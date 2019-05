Statele Unite evocă o amenințare militară iraniană la adresa intereselor americane

America trimite un portavion in Orientul Mijlociu raspunzind la ceea ce caracterizeaza drept o amenintare iraniana. In ce consta aceasta? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Surse americane au spus ca exista indicii ca iranienii ar pregati un atac, pus la cale de aliati ai Teheranului, impotriva fortelor americane din regiune, probabil in Siria sau Irak.

Consilierul prezidential pentru securitate nationala, John Bolton a precizat ca actiunile americane sint menite sa descurajeze si sa avertizeze ca orice atac impotriva unor obiective americane va primi un raspuns in forta. „Statele Unite nu urmaresc un razboi cu regimul iranian, dar sintem deplin pregatiti sa raspundem oricarui atac – fie indirect, fie initiat de Garzile Revolutionare Iraniene ori fortele iraniane regulate” - a spus Bolton.

In Iran, agentia semi-oficială IRNA a aratat ca presedintele iranian, Hassan Rouhani s-ar putea adresa natiunii mîine pentru a prezenta raspunsul Teheranului, la decizia Statelor Unite de a se retrage unilateral din tratatul nuclear cu Iranul. Se anticipeaza ca riposta va fi prudenta si reversibila, incercind sa mentina sprijinul celorlalte state semnatare ale acordului.

Presiunile Casei Albe sint menite sa descurajeze Iranul sa continue sa destabilizeze Orientul Mijlociu si ameninte aliati ai Americii, inclusiv Israelul – a spus secretarul de stat Mike Pompeo. „Obiectivul nostru este sa facem Republica Islamica Iran sa se comporte ca o tara normala” – a spus acesta, continuind „Cind o vor face îi vom primi inapoi cu bratele deschise”.

Ani de zile Statele Unite au plasat doua portavioane in regiune, asta in timpul razboaielor din Afghanistan si Irak, dar in ultima vreme fusese mentinut doar un vas. Anul trecut administratia Trump a decis sa intrerupa prezenta permanenta a portavioanelor si sa trimita doar la anumite intervale.

Marina militara americana nu are in prezent nici un portavion in Golful Persic. Intrebat in ce consta amenintarea iraniana la care se raspunde acum, Pompeo a spus ca nu doreste sa intre in amanunte, adaugind ca Statele Unite au ratiuni serioase sa creada ca amenintarea e reala.