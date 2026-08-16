„Starlink-ul rusesc” devine rapid o realitate. Kremlinul are însă o problemă

Rusia face progrese rapide în dezvoltarea unei rețele de internet bazate pe sateliți, care ar putea pune capăt avantajului de care beneficiază Ucraina pe câmpul de luptă datorită utilizării sistemului Starlink. Experții avertizează însă că rețeaua rusească de internet prin satelit ar putea avea o vulnerabilitate majoră în timp de război. Rassvet („Zorii”), un proiect al companiei ruse Biuro 1440, a lansat în martie primul lot de 16 sateliți operaționali pe orbită. Un al doilea lot a fost lansat în iulie, iar compania intenționează, potrivit relatărilor, să aibă sute de sateliți pe orbită până anul viitor.

Biuro 1440 își promovează sistemul de internet de tip Starlink pentru utilizare civilă, însă președintele rus Vladimir Putin a vorbit în mod explicit despre proiect în contextul războiului din Ucraina. În cadrul unei întâlniri desfășurate pe 12 iunie la Kremlin, Putin le-a spus unui grup de militari că dezvoltarea unui sistem echivalent Starlink „avansează într-un ritm bun” și că speră ca trupele ruse să îl poată „simți pe teren în curând”. China, Uniunea Europeană și alte puteri dezvoltă, la rândul lor, propriile versiuni ale Starlink. Ian Muirhead, inginer specializat în sisteme spațiale și fost militar britanic, a declarat pentru RFE/RL că actuala cursă pentru dezvoltarea rețelelor de internet prin satelit aflate pe orbita joasă a Pământului este determinată în mare măsură de faptul că „o armată modernă nu poate opera fără comunicații cu o capacitate relativ mare de transmitere a datelor”. Potrivit acestuia, războiul din Ucraina a demonstrat că „singura modalitate reală de a garanta comunicațiile cu trafic mare de date în zonele de conflict este utilizarea constelațiilor de sateliți”.

Sistemele mai vechi de internet prin satelit utilizau sateliți individuali aflați la zeci de mii de kilometri de Pământ, ceea ce ducea la conexiuni instabile și nesigure. În schimb, sateliții Starlink orbitează în „constelații” aflate la altitudini de aproximativ 550 și 350 de kilometri. Acest lucru permite transferuri de date mult mai rapide, dar presupune existența unor constelații întregi de sateliți, astfel încât un utilizator să poată avea acces la cel puțin unul dintre ei în orice moment și din orice locație. Muirhead afirmă că rețeaua rusească de internet pe orbită joasă nu va fi comparabilă cu Starlink, care are în prezent peste 10.000 de sateliți în jurul Pământului și milioane de clienți plătitori. Cu toate acestea, el consideră că „implementarea oricărui tip de rețea pe orbită joasă va reprezenta o creștere uriașă a capacității de comunicații disponibile trupelor [ruse] și va avea un impact real asupra capacității lor de comandă și control”. Stațiile terestre, vulnerabilitatea majoră Muirhead atrage însă atenția asupra unui avantaj important de securitate de care beneficiază Ucraina prin accesul la Starlink și pe care Rusia nu îl va avea în aceeași măsură, din cauza unei componente esențiale: stațiile terestre.

Stațiile terestre constau, în general, într-un ansamblu de antene conectate fizic la internetul terestru. Aceste stații furnizează datele care sunt transmise către sateliții aflați pe orbită și apoi retransmise către utilizatorii individuali. Stațiile terestre sunt mari, fixe și emit semnale electromagnetice, ceea ce le face dificil de ascuns. Utilizatorii Starlink din Ucraina sunt deserviți în prezent de stații terestre amplasate în Polonia, Lituania și Turcia. Toate cele trei țări sunt membre NATO, ceea ce înseamnă că Rusia ar risca să declanșeze un răspuns militar susținut de Statele Unite dacă ar încerca să distrugă stațiile utilizate de Ucraina.

Kievul și-a demonstrat în ultimele luni capacitatea de a lovi ținte aflate pe teritoriul Rusiei cu ajutorul dronelor cu rază lungă de acțiune. Dacă Rassvet va deveni complet operațional, orice stații terestre amplasate pe teritoriul Rusiei ar putea deveni ținte importante pentru Ucraina. „Sunt sigur că ținta prioritară a Rusiei sunt sistemele Starlink, dar rușii nu pot distruge stațiile terestre Starlink, în timp ce Ucraina poate ataca stațiile rusești. Chiar dacă o stație terestră Rassvet s-ar afla în Siberia, nimic nu ar împiedica Ucraina să o atace”, a spus Muirhead. Vadim Skibițki, adjunctul șefului serviciului de informații militare al Ucrainei, a declarat într-un interviu publicat pe 10 august că zecile de sateliți Rassvet aflați în prezent pe orbită le permit deja trupelor ruse să utilizeze rețeaua „pentru scurt timp, atunci când un satelit trece deasupra teritoriului nostru”. El a adăugat că „există deja discuții despre modul în care trebuie să gestionăm această situație”.