financiară” și va reduce abuzurile salariale. „Sporurile fixe” de 1.300 de lei și „sporurile de performanță” vor fi absorbite în salariul de bază.

O altă măsură propusă va fi asigurarea echității la plata premiilor unice. Acestea vor fi plafonate la maximum 2% din fondul anual al salariilor de bază, față de 5% acum.

Reforma prevede și reducerea valorilor de referință de la 10 la 6. Iar până în 2032 vor exista 4 valori de referință. „Prea multe valori de referință, creează inechitate și inegalitate între domenii cu același profil”, a explicat Tofan.

În R. Moldova salariile se calculează în baza valorilor de referință și unui coeficient – ambele stabilite prin lege. Coeficientul este corelat cu nivelul de studii, vechimea în muncă și dificultatea muncii. Valoarea de referință este valoarea în lei, corespunzătoare cu coeficientul de bază.

Cu cât se vor majora salariile

Din 1 ianuarie, circa 60.000 de angajați din educație vor beneficia de o creștere a salariului de bază de 10-15%, iar în învățământul superior – de circa 5%.

„În învățământul general, un profesor, educator, învățător de gradul II, va avea salariul de bază de 15.800 lei – o creștere de peste 1.800 lei sau circa 14%. Un profesor, educator, învățător, fără grad, va avea un salariu de 12.335 de lei – o creștere de 1.555 de lei, sau peste 14%”, a spus Tofan.

Cei din domeniul ordinii publice (polițiști, carabinieri etc.) vor avea salarii cu 15% mai mari. În domeniul asistenței sociale, creșterile vor fi în medie de 17%, în apărare – 19%, a spus Tofan.

De pildă, un asistent medical cu studii medii de specialitate și 5 ani de vechime în muncă va primi 10.794 lei – față de 8.808 lei acum, iar un ofițer de poliție cu un stagiu de cinci ani va primi circa 14.465 de lei.

„În domeniul social, un asistent social cu studii superioare va avea salariul de bază de 11.845 lei, iar un lucrător social cu studii medii va avea un salariu de 8.022 lei, cu 1.359 lei mai mult”, potrivit premierului.

Vor crește salariile și în administrație publică, cultură și sport – cu 15%. În justiție se anticipează o creștere de 9%.

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Promisiunea Guvernului Munteanu

În primăvara acestui an, Guvernul Munteanu promitea că va implementa reforma salarizării din sectorul public din toamna acestui an.

Premierul Alexandru Munteanu a demisionat pe 3 iulie, pe fondul unor critici și nemulțumiri vizavi de proiectul de reformă fiscală. Asta a adus la demiterea guvernului și instalarea ulterioară, pe 22 iulie, a Guvernului Tofan.

Alexandru Munteanu a negat că demisia sa ar fi avut vreo legătură cu reforma fiscală.

Premierul Vasile Tofan a recunoscut că reforma fiscală a lui Munteanu, care prevedea, între altele, „uniformizarea TVA”, a fost, pe alocuri, excesivă.

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