Statele Unite la începutul unei noi ofensive diplomatice în Orientul Mijlociu

Se apropie data conferintei economice care ar urma sa fie prima faza a procesului de pace din Orientul Mijlociu. Cum se pregateste administratia Trump?



Ginerele si consilierul presedintelui Trump, Jared Kushner – artizanul planului de pace in Orientul Mijlociu – a inceput un turneu diplomatic care-l va purta in Maroc, Iordania si Israel. In aceasta din urma tara, Kushner urmeaza sa se intilneasca joi cu premierul Benjamin Netanyahu, care este in plina criza politica, nefiind pina acum in masura sa formeze noul govern, dupa ce a cistigat recentul scrutin.

Nu este exclusa posibilitatea ca sa fie organizate noi alegeri, ceea ce fireste nu este de bun augur pentru planurile lui Trump, in Orientul Mijlociu. Presedintele Statelor Unite a intervenit in disputele politice din Israel, exprimindu-si sprijinul pentru incercarile lui Netanyahu de a forma o coalitie. La doar o ora dupa aceea, premierul israelian a folosit mesajul tweeter al lui Trump pentru a-l ataca pe oponentul sau politic, fostul ministru al apararii Avigdor Lieberman, facind presiuni asupra acestuia sa se alature coalitiei. La Rabat, Kushner se va intilni cu oficialitati marocane, pentru ca apoi sa se indrepte catre Amman pentru convorbiri cu regele Abdullah, despre participarea iordaniana la conferinta economica din Bahrein, care urmeaza sa lanseze procesul de pace. Palestinienii le cer iordanienilor sa boicoteze conferinta si aceasta este o presiune importanta pentru ca in Iordania traiesc multi palestinieni.

In calatoria sa in Orientul Mijlociu, Kushner e insotit de trimisul special pentru Orientul Mijlociu, Jason Greenblatt si de consilierul pentru chestiuni iraniene, de la Departamentul de Stat, Brian Hook. Rusia a criticat conferinta din Bahrein spunind ca aceasta va arata ca cea de la Varsovia, care a avut – in viziunea Moscovei – o vadita orientare anti-Iran. China si Rusia le-au comunicat palestinienilor cu citeva zile in urma ca vor boicota evenimentul. Ashraf Al-Jabari, un om de afaceri din Hebron, care a mentinut legaturile cu administratia Trump este singurul Palestinian care a anuntat pina acum participarea la conferinta. Alti oameni de afaceri palestinieni au refuzat invitatia.