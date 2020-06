Sistarea finanțării poliției - un slogan al protestelor din SUA pe agenda electorală

Este un slogan care suna radical, permitind mai multe interpretari. Dar el prezinta si un pericol electoral, o capcana pe care presedintele ar fi dorit sa o intinda contracandidatului sau democrat Joe Biden.

Sloganul respectiv este promovat de stinga Partidului Democrat si unele dintre variante sint chiar atit de radicale precum suna. De exemplu, o majoritate a consiliului orasului Minneapolis a decis nici mai mult nici mai putin decit sa desfiinteze politia, in actuala sa configuratie, si sa o inlocuiasca cu un sistem de ajutor social care ramine inca nedefinit. Nu sint cunoscute detaliile acelei propuneri, dar conservatorii o folosesc ca ilustrare a faptului ca stinga are idei radicale, nerealiste, certate cu nevoile publice.

De aici si pericolul pentru Joe Biden. In esenta, ceea ce promotorii moderati ai ideii sustin este ca politia absoarbe un volum prea mare de resurse locale si ca o parte dintre activitatile pe care le are in sarcina – de exemplu, asistenta psihologica sau interventii sociale in zone defavorizate – nu este de competenta sa.

De aici si concluzia ca fonduri publice, in prezent alocate politiei, trebuie distribuite catre servicii sociale specializate in comunitati.

Dar pentru Biden exista pericolul de a fi etichetat drept dusman al ordinii publice. Intr-o declaratie a campaniei sale se arata ca Joe Biden nu sprijina sistarea finantarii pentru politie, dar doreste reformarea institutiei si cresterea investitiilor in scoli, comunitati, sanatate si programe sociale. Acesta este un raspuns la ceea ce campania lui Trump sustine si anume ca o administratie Biden ar diminua capacitatea politiei de a-si duce la indeplinire misiunea.

Un purtator de cuvint al campaniei lui Biden a spus ca acesta impartaseste durerea si frustrarea celor care doresc schimbare si este decis sa se asigure ca justitia triumfa si sistemul este echitabil.

In prealabil, campania presedintelui ii ceruse lui Joe Biden sa se pronunte, spunind ca tacerea sa ar reprezenta sustinerea sloganului.

Fostul vicepresedinte a aratat ca doreste suplimentarea fondurilor pentru imbunatatirea relatiilor politiei cu comunitatile si pentru pregatirea adecvata a politistilor, adaugind ca aceste nevoi sint reale si ca administratie Trump nu a oferit suficiente resurse pentru a le rezolva.