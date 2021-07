Ștefan Gligor: Trebuie să-i punem la respect pe criminalii care se implică în politică

Președintele Partidului Schimbării, Ștefan Gligor, în studioul Europei Libere - o discuție despre învingătorii și perdanții alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. Victoria obținută de Partidul Acțiune și Solidaritate este un rezultat istoric, care atrage o responsabilitate imensă. Așteptările cetățenilor și promisiunile făcute în campanie trebuie sa fie onorate. Urmează să fie eliminată definitiv crima organizată din Parlament, Guvern şi din instituţiile statului, a declarat Europei Libere, Ștefan Gligor, președintele Partidului Schimbării.

Europa Liberă: Discutăm despre învingători cu cei perdanți. Cum vă explicați că nu ați avut șanse ca să ajungeți la 5% ca să accedeți în parlament?

Ștefan Gligor: „Aceste alegeri au fost despre a trage o linie, a face claritate și noi eram conștienți de asta. Aceste alegeri au fost împotriva regimului și a sistemului mai mult decât pentru. Și noi am văzut acest lucru în teren, l-am simțit, dar pentru noi era important să ne ducem mesajul, să arătăm echipă, să arătăm că știm ce avem de făcut, să arătăm diferență și, în același timp, să ne folosim de platforma electorală, de posibilitatea de a înfrunta oamenii lui Plahotniuc, care renasc în politica moldovenească, și oamenii lui Platon, ai lui Veaceslav Platon, care renasc și se implică, și o să facă politică în R.Moldova. Pentru noi era important să le arătăm locul, să-i înfruntăm. Și, din păcate, noi am fost singurii care am făcut acest lucru. Nu am văzut mare dorință de a spune lucrurilor pe nume și a pune lucrurile la punct, în platourile televiziunilor, din parte altor partide. Inclusiv din partea PAS, care, la Moldova 1, a preferat să părăsească platoul, chiar dacă s-au complicat să vină cu vreo 20-30 de oameni încolo, fapt care mie îmi pare profund incorect. Noi avem criminali care se implică în politică și trebuie să avem oameni care le fac față și-i pun la respect. Noi ne-am folosit de această campanie pentru a le vorbi oamenilor, a merge în teren, a cunoaște situația, a înțelege problemele și a înțelege soluțiile care vin din teren, au aspect pur practic. Fiecare regiune este specifică. Și ne-am folosit de această campanie inclusiv ca să demonstrăm că suntem un proiect politic cu o identitate politică independentă.

Au încercat să ne pună tot felul de etichetări...

Au încercat să ne pună tot felul de etichetări: proiect satelit, proiect care se retrage etc. Noi înțelegeam că rezultatul va fi foarte modest din cauza polarizării. Aceste alegeri au fost un meci de fotbal între două echipe sau, mai bine zis, două concepte: conceptul de a elimina tot ce ne-a măcinat – ca societate și ca stat. Și acest lucru s-a reușit. Înțelegeam că n-o să furăm din bazinul electoral PAS. Am fost foarte corecți în poziționarea mesajului politic, nu am speculat mesajele PAS, așa cum a făcut Platforma DA, Vasea Costiuc, PACE, Chicu, PUN, AUR. Toate aceste proiecte, în esență, au cules voturi din bazinul electoral al PAS. Sunt sigur că cei care au votat pentru noi, în primul rând, așa puțini cum sunt, sunt oameni care preferă să-și dea votul determinat, conștient, și nu util. Da, este un fenomen, votul util, astăzi în Moldova, un fenomen care ne-a ajutat, de fapt, să scăpăm de regim. În același timp, repet, noi am încercat să facem o campanie cât de corectă posibil, să lovim în acei sateliți și în acei reprezentanți ai crimei organizate, care, de multe ori, pe banii crimei organizate făceau politică, încercau să facă politică, să fure voturi și să ducă oamenii în eroare. Eu cred că activitatea noastră și luările noastre de poziție au deschis ochii multor oameni.”

Europa Liberă: Cele mai mari așteptări ale cetățenilor R.Moldova acum sunt legate de reforma în justiție. Credeți că pe interior ar trebui să se trezească un sentiment că ar trebui să se procedeze altfel decât au procedat până acuma angajații acestui sistem?

Ștefan Gligor: „Eu cred că angajații acestui sistem vor pune botul pe labe și vor încerca să facă tot posibilul să intre sub pielea PAS. Ei deja fac aceste tentative și, din păcate, în unele cazuri, s-ar putea să le reușească. Noi am avut acest episod legat de SIS, în luna aprilie-mai, când un procuror de-al lui Viorel Morari a fost înaintat de Esaulenco la funcția de direct-adjunct SIS în adresa dnei Sandu. Acea numire a fost amânată și eu sper că a fost respins acel demers, pentru că vorbim despre un procuror care a făcut parte din grupul procurorilor lui Morari, care au urmărit ilegal oameni. Și cu acești oameni încă trebuie să ne lămurim. Acesta este un simplu exemplu cum sistemul încearcă să renască și dacă noi vom permite acestor oameni să penetreze noua putere, noua majoritate parlamentară, atunci întregul act al guvernării va fi sabotat, încrederea va fi sabotată. Le-aș sugera, în primul rând, colegilor din PAS să fie foarte precauți în ceea ce ține de acomodarea oamenilor care au servit regimului Plahotniuc, pentru că ei vor depune tot efortul să se integreze în formula noii puteri. Mai mult, în opinia purtătorilor de mesaj din partea PAS, cei care vorbesc despre justiție sunt puțini. Ei nu văd așa cum vedem noi rezolvarea problemelor în justiție, fapt ce ar putea să ducă la multe frustrări și la mari întârzieri.”

Europa Liberă: Totuși începutul, cel mai probabil, va veni odată cu evaluarea externă?

Trebuie să fie un mesaj clar pentru cei care au servit regimul și au distrus vieți...

Ștefan Gligor: „Nu, începutul trebuie să fie un mesaj clar pentru cei care au servit regimul și au distrus vieți.”

Europa Liberă: Adică plecați din sistem?

Ștefan Gligor: „Desigur că da. Aceste procuraturi despre care am vorbit atâta, această Procuratură Anticorupție care lucrează în tandem cu CNA, această Procuratură pentru Combaterea Criminalității Organizate – astea nu-și mai au rostul, sunt totalmente discreditate, niște unelte în mâinile lui Plahotniuc, care au distrus economia, au distrus politica. Ele trebuiesc lichidate. Și prin lichidarea lor dai un mesaj foarte puternic sistemului. Sistemul acesta râde de politicieni. În ultimii doi ani s-au schimbat cinci guverne și cinci miniștri ai economiei, de exemplu. Funcționarii din sistem, oamenii care au servit sistemul, în special grupul criminal organizat al lui Plahotniuc, aceștia nu sunt toți, sunt o parte, oamenii cheie, și ei, de multe ori, râd de politicienii noștri, care sunt lipsiți de experiență și de cunoștințe despre acest sistem. Și atunci riști să dai în bară, pentru că pur și simplu nu înțelegi ce faci și încerci cu niște măsuri disproporționate în raport cu gravitatea problemei să rezolvi ceva ce tu nu poți să rezolvi. Problemele trebuie tratate la direct. Noi am fost și suntem cel mai corupt stat din regiune. Acum sunt toate premisele pentru a curăța instituțiile, pentru a face ordine, pentru a lua atitudine. Dacă n-o să vină cu un pachet dur, drastic de măsuri față de organele de urmărire penală care au distrus competiția politică, au încarcerat, cu bună știință, ilegal, oameni, au distrus mii de destine și afaceri mici și mijlocii pe parcursul deceniilor, au făcut ca miliarde, dacă nu sute de miliarde de euro, pentru că oamenilor le pare suma asta mare, dar ea nu e mare, sunt investiții directe, sunt investiții indirecte. Sunt oameni care n-au mai venit acasă nu s-au mai întors, nu mai fac afaceri, vorbim de bani foarte mulți. Sursa puterii lui Plahotniuc a fost sistemul de urmărire penală, care i s-a închinat! Dacă acest sistem de urmărire penală, așa cum este el, va reuși să se închine noii puteri – R. Moldova nu are viitor!”

Europa Liberă: Dvs. cunoașteți foarte bune notele care i se pun activității Procurorului General și acum mai mult se discută în spațiul public dacă dl Stoianoglo ar trebui să plece sau să rămână în sistem – ce credeți că va fi cu soarta Procurorului General?

Ștefan Gligor: „Procurorul General, în R.Moldova, este cel mai protejat om, mai protejat decât președintele R.Moldova, decât deputații, decât orice alt funcționar. Și obiecțiile mele față de legea din 2016, care a fost pregătită inclusiv cu suportul și expertiza partenerilor de dezvoltare și a societății civile din Moldova, eu obiectam din 2016, din toamnă, adoptarea acestei legi anume pentru că avea menirea să protejeze acest sistem criminal și corupt. Înainte de a proteja acest sistem, el trebuia să fie curățit. Acuma, Procurorul General al R.Moldova poate pleca numai în anumite condiții și la decizia Consiliului Superior al Procurorilor, iar rolul președintelui este formal în această procedură.”

Europa Liberă: Dar decizia poate să fie și personală, să-i aparțină dlui Stoianoglo?

Ștefan Gligor: „Da. Sunt două opțiuni. Cea mai reală, mai fezabilă e ca dumnealui să depună o cerere de demisie.”

Europa Liberă: Dar el poate să spună că nu are motive să depună această cerere?

Ștefan Gligor: „Poate să spună că nu are motive să depună cerere de demisie și atunci va trebui Consiliul Superior al Procurorilor, dacă cineva dorește să-l demită sau există temeiuri să-l demită, să inițieze această procedură. Or, luând în considerație actuala componență a CSP, eu am mari dubii că ei au s-o facă. Și atunci intrăm într-un joc pe termen lung, care se numește evaluarea externă, un proces care va dura luni, ani!”

Europa Liberă: Este un semnal pentru sistem că această evaluare, mai devreme sau mai târziu, trebuie să aducă rezultate?

Ștefan Gligor: „Mai devreme sau mai târziu, va aduce rezultate, dar evaluarea externă presupune crearea unei comisii din persoane integre, care au capacitatea să evalueze și să țină lovitura, să refuze mita, să-și păstreze verticalitatea. Acesta nu este un proces simplu, crearea acestei comisii va dura luni de zile, dacă nu o jumătate de an, după care va trebui să înceapă să lucreze. Aceasta înseamnă audieri, documentări, colaborare cu ANI, care nu este funcțională etc. Și asta presupune și respectarea procedurii de contestare, ca să respectăm drepturile omului. Sau va fi creată o instanță specială, și aici trebuie să vedem cum ne lămurim cu Constituția, sau va trebui în cadrul instanțelor judecătorești existente să împuternicim unul din acele complete din cadrul instanțelor existente ca să examineze acele contestații. De asta eu și colegii mei am insistat pe formule mai simple, procuraturile speciale sunt create în baza Legii procuraturii, care prevede posibilitatea creării procuraturilor speciale. Aceste procuraturi, așa cum sunt create în baza legii, la fel pot fi și desființate în baza legii și pentru asta nu e nevoie de mai mult de 51 de voturi, o majoritate parlamentară simplă. Respectiv asta este mai degrabă calea, că tu mai degrabă rămâi o perioadă, o jumătate de an, fără aceste instituții discreditate, care iau în continuare mită, persecută oamenii, execută ordine politice. Și eu am venit în această campanie cu un șir de informații despre implicarea CNA pe monitorizarea segmentului transnistrean și acoperirea președintelui raionului Dubăsari, Filipov, în mituirea și transportarea organizată a oamenilor din stânga Nistrului, lucru cu care el a fost prins și anterior. Și atunci ce să speri de la aceste instituții? De câți ani examinează CNA, PA și PCCOCS dosatul Laundromatului și dosarul miliardului?”

De câți ani examinează CNA, PA și PCCOCS dosatul Laundromatului și dosarul miliardului?

Europa Liberă: Dar se acredita ideea că odată cu venirea unei noi puteri, totuși situația are șanse să se schimbe în bine, pentru că și pe interior sunt suficienți oameni conștienți că ei pot pune umărul la prezentarea unei situații reale.

Ștefan Gligor: „Dna Valentina, nu e suficient să fii procuror, să fii competent – mai trebuie să fii și curajos! Dacă omul ăsta, în perioada când statul nostru a trecut prin cele mai grele încercări, printr-un dezastru socio-economic și moral, a stat la dos, pe sub masă, Dvs. o să credeți în curajul lui acum, când societatea civilă, mass-media, jurnaliști, politicieni de opoziție, diaspora au făcut această schimbare, și el, procurorul, care trebuia să facă față crimei organizate, să dea dovadă de curaj, să-și riște capul, că noi pentru asta îl plătim, el a stat sub masă! Și Dvs. vă puneți speranța în acest om, serios?! Eu vorbesc serios acum!”

Europa Liberă: Eu îi cred pe politicienii care spun că odată cu schimbarea puterii ar putea să se schimbe, inclusiv, atitudinea celor competenți și să prindă la curaj.

Ștefan Gligor: „N-o să se schimbe nicio atitudine, asta se numește a pune botul pe labe în fața noii puteri, dna Valentina. Asta e greșeala pe care au făcut-o georgienii. Când a venit Saakașvili și echipa lui, mare lucru cu justiția n-au reușit să facă. De ce? Pentru că această justiție a pus botul pe labe în fața lor și a zis: Executăm. Și au executat exact atâta timp cât poporul i-a răbdat. Și când poporul a zis, - și nici nu poporul, dar acel oligarh cu finanțare la negru și cu bani enormi a reușit să mobilizeze societatea împotriva lor – când s-a tras linia, acel sistem, frumușel, și-a ridicat botul de pe labe, l-a pus pe altă parte și a zis: Acum te servim pe tine. Acest sistem este unul servil. Nu este scopul să-ți subordonezi sistemul ca să facă azi ceea ce crezi tu că este corect – scopul reformei justiției este să-i dai independență adevărată, să pui în acele fotolii oameni competenți - și curajoși, nu doar competenți. Deci, competent, integru și curajos! Dacă din acestea trei una lipsește, ai uitat de reforma justiției! Scopul acestei majorități parlamentare nu este să-i subordoneze și să-i impună să lucreze în interesul public așa cum cred ei că trebuie să lucreze, cum crede PAS, de exemplu. Scopul este să curățăm acest sistem, să-l facem funcțional și să-i dăm independența înapoi.”

Europa Liberă: Dvs., o persoană curajoasă, vă regăsiți în sistem, ca să încercați să schimbați situația?

Ștefan Gligor: „Dacă vorbiți de procuratură, nu pot fi procuror, legea s-a schimbat.”

Europa Liberă: Într-o instituție de drept.

Ștefan Gligor: „Care instituție de drept, mai concret?”

Europa Liberă: Dvs. vă cunoașteți mai bine capacitățile, posibilitățile, inteligența, vocația, dedicația! Dvs. știți unde ați putea face față.

Ștefan Gligor: „Vocația mea este să spun lucrurilor pe nume atunci când foarte multă lume ezită să o facă. Eu am o anumită capacitate de a învăța și de a aplica cunoștințele pe care le am, iar capacitatea pe care o cred mai valoroasă este că nu sunt coruptibil, nu pot fi vândut, influențat, impus, și aceasta este o calitate mai rară în R.Moldova, chiar dacă sună mai puțin modest din partea mea.”

Europa Liberă: Exponenții PAS spun că ar vrea să recruteze și persoane din afara partidului, doar dacă acestea ar renunța la apartenența de partid și ar merge într-o echipă ca să atingă același scop

Ștefan Gligor: „Nu, ei nu așa au formulat. Au spus că cei care vor face parte din garnitura guvernamentală vor avea apartenența politică a garniturii.”

Europa Liberă: Și Dvs. ați înțeles că neapărat trebuie să fie membri de partid?

Ștefan Gligor: „Nu membri de partid, dar, într-un fel, să fii exponentul și purtătorul de mesaj al PAS.”

Europa Liberă: Credeți că nu e corectă această abordare?

Ștefan Gligor: „Nu, nu este. Vă explic cum ar fi, în opinia mea.”

Europa Liberă: Cum ar fi în opinia Dvs. corect?

Ștefan Gligor: „Orice majoritate parlamentară ar trebui să se bucure atunci când o persoană care cunoaște foarte bine un domeniu, indiferent unde, în orice stat al lumii sau în R.Moldova, este capabil, are curajul, are capacitatea necesară, ei ar trebui să se bucure, să convingă acea persoană să-și lase venitul de 25 de mii de euro undeva în străinătate sau să-și lase practica și ocupațiile în R.Moldova, ca să vină în guvernul R.Moldova pe un salariu de 12-13 mii de lei, care este sub nivelul de existență a unei persoane care are familie, are copii.”

Europa Liberă: Lăsați să se înțeleagă că prea puțini vor fi cei care vor face un asemenea sacrificiu?

Vor fi foarte puțini cei care se vor uita în gura PAS-ului și vor face așa cum cred ei...

Ștefan Gligor: „Vor fi foarte puțini cei care se vor uita în gura PAS-ului și vor face așa cum cred ei și nu cum cred cei pe care ei îi atrag ca specialiști. Când atragi un specialist, o faci pentru că el are niște cunoștințe pe care tu nu le ai.”

Europa Liberă: Dar trebuie să-l motivezi financiar, prin salariu.

Ștefan Gligor: „Financiarul este a doua parte, pentru că oamenii care au să vină în această funcție n-au să vină pentru financiar și nici nu are R.Moldova capacitate financiară să le satisfacă necesitățile, astăzi nu are. Ei au să vină atunci când vor rezona cu cauza. Oricine face un efort atunci când rezonează cu o cauză, când este o persoană care trăiește bazată pe convingeri. Acum, când tu atragi această persoană în echipă, tu nu poți să-i spui să renunțe la toate apartenențele politice și să devină parte a proiectului PAS sau din echipa guvernamentală PAS, cu culoarea PAS. Tu faci un guvern tehnocrat, nu te interesează culoarea lor politică. Te interesează ce pot livra ei concret pe domeniul lor de expertiză și dacă nu sunt de vânzare. Pentru că se va încerca cumpărarea, coruperea, mituirea majorității absolute a...”

Europa Liberă: Cine va încerca?

Ștefan Gligor: „Sheriff-ul, Transnistria, rușii, serviciile secrete, multe vor încerca, dna Valentina. Și s-a încercat! Și eu vreau să vă asigur că oameni care nu s-au dat vânduți sunt unități în țara asta! Și acei oameni trebuie implicați și puși la lucru! Are maturitate politică PAS-ul să înțeleagă asta? Vom vedea. Dar, cel puțin, eu am văzut câteva episoade foarte îngrijorătoare, când oamenii lui Plahotniuc, oamenii lui Morari, eu nu fac diferență între aceștia doi, au încercat să penetreze sistemul, au încercat să se angajeze ca să presteze servicii noiii guvernări, anttticccipând marea schimbare care s-a întâmplat pe 11 iulie, sper că e vorba de marea schimbare. Și atunci noi trebuie să fim vigilenți.”

Europa Liberă: Să vorbim despre metamorfozele care se întâmplă actualmente în sistem. Astăzi am aflat că au început să cadă serverele de la anumite instituții de stat. Ce ar însemna aceasta?

Ștefan Gligor: „Anume la Curtea de Conturi și la vamă.”

Europa Liberă: Da, două.

Ștefan Gligor: „Eu sper foarte mult că nu este vorba despre lichidarea urmelor și probelor legate de contrabandă. Noi am văzut alaltăieri că în Arad au avut loc percheziții de către organele de drept ale României.”

Europa Liberă: DIICOT.

Ștefan Gligor: „Unde au fost sechestrate multe persoane implicate în contrabanda de țigări. Eu cunoșteam despre această bază de la ARAD încă din anul 2020, aveam informații că în toamna anului 2020, când a fost schimbat guvernul Sandu pe guvernul Chicu, au fost eliberate din nou licențele pentru import/export de țigară a Sheriff-ului, s-a reluat contrabanda de țigări și au plecat 45 de tiruri spre Arad, doar atunci, într-o lună și un pic. Baza de descărcare era acolo; pe surse, prețul era unul de dumping, cu vreo 80 de euro per cutie mai mic decât țigările care vin prin contrabandă din Ucraina, s-au dat cu 680 de euro. Noi cunoșteam de mult timp despre asta și cunoaștem că toți cei care astăzi erau pe lângă PSRM, pe lângă Dodon, asta este – R.Moldova este o fațadă a unei mari acțiuni de contrabandă! Am vorbit despre asta de zeci de ori! Și eu cred că aceste căderi de sistem ar putea fi legate cu perchezițiile din Arad pentru că ei trebuie să-și șteargă urmele. Pentru că dacă la Arad sunt urmele date, sunt ridicate date cu privire la camioanele care, pe documente false, au adus țigări în România, acele camioane au trecut frontiera R. Moldova și autoritățile române ar putea să întrebe de sănătate autoritățile noastre, cum de sute de camioane și tiruri au traversat frontiera pe documente false? Desigur că DIICOT trebuie să întrebe și vama românească, și poliția de frontieră românească, cu ce s-au ocupat toți anii aceștia. Pentru că acest canal de contrabandă a funcționat din 2010-2011 la scară serioasă, mare, până în prezent. Și acum, posibil, are loc o mică operațiune de lichidare a urmelor la vamă și în altă parte.”

Europa Liberă: Ce provocări credeți că au să apră pentru noua guvernare în următoarea jumătate de an?

Totul este o provocare. Așteptările sunt imense...

Ștefan Gligor: „Totul este o provocare. Așteptările sunt imense. Eu cred că PAS-ul este conștient de faptul că acele 52-53 % de oameni care i-au votat este un bazin anormal de mare pentru structura clasică a bazinului electoral din R.Moldova. Acesta este un vot de protest, inclusiv împotriva sistemului corupt, și cea mai mare așteptare este să facă ordine, să facă o curățenie drastică.”

Europa Liberă: În vizorul PAS, și ei nu ascund acest lucru, prioritar, s-ar regăsi și confiscarea averilor nejustificate și ei își propun să modifice Constituția, le mai trebuiesc patru voturi în parlamentul care va fi validat de Curtea Constituțională. S-ar găsi voturi suficiente ca să fie modificată Constituția, ca să se ajungă la confiscarea averilor ilicite?

Ștefan Gligor: „Sigur că nu.”

Europa Liberă: De ce?

Ștefan Gligor: „De unde să ia patru voturi? De la comuniști, care au acele averi? De la socialiști, care au acele averi? Dodon nu poate să-și justifice hainele pe care le poartă! Dvs. chiar credeți că oamenii lui au să voteze așa ceva? PAS-ul avea șansa asta înainte de alegeri, atunci când erau două strategii ipotetice cum să faci să obții o majoritate parlamentară. Și eu am vorbit cu cineva de la PAS, o persoană foarte cunoscută, și le-am spus acest lucru: voi ați avut o posibilitate istorică să creați un front comun, larg, să absorbiți absolut tot și să creați o motivație suplimentară pentru oameni să iasă la vot. În diaspora peste 50 de mii de oameni n-au ieșit la vot, dintre cei care au fost la prezidențiale.”

Europa Liberă: Ce a fost – e clar, acum să vedem ce urmează?

Ștefan Gligor: „Nu urmează nimic. Ei au formulat această promisiune, ei vor încerca să o onoreze. Eu nu cred că se vor găsi voturi. Și acolo o să rămânem. Dar, dna Valentina, e frumos să spui confiscarea averilor, dar e mai complicat să o faci. Averile le confiscă instanța, nu parlamentarii. Și atunci când instanța e vai și-amar de capul ei, Curtea de Apel Chișinău e una dintre cel mai ineficiente și mai încărcate curți din țară. Aproape 60-70 la sută din toate cazurile din R.Moldova sunt aici. De ce? Pentru că în Chișinău sunt concentrați toți agenții economici și aici este cel mai mare număr de litigii. Și atunci când Curtea de Apel e defectă, când CSJ e defectă, la ce speri? Trebuie să faci ordine în sistemul judecătoresc, în sistemul urmăririi penale, pentru că confiscarea averii se face inclusiv cu efectuarea anchetei. Ai un șir de organe defecte, corupte și inapte să funcționeze normal, deci, trebuie să faci ordine la toate nivelele. Și în cazul dat, trebie să atragi cam tot ce este sănătos în această societate, de pe interior și de pe exterior, ca să încerci să pui totul pe roate.”

Europa Liberă: Asta se și sugerează, că resursa umană e la mare căutare, în condițiile în care 63 de voturi are PAS în parlament.

Ștefan Gligor: „Eu nu știu dacă ei vor găsi această resursă prin anunțuri de genul: Trimiteți CV-uri la adresa electronică cutare. PAS a avut cinci ani de zile ca să-și facă o bază de date a resurselor umane. Ei nu sunt un partid tânăr, ca al meu, care are 3-4 luni de zile. Trebuiau să se gândească la aceste lucruri și evident că trebuiau să aibă o bază de resurse umane, oameni cu care să negocieze, să discute niște lucruri. Vor exista două mari obstacole: lipsa de maturitate politică și lipsa unei majorități constituționale parlamentare. Cu o majoritate constituțională, lucrurile puteau să se miște mai repede.”

Europa Liberă: Dar și acum, din mers, multe lucruri se pot învăța.

Ștefan Gligor: „Se pot. ”

Europa Liberă: Dvs. cunoașteți foarte bine că atunci când ajungi la putere nu e ca și când stai în opoziție. Când ești în opoziție, mai mult critici. Când ești la putere, poți și trebuie să demonstrezi rezultate, cetățenii, vorba Dvs. au așteptări, uneori chiar se spune că exagerate, dar foarte mulți oameni așteaptă pensii, salarii mai bune, pentru care banii pot fi găsiți în lupta aceasta cu corupția, cu nedreptatea.

Ștefan Gligor: „Sunt de acord cu Dvs. În ce constă întrebarea?”

Europa Liberă: După reforma justiției, care alte reforme le-ați găsi prioritare?

Ștefan Gligor: „Dna Valentina, nu există așa ceva, după reformă, reforma justiției va continua cât va exista societatea, pentru că noi vom fi constant nemulțumiți de performanța și rezultatele acestei puteri. Noi suntem extrem de departe, am vorbit de multe ori despre asta, pe locul 136, pe planetă, la capitolul independența judecătorilor.”

Europa Liberă: Dle Gligor, dar un început trebuie să existe.

Ștefan Gligor: „Păi, trebuie să existe și eu nu-l văd. Iată când o să avem un ministru al justiției care o să-și asume politicile de reformă a justiției, o să vină și o să pună pe masă un plan concret de reformă a justiției, că eu nu l-am mai văzut. Guvernul Sandu a plecat atunci, dar conceptul preliminar cu privire la reformă, un draft, a fost prezentat la Ministerul Justiției cu o săptămână înainte ca guvernul să fie dat jos. Eu sper că PAS are o claritate cu privire la ceea ce vor să facă. Din cât înțeleg, ei vor să meargă pe un mecanism de păstrare a instituțiilor pe care le avem sau reorganizarea lor în altceva, un fel de DNA românesc, eu nu o dată au vorbit despre asta. Eu în astfel de lucruri nu cred, cred că vom da în bară, cred că vom obține același sistem, cu aceiași oameni, cu mici diferențe, care vor servi noua putere și care, odată cu schimbarea puterii, îi vor servi pe cei care vor avea majoritatea. Nu cred că o să se meargă pe reforme cu adevărat profunde, dar sper să greșesc. Acum, paralel cu această reformă, este vorba despre însănătoșirea economiei. Dacă nu vom însănătoși economia, dacă nu vom lăsa discursul populist, aberant, dacă nu vom face schimbări structurale...”

Europa Liberă: În cât timp trebuie să fie livrate primele rezultate, pentru Dvs. există o perioadă de timp aproximativă?

Ștefan Gligor: „Rezultatele, la general, vor fi livrate, dacă va exista o abordare și o strategie corectă. Dacă noi nu o să avem o abordare strategică corectă, n-o să fie livrat nimic! Și Dvs. mă întrebați în cât timp vor fi livrate rezultatele, dar eu încă nu știu ce au ei de gând să facă, pentru că din campania lor electorală, din campania PAS, n-am înțeles mare lucru. Am înțeles că o să fie pensii de două mii de lei, ceea ce presupune plus patru miliarde la un deficit de 10 miliarde. Noi avem balanța, nu știu dacă cunoașteți, mai mult de jumătate din buget noi plătim pensii și plăți sociale. Mai mult de jumătate!”

Mai mult de jumătate din buget noi plătim pensii și plăți sociale...

Europa Liberă: Ei au explicat și au spus că se vor găsi resurse.

Ștefan Gligor: „Eu consider că să te alimentezi din fonduri externe este greșit, trebuie să înveți să echilibrezi economia ta, să schimbi structural niște lucruri legate de impozitare și legat de mediul de afaceri, în special afacerile mici, să creezi politici fiscale de stimulare a afacerilor mici, să convingi oamenii să revină la sat să facă afaceri ca să sporească baza fiscală a autorităților publice locale – toate acele lucruri despre care noi am vorbit în campania electorală, dar lumea nu a prea fost interesată de ele. Dacă nu vom schimba structural parametrii economiei noastre, vom ajunge doar la majorarea datoriei externe și la conservarea stării noastre de proastă funcționare, ca să nu spun altfel.”

Europa Liberă: O reformă administrativ-teritorială ar trebui să se regăsească pe agendă?

Ștefan Gligor: „Opinia noastră, ca partid, acum vorbesc în numele Partidului Schimbării, noi nu susținem reforma teritorial administrativă acum. În prima fază, trebuie să asigurăm descentralizarea și autonomia fiscală. Trebuie să dezlegăm primăriile de Chișinău. La noi parlamentul decide în care sat să se facă drumul, în care sat să se tragă apă. Acesta este un cretinism cronic. Noi trebuie să le dăm pace odată și odată primăriilor noastre, să le dăm 100 % din impozitul persoanelor fizice, să rămână acolo, pe loc, și dăm 15-25 la sută din impozitele plătite de persoanele juridice plătite direct în bugetul local, ca primarul să vadă ce bani se adună. Atunci când noi vom vedea care din satele noastre au bază fiscală ca să supraviețuiască cu adevărat, să fie autonomi, în câte sate trăiește suficientă lume și sunt suficienți agenți economici, ca satul să fie cu adevărat funcțional, autonom, și administrația publică locală să aibă capacitatea financiară și instituțională să-și onoreze obligațiile față de cetățeni, pe apeduct, canalizare, colectare deșeuri, drumuri și altă infrastructură. După un an-doi de zile, când vom vedea cum joacă acest lucru, după ce descentralizăm, dăm autonomie, dăm impozitele direct în buget, în faza doi, va trebui să ne gândim și eu vă asigur că primarul și consilierii vor fi primii care vor ridica acest subiect.”

Europa Liberă: Deci, aceasta trebuie să se întâmple după alegerile locale, lăsați să se înțeleagă?

Ștefan Gligor: „Nu au nicio treabă alegerile locale cu ceea ce vorbesc eu acum.”

Europa Liberă: Este o legătură directă, pentru că...

Ștefan Gligor: „Eu vorbesc că noi trebuie să întoarcem scaunul acesta și să-l punem pe picioare, iată despre ce vorbesc eu! Lăsați alegerile, lăsați totul la o parte, gândiți-vă la structura logică, cum funcționează lucrurile în statele normale. În statele normale te uiți în care primării există rezidenți suficienți și suficienți agenți economici ca să formeze bugetul. Acolo unde bugetul este suficient ca să onoreze obligațiile față de cetățeni, acolo trebuie să fie primărie.”

Europa Liberă: Am înțeles.

Ștefan Gligor: „Acolo unde nu sunt suficienți, unde satele sunt trecute de limita recuperării și de limita reabilitării, acolo nu sunt primării. Ele se integrează în comunități mai mari și sporesc baza fiscală și puterea fiscală a acelor entități care au capacitate de a supraviețui. Iar de la centru, aici centrul trebuie să intervină, te uiți unde nu-ți ajunge, unde sunt primării care nu colectează suficienți bani și acolo creezi mecanisme compensatorii. După asta, peste un doi ani de zile, te gândești cum să optimizezi, care primării trebuie lichidate sau comasate cu altele, ca să faci entități mai puternice. Și asta după 30 de ani de porcărie, idioțenie, șantaj politic al administrației publice locale! Pentru că asta s-a întâmplat! De ce nu s-a făcut ceea despre ce vorbesc acum, nu li s-a dat autonomie financiară, patrimonială și administrativă? Pentru că politicienii din parlamentul nostru aveau nevoie să-i gâtuie pe acești primari în alegeri parlamentare și să-i impună să livreze un rezultat!”

Europa Liberă: Ca să le dea voturi.

Ștefan Gligor: „C să le dea voturi! Dar lucrul trebuie terminat!”

Europa Liberă: Pentru un răspuns scurt, da sau nu, dacă vine o ofertă din partea guvernanților să faceți parte din echipa lor, acceptați sau nu?

Ștefan Gligor: „Dna Valentina, întrebarea este foarte generală. Există anumite domenii, pe care eu pot fi util, altele pe care nu pot fi util. Depinde foarte mult de abordare. Dacă abordarea o să fie tot așa nonșalantă cum o vedem, că trebuie să renunțați la identitățile voastre politice și să deveniți parte din PAS, eu cred că foarte puțină lume o să-i ia în serios pe acești oameni. Scopul lor este să facă un guvern integru, capabil și care nu negociază pe bani interesele cetățeanului. Ei au nevoie de oameni de care noi nu prea am avut și asta este foarte dificil. Eu sper să reușească, pentru că cetatea a făcut un efort imens și ar fi păcat să se piardă.”

Europa Liberă: Vă mulțumesc mult pentru această discuție și vp așteptăm și cu alte ocazii.

Ștefan Gligor: „Cu drag.”