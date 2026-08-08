Dincolo de Știri | Cum încearcă Guvernul Tofan să împace și capra, și varza prin noua politică fiscală?

Premierul Vasile Tofan a prezentat, pe 6 august, un nou proiect al politicii fiscale pentru anul 2027, după ce precedentul a fost retras în urma criticilor și a dus la căderea Guvernului Alexandru Munteanu.

Spre deosebire de prima propunere, Guvernul Tofan renunță la ideea uniformizării TVA la 20%. Cota de 8% va fi păstrată pentru produsele de bază și medicamente, iar pentru alimentele importate, agricultură și sectorul HoReCa va crește la 12%.

La energia electrică va fi menținută cota TVA de 0%, iar la gaze - cea de 8% pentru un consum mic, de până la 100 kWh și, respectiv, 150 de metri cubi. Cantitățile peste aceste limite vor fi taxate cu 20%.

Munca va fi taxată mai puțin: scutirea personală pe salariu va crește cu 35%, de la 29.700 la 40.000 de lei.

Pentru companii, pragul pentru cota zero la profitul reinvestit va fi mărit de la 100 la 200 de milioane de lei. Pe de altă parte, vor crește taxele pentru produsele nocive și jocurile de noroc, profitul băncilor, dividendele și câștigurile de capital.

„Se vede că Guvernul Tofan a încercat să împace și capra, și varza, adică să nu producă destabilizare, să nu scoată oamenii în stradă și să nu revolte oamenii de afaceri, că le promitea condiții mai bune pentru afaceri, nu condiții mai rele”, comentează Nicolae Negru.

Chiar dacă s-a prezentat drept un reformator atunci când a venit la guvernare, Tofan „face niște pași prudenți” – mai spune analistul, iar noul proiect combină politici de dreapta, ca majorarea pragului pentru cota zero la profitul reinvestit, și de stânga, ca taxarea mai dură a luxului și viciilor.

Pentru Igor Boțan, această abordare a premierului Tofan este „mult mai echilibrată” față de cea a Guvernului precedent, scopurile fiind aceleași: relansarea economiei și reducerea deficitului bugetar, care este estimat la aproape 21 de miliarde de lei în 2026, un nivel record.

„Accentele se pun nuanțat, nu e vorba de «hai punem TVA 20% pentru toată lumea». E comod la calcule, dar putem provoca lucruri neplăcute pentru business. […] Atitudinea Guvernului este una bine calculată, din punctul meu de vedere, și este adecvată situației cu care se confruntă R. Moldova”, conchide comentatorul.

Proiectul politicii fiscale urmează să fie consultat pe larg și aprobat de Parlament. Guvernul planifică să încaseze 5 miliarde de lei, față de 6 miliarde planificate în versiunea precedentă.

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