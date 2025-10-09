Scriitorul maghiar László Krasznahorkai a câștigat Premiul Nobel pentru literatură pe 2025

László Krasznahorkai este cunoscut pentru romanele sale sofisticate, adesea etichetate ca postmoderne, cu teme distopice și melancolice.

Mai multe dintre operele sale, inclusiv romanele „Satantango” și „Melancolia rezistenței”, au fost adaptate în filme de lung-metraj de Béla Tarr.

Krasznahorkai s-a născut în Ungaria în 1954, la Gyula, aproape de granița cu România.

Începutul carierei sale a fost marcat de imposibilitatea de a călători (poliția secretă i-a confiscat pașaportul), iar romanele sale, precum „Satantango” și „Melancolia rezistenței”, transmit un sentiment aproape insuportabil de sufocare.

În prezentarea motivelor pentru care i s-a acordat premiul, Academia Suedeză a evidențiat rădăcinile central-europene ale scriiturii lui Krasznahorkai, amintind de Franz Kafka, ca și măiestria cu care a descris peisajul dezolant al Ungariei post-comuniste. Este subliniată importanța conflictului dintre „violența socială” și „ordine” în opera autorului maghiar, inclusiv în scrierile sale care au ca fundal Germania contemporană.

Academia a subliniat de asemenea „vitalitatea lingvistică” a lui Krasznahorkai, ca și „marea frumusețe lirică” a scriiturii sale. Juriul a subliniat de asemenea cuprinderea globală a lumii sale epice, mai ales după călătorii în Extremul Orient făcute în anii 2000.

Krasznahorkai a fost descris ca „maestrul apocalipsei” postmoderne.

„Este un scriitor hipnotic”, a declarat pentru AFP traducătorul englez al lui Krasznahorkai, poetul George Szirtes.

„El te atrage până când lumea pe care o creează răsună și răsună în interiorul tău, până când devine propria ta viziune asupra ordinii și haosului”.

Krasznahorkai este al doilea maghiar care câștigă acest premiu, după ce regretatul Imre Kertesz l-a câștigat în 2002.

Premiul Nobel pentru literatură aduce câștigătorului 11 milioane de coroane suedeze (1,16 milioane de dolari). Scriitoarea sud-coreeană Han Kang a câștigat premiul anul trecut. În 2023, câștigătorul a fost romancierul și dramaturgul norvegian Jon Fosse. În 2022, scriitoarea franceză Annie Ernaux a câștigat premiul pentru opera sa, în mare parte autobiografică.

