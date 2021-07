Mihai Popșoi (PAS): Aceste alegeri au fost o sărbătoare a democrației

Despre rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie, dar și despre prioritățile PAS pentru perioada imediat următoare, o discuție cu Mihai Popșoi, vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate.

Europa Liberă: Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre! V-ați așteptat la această victorie covârșitoare? Totuși, 63 de mandate e o putere mare în mâinile PAS-ului.

Mihai Popșoi: „În primul rând, vă mulțumim pentru invitație, venim de fiecare dată cu plăcere la Europa Liberă! Au fost o sărbătoare a democrației aceste alegeri. Cetățenii și-au pus mari speranțe în această schimbare, în aducerea vremurilor bune în Republica Moldova și iată că s-a întâmplat acest lucru. Unii nu au sperat, alții au fost siguri, dar trebuie să recunoaștem că rezultatul este peste așteptări, rezultatul este unul care ne responsabilizează și, în egală măsură, ne și onorează. De aceea va trebui să valorificăm această oportunitate, acest mandat enorm pe care ni l-au oferit cetățenii și cu siguranță în săptămânile următoare, imediat ce vom avea parlamentul și apoi guvernul, pentru că așa este ordinea, vom munci din prima zi pentru a îndreptăți așteptările cetățenilor, întrucât aceste așteptări sunt foarte și foarte mari.”

Europa Liberă: Votul util v-a adus acest câștig zdrobitor?

Mihai Popșoi: „Nu cred că e doar votul util. Principalul factor care stă în spatele acestui succes este dorința fermă și certitudinea cetățenilor Republicii Moldova că schimbarea poate avea loc. Or, bazele schimbării au fost puse în prezidențiale, cetățenii au văzut că este posibil. Și atunci, cum ziceam noi, a mai rămas un singur pas – să oferim țării un parlament curat, reprezentativ și un guvern pe măsura dificultăților pe care le avem în țară.”

Europa Liberă: Bazinul s-a extins și în baza votului etnic?

Mihai Popșoi: „Bazinul s-a extins și în baza tuturor criteriilor care există în politicul moldovenesc. Dna Sandu în alegerile prezidențiale a reușit să-i unească pe toți și noi în alegerile parlamentare nu am făcut decât să încercăm să replicăm acel succes din prezidențiale, am apelat la toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent unde se află, indiferent ce limbă vorbesc, ce etnie au, ce religie, ce viziuni politice au. Or, toți cetățenii doresc să trăiască mai bine, doresc să nu fie furați și noi am oferit această șansă, să avem un parlament, un partid care să asigure majoritatea, să asigure stabilitatea, cetățenii au văzut că acest lucru este posibil și ne-au oferit acest sprijin.”

Europa Liberă: Ați făcut abstracție de geopolitică. Acest lucru v-a ajutat?

Mihai Popșoi: „Nu știu dacă am făcut conștient abstracție de geopolitică, mai degrabă am pus accent pe problematica socială, lupta împotriva corupției. Ori cei care își văd viitorul în Uniunea Europeană, ori cei care mai tânjesc după trecutul sovietic, toți, deopotrivă, vor ca procuratura să fie procuratură, justiția să fie justiție, de aceea, aspectul geopolitic poate a trecut cumva pe planul doi, din cauză că noi am făcut accent primordial pe lupta cu corupția și ridicarea nivelului de trai – pensii și salarii. Pe de altă parte, noi am fost, suntem și vom fi mereu percepuți ca sută la sută proeuropeni, integrarea europeană de rând cu lupta împotriva corupției este parte a ADN-ului nostru politic și noi, știind acest lucru, nu ne-am lăsat pradă acestei lupte, pe undeva artificiale, pe care unele partide înaintea noastră au utilizat-o pentru a combate sau pentru a reduce pe planul doi agenda anticorupție, pentru că acele partide nu erau credibile în lupta împotriva corupției și atunci, în mod cinic, încercau să divizeze oamenii cu agenda politică pentru a ascunde toate hibele partidelor respective, cu oameni compromiși, cu scheme, cu lucruri care de care mai urâte și atunci introduceau acest clivaj, isterizau la maximum clivajul geopolitic, clivajul etnic, clivajul lingvistic, pentru a putea capitaliza aceste falii pe care le avem în societatea noastră. În același timp, venind la putere, furau deopotrivă și pe cei care sunt cu Estul, și pe cei care sunt cu Vestul, pentru că atunci când ei se apucă de furat, așa cum au făcut-o în decembrie și cum o fac de fiecare dată, ei nu se uită de la cine fură, ei fură de la toți, dar când vin alegerile îi divizează pe oameni. Noi am refuzat această agendă de a diviza, noi i-am unit pe oameni. Așa cum i-a unit dna Sandu în prezidențiale, așa am încercat să-i unim și noi în alegerile parlamentare și iată că ne-a reușit.”

Europa Liberă: Dvs. ziceți că PAS rămâne a fi un partid prooccidental, Republica Moldova are semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, prevederile acestui acord trebuie, în sfârșit, să fie respectate, asta înseamnă o muncă enormă pentru implementarea reformelor. Vă este frică totuși că trebuie să produceți acest șoc în rândul societății? Prin acest șoc au trecut polonezii, de exemplu, care au reușit să aducă rezultate spectaculoase în țara lor. Credeți că de un asemenea șoc trebuie să se pregătească și societatea Republicii Moldova?

Mihai Popșoi: „Nouă nu ne este frică de muncă, nouă nu ne este frică de reforme complicate, de altfel, cum nu le este frică nici cetățenilor Republicii Moldova. Or, cetățenii sunt conștienți că vor fi reforme, reforme care au fost amânate mulți ani, dar aceste reforme sunt în interesul cetățenilor și, mai mult, în campania electorală, pe care am petrecut-o în toate colțurile Republicii Moldova, oamenii sunt conștienți că nu se mai poate cu licitația din sistemul de justiție, când câștigă cel care dă mai mult. Asemenea lucruri nu mai pot fi tolerate. Reforma justiției este temelia agendei noastre electorale și evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor nu mai poate fi amânată. Or, orice am spune noi despre investiții, despre creșterea salariilor și pensiilor în Republica Moldova, atâta timp cât nu vom avea o justiție independentă, așa încât proprietatea să fie protejată, așa încât în cazul unor litigii dintre doi agenți economici să învingă cel care are dreptate sau în cazul unui litigiu dintre stat și un agent economic – se întâmplă și așa – să câștige cel care are dreptate, nu cel care are mai multă putere sau cel care are mai mulți bani. Și noi cu siguranță vom implementa reformele, reforme complicate, dar în consultare cu cetățenii, așa încât cetățenii să sprijine aceste reforme, pentru că doar cu sprijinul cetățenilor se pot face lucruri care să dăinuie și care să aibă utilitate și sustenabilitate, să nu ajungem în situația când faci niște reforme și dacă cetățenii sunt împotriva acestor reforme, aceste reforme nu pot dăinui în timp și se vor găsi alții care să le dea peste cap. Și atunci, rezultatul va fi zero. Trebuie să ne asigurăm că orice reformă pe care o vom face, oricât de complicată va fi, trebuie să aibă sprijinul cetățenilor Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Dvs. aveți ca prioritate reforma în sistemul justiției. Cu evaluarea începe această reformă și cât timp i-ar trebui, pentru că există păreri care acreditează ideea că această evaluare ar putea să se întindă pe o perioadă, bunăoară, de 6-8 luni?

Mihai Popșoi: „Probabil, aceasta este încă o variantă optimistă, dar depinde. Această reformă, care este una complexă, nu se face peste noapte, dar ceea ce facem din prima zi, lucrul pe care îl începem efectiv din prima zi, din primele ședințe ale parlamentului, când vom avea absolut totul constituit, va fi să începem procedura de amendare a Constituției în ceea ce privește ridicarea imunității prin eliminarea...”

Europa Liberă: Nu aveți suficiente voturi, aveți doar 63.

Mihai Popșoi: „Dvs. vă imaginați că se va opune cineva în parlamentul acesta ridicării imunității, eliminării imunității pentru acte de corupție? Eu nu cred că se va opune cineva.”

Europa Liberă: Dar ca să modificați Constituția vă trebuie 67 de voturi?

Mihai Popșoi: „Da, și vom avea 100.”

Europa Liberă: Așa credeți? Atâta optimism exprimați acum?

Mihai Popșoi: „Eu nu cred că cineva din deputații nou-aleși va fi împotriva eliminării imunității de deputat pentru acte de corupție. Cum vă imaginați Dvs. să se ducă un deputat, indiferent din ce partid este, să încerce să-i explice alegătorului său, pentru că ei așa spun, când noi sau jurnaliștii le mai dau pe sub coaste, deputații mereu spun că noi suntem aleși de popor, avem alegători în spate. Păi, iată, să văd eu pe vreun deputat să încerce să-i explice alegătorului său că el sau ea este împotriva eliminării imunității de deputat pentru acte de corupție, să încerce să-i explice. Eu am certitudinea că acolo nu vor fi probleme, de altfel, cum nu ar trebui să fie probleme nici la crearea unui cadru mai propice confiscării averilor care nu pot fi justificate legal. Această prevedere există în lege, dar cam șchiopătează, trebuie fortificată. Și aici, la fel, eu nu cred că se vor găsi deputați în parlament care vor încerca să se opună pe față, pentru că, iarăși, aș vrea să văd cum vor explica ei alegătorilor că ei sunt împotrivă la aceasta.”

Europa Liberă: Așteptăm această zi să vedem cum se va manifesta optimismul atunci când nemijlocit veți purcede la modificarea legislației, Legii Fundamentale a țării și, mai ales, cum și de unde vor veni mandatele care nu ajung pentru această modificare a Legii Fundamentale.

Mihai Popșoi: „Amendarea Constituției cât privește CSM-ul deja a fost pornită în iarnă, acum deja cele 6 luni expiră și putem purcede la acel proces care a fost deja pornit. Eu nu sunt optimist, eu sunt realist, având deja un pic de experiență parlamentară, cunoscând sistemul politic actual, eu sunt sigur că aici nu vor fi probleme. Mai târziu, probabil, se vor porni anumite mișcări browniene, dar în ceea ce privește această reformă, eu nu cred că se va opune cineva. Cât privește evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, noi vom depune toate eforturile și, slavă Domnului, vom avea guvernul care va fi guvernul unei majorități parlamentare stabile, a unui singur partid, astfel încât să nu mai avem acele racul, broasca și o știucă, pe care le-am avut anterior.”

Europa Liberă: Care scenariu e mai bun pentru Republica Moldova și realitățile care s-au creat după scrutinul parlamentar din 11 iulie, ca procurorul general să rămână să-și ducă mandatul până la capăt sau să vină altcineva, altă figură în locul dlui Stoianoglo?

Mihai Popșoi: „Dacă e să pornim de la principiile independenței procuraturii și de la principiul separării puterilor de stat – și e bine să pornim de la asta –, eu nu ar trebui să am o opinie și nu ar trebui să mă pronunț asupra acestui subiect, de aceea nici nu o voi face, decât doar să zic că cetățenii Republicii Moldova, inclusiv în acest scrutin, au oferit un mandat puternic majorității parlamentare și în alegerile prezidențiale dnei președinte pentru a lupta cu acea corupție mare, acea corupție politică, care, din păcate, este peste tot în Republica Moldova. În parlament, oriunde te uitai în partea de centru-stânga a parlamentului anterior cam fiecare al doilea era cu probleme foarte și foarte mari, în ministere, la fel, scheme peste scheme, la Vamă, la Fisc și cetățenii știu acest lucru. Și dacă procurorul general sau procurorii vor continua să se prefacă că acest lucru nu se întâmplă, atunci, probabil, va exista o presiune politică enormă ca lucrurile să se schimbe. Eu vreau să cred și sper foarte mult că instituțiile de drept, fie că este vorba de procuratură, fie că este vorba de justiție, au înțeles ce s-a întâmplat pe 11 iulie.”

Europa Liberă: E un caz întâmplător sau nu că au căzut serverele astăzi la două instituții – la Vamă și la Curtea de Conturi?

Mihai Popșoi: „Nu știu. Eu nu sunt amator al teoriilor conspirației, va trebui să existe o investigație amplă, să se vadă care este sursa. Din câte am înțeles, este un atac cibernetic, să vedem rezultatele investigației, nu vreau să mă lansez în speculații.”

Europa Liberă: Există o dată aproximativă când Republica Moldova ar putea să învestească guvernul?

Mihai Popșoi: „Da, desigur! Este o dată destul de precisă, imediat ce sunt validate alegerile, am înțeles că la începutul săptămânii viitoare CEC-ul va finaliza procesul de numărare...”

Europa Liberă: Luni sau de luni în 24 de ore trebuie să transmită Curții Constituționale și Curtea Constituțională să valideze mandatul.

Mihai Popșoi: „Da, Curtea Constituțională are o săptămână, imediat după asta va urma ședința inaugurală a parlamentului, ședința festivă oficială, după care se vor forma fracțiunile, fracțiunile vor delega membrii în organele de conducere a parlamentului și președintele, vicepreședintele, Biroul Parlamentului. Îndată ce aceste lucruri vor fi făcute, parlamentul va putea vota un guvern și acest lucru se va întâmpla în primele 10 zile ale lunii august.”

Europa Liberă: E o necesitate sau un egoism ca PAS să guverneze de unul singur?

Mihai Popșoi: „PAS nu va guverna de unul singur, PAS va guverna împreună cu toți oamenii buni din Republica Moldova, cu toți oamenii buni care vor să pună umărul, care sunt gata, aduc valoare adăugată. Oricât de bravi am fi noi și oricât de tare ne-ar părea nouă că suntem foarte buni, noi suntem realiști și suntem conștienți de deficitul de cadre pe care îl avem, pentru că PAS-ul, ca și orice alt partid, trăiește într-o realitate, haideți să-i spunem așa cum este, tristă a Republicii Moldova, când în toate ramurile economiei, în toate ramurile sferei sociale, inclusiv celei politice există deficit de cadre. O mare parte a cetățenilor noștri au luat calea pribegiei și, da, există acest deficit și noi vom apela la toți oamenii buni care vor să pună umărul, indiferent de culoarea lor politică.”

Europa Liberă: Da, dar Dvs. ați nuanțat, când ați spus că îi invitați pe toți oamenii buni ca să fie alături de Dvs., ați spus că cei care vor accepta să facă parte din actul guvernării ar trebui să se lase de apartenența politică și să meargă pe aceeași undă promovată de PAS?

Mihai Popșoi: „Nu știu dacă am condiționat neapărat așa, ideea este că guvernul va fi asumat politic de către PAS. PAS a învins detașat în aceste alegeri, cetățenii și-au exprimat voința lor politică.”

Europa Liberă: Deci, primul eșalon vor fi reprezentanții PAS?

Mihai Popșoi: „Haideți să încerc să vă explic. Cetățenii s-au exprimat tranșant cine cred ei că trebuie să conducă Republica Moldova și votul în proporție de aproape 53 la sută, o proporție istorică, nici comuniștii în 2001 nu au obținut 53 la sută, au obținut doar 51. Nu că ar fi puțin, dar cetățenii au spus tranșant că PAS-ul trebuie să-și asume guvernarea, dar asta nu înseamnă că noi nu putem coopta în actul guvernării și reprezentanți ai altor partide, care împărtășesc valorile noastre, principiile noastre.”

Europa Liberă: Da, dar nu le dați portofolii de miniștri, asta înțeleg?

Mihai Popșoi: „Urmează să vedem. Noi nu suntem în procesul de a face coaliții, în proces de negocieri, noi avem un singur scop – să avem un guvern cât mai capabil să implementeze acele reforme, acea agendă foarte complicată de reforme și noi avem deschiderea către toți oamenii de bună-credință care ne împărtășesc valorile. Noi nu vom condiționa, nu suntem PD-ul sau PSRM-ul, sau comuniștii, care să vină cu condiționalități de genul pe care îl sugerați Dvs. Noi suntem oameni liberi și noi respectăm libertatea celorlalți, în același timp, guvernul va fi asumat de către PAS. Noi vom avea deschidere către alți reprezentanți în funcție de situație, pentru că ne dorim ca acea echipă guvernamentală, atât echipa de miniștri, cât și echipa largă guvernamentală să aibă un randament cât mai mare.”

Europa Liberă: Adică și viceminiștrii, și secretarii de stat?

Mihai Popșoi: „Și secretari de stat, și șefi de agenții, și șefi de instituții subordonate, vom avea deschidere către toți oamenii buni, pentru că este în interesul nostru să avem un guvern cât mai bun. Să avem un guvern și să punem peste tot doar oameni din PAS, știind că pe alocuri ar fi oameni mai buni, noi nu avem niciun interes să facem acest lucru, pentru că, până la urmă, PAS va plăti pentru oricare din eșecurile care pot să apară în urma unor decizii negândite. De aceea, noi vom face tot posibilul ca asemenea situații să fie cât mai puține, ideal ar fi să nu fie deloc, dar suntem oameni și avem toată deschiderea către toți oamenii buni.”

Europa Liberă: Dvs. rămâneți în parlament sau mergeți în legislativ?

Mihai Popșoi: „Eu rămân în parlament în funcția în care sunt, nu mi-am dus mandatul până la capăt, deși mi-a plăcut enorm libertatea pe care mi-o oferă funcția în care am fost și în care sper să rămân...”

Europa Liberă: Deci o să rămâneți vicespeaker?

Mihai Popșoi: „Probabil.”

Europa Liberă: Și speaker cine va fi?

Mihai Popșoi: „Asta este, vorba ceea, open secret, un secret pe care îl cunoaște toată lumea. Evident că cei doi colegi ai noștri - nr. 1 și nr. 2 pe listă -, cel mai probabil vor împărți primele două funcții, cum e și firesc.”

Europa Liberă: Acum, Dvs. nu le spuneți numele, dar eu bănuiesc sau pot spune că dl Grosu va rămâne în fruntea legislativului și dna Gavriliță va merge la guvern.

Mihai Popșoi: „Puteți să bănuiți acest lucru, dar aceasta se va afla în foarte scurt timp, când vom anunța garnitura guvernamentală. Mai întâi se va vota conducerea parlamentului, apoi se va vota garnitura guvernamentală.”

Europa Liberă: Ați vorbit despre relația bună, pe care urmează s-o aibă Republica Moldova cu Vestul. Cum se va clădi cooperarea moldo-rusă în următorii 4 ani?

Mihai Popșoi: „Cooperarea moldo-rusă se va clădi pe bazele principiului respectului reciproc și în baza interesului național al Republicii Moldova. Eu sunt sigur că Federația Rusă, conducerea de la Moscova va avea un respect mult mai mare pentru noua conducere a Republicii Moldova, pentru că fosta conducere, nu-i un secret pentru nimeni, nu s-a bucurat de mare respect, pentru că a fost o relație de vasalitate, inclusiv am văzut știrile în campanie cu acel sprijin financiar, ne aducem aminte de dosarul Bahamas, lucrurile sunt știute. Noi însă pornim de la principiul respectului reciproc și interesul național al Republicii Moldova și așa ne vom construi relațiile cu toți partenerii străini, inclusiv cu Federația Rusă. Și suntem siguri că vom fi auziți și vom mișca agenda bilaterală spre direcția în care să se regăsească interesul cetățenilor Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Totuși există câteva teme sensibile în cooperarea bilaterală moldo-rusă, pornind de la dosarul transnistrean, următoarea ar fi piața de desfacere pentru mărfurile moldovenești, soarta gastarbeiterilor moldoveni aflați în Federația Rusă. Iată aceste dosare trebuie gestionate cu maximă precauție și, cum ziceți și Dvs., în folosul interesului național.

Mihai Popșoi: „Dosare sensibile avem pe agenda bilaterală cu foarte mulți parteneri...”

Europa Liberă: Dar se pare că totuși în relația moldo-rusă sunt cele mai vulnerabile aspecte ale cooperării bilaterale?

Mihai Popșoi: „E adevărat că sunt dificultăți, e adevărat că sunt lucruri sensibile, dar nicio problemă, oricât de sensibilă ar fi ea, nu poate să fie abordată dacă nu există un respect reciproc și o abordare care să fie în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Dacă apar alte interese, interese de partid, interese de sisteme obscure financiare, interese de alt gen, aceste interese au deraiat și au subminat dialogul cu Federația Rusă. Acum, noi pornim o abordare principial nouă și eu sunt sigur că această abordare se va bucura de respectul conducerii de la Moscova, pentru că ei vor înțelege că lucrurile s-au schimbat la Chișinău și lucrurile vor merge altfel decât au mers până acum, și lucrurile vor merge strict în interesul cetățenilor Republicii Moldova, și nu vor fi bazate pe scheme de corupție, pe scheme de delapidări de fonduri, așa cum s-a întâmplat până acum.”

Europa Liberă: Reglementarea transnistreană ar putea să apară în primele 10 priorități pentru noua guvernare de la Chișinău, pentru că pentru cetățenii Republicii Moldova a dispărut de pe radarul atenției această chestiune?

Mihai Popșoi: „Din păcate sau din fericire, depinde cum privim acest subiect, problematica transnistreană mereu a fost în josul clasamentului priorităților sau problemelor pe care le văd cetățenii Republicii Moldova și pentru mine, ca fecior al unui veteran al războiului de pe Nistru, e dureros acest lucru. Cetățenii pe undeva au uitat de această problematică, dar acest lucru, într-un fel, se justifică prin partea pozitivă, prin partea bună a situației, că lucrurile sunt stabile. Da, este rău că e un conflict înghețat și că nu se mișcă reglementarea lui, dar de ce cetățenii Republicii Moldova și-au permis să uite cumva și acest lucru nu apare în primele 5, 7 sau chiar 10 probleme pe care le văd cetățenii Republicii Moldova este anume din cauză că, spre fericirea noastră, nu avem situația din Nagorno-Karabah sau din Abhazia și Osetia, sau chiar, Doamne ferește, cea din Ucraina, dar asta nu înseamnă că problema nu există, nici pe departe. Problema trebuie abordată într-un mod conștiincios, reieșind din interesul Republicii Moldova și slavă Domnului că avem deschiderea partenerilor străini. Până și Federația Rusă de fiecare dată spune răspicat că respectă suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova...”

Europa Liberă: Chiar dacă are trupe rusești pe teritoriul Republicii Moldova?

Mihai Popșoi: „Da, chiar dacă are trupe pe teritoriul Republicii Moldova. Cunoaștem această contradicție între termeni, dacă putem să spunem așa...”

Europa Liberă: Trebuie de insistat pe ideea evacuării armatei ruse din stânga Nistrului?

Mihai Popșoi: „Atâta timp cât nu există un accept, și acest aspect nu poate exista prin definiție a aflării unor trupe străine într-un stat neutru, pentru că pe mine, ca specialist în relații internaționale, mă preocupa și pe undeva mă amuza această contradicție, pentru că avem partide de stânga care se erijau în mari promotori ai statalismului, ai suveranității, ai independenței, ai tot ce doriți, ai neutralității, bunăoară, pe de altă parte, vorbeau cu jumătate de gură sau nu vorbeau deloc despre prezența militară străină pe teritoriul Republicii Moldova. Și asta era ciudat, e puțin spus.

Noi vom avea o abordare principială, noi am și avut-o, am văzut reacțiile care au urmat din Federația Rusă, dar politica noastră este de neclintit, noi vom munci în continuare astfel încât să creăm contextul și sprijinul internațional pentru a convinge Federația Rusă că trebuie să ne mișcăm din acest punct mort, din acest statu-quo, care nu avantajează pe nimeni, nici măcar Federația Rusă, pentru că Transnistria a devenit de ani buni o gaură neagră unde se pierd milioane și milioane de dolari ai plătitorilor de impozite din Federația Rusă. Dacă ar ști plătitorii de impozite din Federația Rusă câți bani înghite Transnistria, și nu cetățenii din Transnistria, pentru că acolo la ei ajunge foarte puțin, dar elitele, corupții din Tiraspol, de la Chișinău, pe vremuri și de la Odesa și cu siguranță și de la Moscova, bani care ar putea fi folosiți în cu totul alte scopuri și noi vom insista să mișcăm lucrurile înainte într-un mod principial, responsabil, dar pentru asta trebuie să creăm context. Și pentru asta trebuie să ne mișcăm inclusiv pe direcția strategică de interconectare energetică cu România. De 30 de ani, iată, nu ne-a dus capul și n-a fost o prioritate, a fost prioritatea a tot ce doriți, numai nu interconectarea strategică cu piața europeană.”

Europa Liberă: Crearea acestei alternative ar putea să le dea mari bătăi de cap autorităților de la Tiraspol, pentru că o bună parte din banii care ajung în bugetul așa-zisei „RMN” sunt banii care se achită pentru consumul de energie.

Mihai Popșoi: „Ca să fie clar pentru toți cetățenii Republicii Moldova care nu cunosc acest lucru, o bună parte îl cunosc, principala sursă de valută străină pentru regimul de la Tiraspol sunt banii pe care îi plătim noi, consumatorii de energie electrică, bani pe care îi plătim Cuciurganului sau Inter RAO EES și o parte din acești bani ajung în așa-zisul „buget transnistrean”. Ne aducem aminte că au fost și acele firme-căpușe, sunt niște istorii foarte neplăcute, dar cel mai dureros este faptul că noi, plătitorii de impozite și consumatorii de energie electrică, cumva susținem regimul de la Tiraspol. Este și cealaltă parte a monedei – culmea cinismului – că ei fac bani pe seama energiei electrice pe care ne-o vând nouă, dar gazul din care produc această energie electrică nu-l achită și costurile acestui gaz se adună pe conturile Moldova-Gaz și, probabil, deja am trecut de 8 miliarde, pentru că erau peste 7,5 miliarde anul trecut.”

Europa Liberă: Și Dvs. credeți că, odată ce vor găsi limbaj comun autoritățile Republicii Moldova cu cele din România și se va purcede și la alte proiecte pentru a fi implementate în domeniul resurselor energetice, situația se va schimba?

Mihai Popșoi: „Haideți să clarificăm lucrurile. Noi astăzi depindem undeva 80 la sută de energia electrică din Transnistria.”

Europa Liberă: De la Centrala Cuciurgan.

Mihai Popșoi: „Da, de la Centrala Cuciurgan și 100% din gaz vine din Federația Rusă, din care o bună parte trece tot pe teritoriul așa-zisei „RMN”.”

Europa Liberă: Au propus și ucrainenii alternativă, propun și românii alternativă.

Mihai Popșoi: „Iată că de 30 de ani nu a fost această prioritate și pe mine mă șochează acest lucru. Mai mult decât atât, avem 10 ani de când construim linia de înaltă tensiune Isaccea-Vulcănești. Prin anii 2009 s-au început discuțiile, prin 2011 s-a început acel studiu de fezabilitate și iată-s deja aproape 10 ani de zile.”

Europa Liberă: Spuneau că nu sunt bani.

Mihai Popșoi: „Partenerii europeni ar fi fost gata să ofere bani, bani sunt bugetați...”

Europa Liberă: Implementarea Pachetului energetic III al UE.

Mihai Popșoi: „Exact.”

Europa Liberă: Este o restanță a autorităților Republicii Moldova.

Mihai Popșoi: „Este o restanță și acest lucru iarăși este în interesul strict al Republicii Moldova, este o chestie de securitate națională și trebuie de dus până la capăt neapărat, întrucât acest lucru ar reduce din vulnerabilitățile noastre ca țară. Pe mine, ca specialist în relațiile internaționale și ca cetățean, în primul rând, mă oripilează faptul că timp de 30 de ani elitele Republicii Moldova au bătut apa în piuă și au făcut orice au dorit. Dar, de fapt, ce au făcut? Au profitat pe seama schemelor care există. Câte 20-30 de milioane de dolari pe an de pe seama firmelor-căpușă, nemaivorbind de contrabanda care se întâmpla pe segmentul transnistrean și atunci când era atât de profitabil, firește că ei se înțelegeau între ei și nu schimbau lucrurile. Acum, lucrurile se vor schimba, pentru asta au votat cetățenii Republicii Moldova. Și trebuie să vă spun mai mult, pentru asta au votat și cetățenii noștri din Transnistria. O bună parte din oameni, da, au fost aduși, da, mulți au fost manipulați, ademeniți, dar un număr destul de mare au venit de bunăvoie, au venit pentru a vota pentru un viitor mai bun, pentru reîntregirea Republicii Moldova, pentru un viitor european inclusiv, pentru că eu am stat toată ziua de duminică la Doroțcaia, am urmărit dintr-o parte procesul și e adevărat că se mai opreau oameni din drum și întrebau cine dă bani, așa cum și jurnaliștii au văzut nu o dată și, da, unii dintre acei oameni erau „arvoniți” să voteze cu Șor. Apropo, inclusiv asta i-a ajutat să treacă pragul, dar unii au venit să voteze sincer, pentru că își doresc un viitor mai bun, pentru că înțeleg că acest conflict înghețat nu mai este sustenabil, înțeleg că acest conflict înghețat aduce profit și este în interesul doar a unui grup foarte îngust de oameni și cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului își doresc ca lucrurile să se schimbe.”

Europa Liberă: Adevărul e că pentru mulți oameni adevărata schimbare înseamnă dezrădăcinarea corupției, iar pentru un segment destul de vulnerabil, pentru oamenii de vârsta a treia cea mai mare așteptare este majorarea pensiilor. Mulți întreabă: de unde veți lua bani să majorați pensiile, sunt aceste resurse financiare?

Mihai Popșoi: „Eu, după cum deja am dezvăluit, nu voi fi nici ministru al finanțelor, nici prim-ministru, dar eu am toată încrederea în echipa noastră și am încredere în dna președinte Maia Sandu, care și-a luat acest angajament în alegerile prezidențiale, și acesta a fost și un angajament-cheie pentru noi în campania parlamentară, eu am deplină încredere în echipa noastră guvernamentală că vor găsi aceste resurse și în octombrie...”

Europa Liberă: Pe interior sau pe exterior?

Mihai Popșoi: „Nu poți plăti pensii din exterior, trebuie să găsești resurse din interior. Cu siguranță vom avea sprijin bugetar din exterior pentru a ne menține economia, a încerca să pornim motoarele economiei, dar pe termen lung evident că aceste resurse trebuie găsite în interior. Și din câte înțeleg, echipa noastră a făcut calculele, pentru că noi nu suntem populiști și nu ne putem lua angajamente fără a face calcule și fără a avea certitudinea că putem livra acest lucru. Și eu sunt sută la sută încrezut că echipa noastră va găsi aceste resurse, pentru că este inuman să lucrezi 40 de ani sau 30 de ani...”

Europa Liberă: Și să ai o pensie de nici 2.000 de lei.

Mihai Popșoi: „...și să ajungi să ai 1.000 de lei.”

Europa Liberă: Cum ați vrea să fie relația putere-opoziție? Pentru că cel puțin fruntașii Blocului comuniștilor și socialiștilor au spus că vor fi o opoziție dură, o opoziție constructivă, o opoziție care vor supraveghea toate acțiunile pe care le va face noua guvernare, cum ați vrea, în sfârșit, într-un legislativ al Republicii Moldova să fie această relație între cei care guvernează și cei care sunt în opoziție?

Mihai Popșoi: „Va fi altfel decât a fost până acum, va fi o relație bazată pe lege, pe bunul-simț. Bunăoară, Dvs. întrebați când va fi votat guvernul, da? Noi am avut grijă și vom avea grijă să fie respectate toate prevederile procedurale, nu cum a fost mai înainte, să se facă totul în grabă, să se facă totul peste noapte, să se facă totul la repezeală, că, uite, avem nevoie, că astăzi arde și prevederile legale, și faptul că presa nu a citit, nu s-a pregătit, nu a știut, cetățenii nu au avut posibilitatea să se informeze, vom respecta prevederile, vom fi conștiincioși cu opoziția. Ei nu au decât să fie bătăioși, să fie rigizi, îi privește, noi le vom oferi tot ceea ce prevede legea, vom fi deschiși spre o colaborare constructivă, este în interesul nostru să se schimbe paradigma de lucru dintre opoziție și guvernare, pentru că noi am fost în opoziție, cu siguranță într-un viitor mai devreme sau mai târziu...”

Europa Liberă: Mai îndepărtată ați dori să fie această zi...

Mihai Popșoi: „...vom ajunge și noi în opoziție și ne dorim ca lucrurile să fie altfel decât au fost până acum. Noi nu-i dorim nimănui, nici celui mai mare inamic al nostru să fie în situația în care am fost noi în august 2018, când am fost ridicați de către forțele speciale de la monumentul lui Ștefan cel Mare. Da, eram opoziție extraparlamentară, dar eram opoziție, eram un partid puternic, un partid condus de un lider politic care a luat jumătate din voturile cetățenilor în alegerile prezidențiale...”

Europa Liberă: Atunci, în 2016.

Mihai Popșoi: „În 2016, da, eram un partid cu sprijin și iarăși în chiar ultimele luni în coaliția care a fost PSRM-Șor ce atitudine aveau ei în procesul legislativ, noi vom respecta legea, pentru asta ne-au votat oamenii. Ce va face opoziția, îi privește, noi putem răspunde pentru ceea ce vom face noi.”

Europa Liberă: Ținând cont de lista electorală, s-ar părea că o să ajungeți până la 80 din persoanele incluse în această listă să fie implicate în procesul decizional?

Mihai Popșoi: „Trebuie să vă mărturisesc, nici în cele mai optimiste visuri nu ne imaginam o eventualitate despre care vorbiți Dvs. Probabil, nici colegii noștri care se află pe locurile 70-80 nu ar fi sperat la un asemenea scenariu. Este o posibilitate, în același timp, noi vom avea grijă să avem o fracțiune unită, o fracțiune care să muncească în echipă, o fracțiune care să demonstreze randament, deși va fi complicat. Pe alocuri noi glumeam când eram 15 că erau dificultăți de coordonare, într-o fracțiune de 63 va fi mult mai complicat, dar noi vom munci astfel încât să justificăm acea încredere colosală pe care ne-au oferit-o cetățenii și noi înțelegem că în mare parte este și un credit de încredere din partea cetățenilor care va trebui plătit, va trebui justificat în viitorul cel mai imediat și acest lucru se va întâmpla în baza acțiunilor echipei noastre parlamentare și echipei noastre guvernamentale și, desigur, împreună cu președinția, cu dna Maia Sandu, să lucrăm cu toții într-o colaborare strânsă, pentru că anume pentru asta ne-au votat cetățenii.”

Europa Liberă: La nivel local vor fi reconfigurări ale majorităților în raioane, în consiliile raionale, în consiliile locale sau încă nu știți?

Mihai Popșoi: „Noi nu mergem atât de departe, haideți mai întâi să luăm lucrurile pe rând, să ne lămurim cu activitatea parlamentului, să ne lămurim cu activitatea guvernului. Cu siguranță se vor mișca lucrurile și la nivel local, însă noi, reiterez ceea ce ziceam anterior, vizavi de activitatea parlamentară vom respecta, la fel și față de administrația publică locală vom avea o atitudine respectuoasă, fiindcă greul politicii pe bune este pe umerii administrației publice locale.”

Europa Liberă: Și au nevoie de o descentralizare veritabilă, de o autonomie financiară veritabilă, să nu stea cu mâna întinsă, să nu depindă doar de culoarea politică cei care trebuie să beneficieze de resursă financiară și nu doar. Așa că tema pe acasă e grea, dar așteptăm să vedem cum pornesc, repornesc roțile economiei, și nu doar în economie, ca să ne putem da seama în cât timp vor fi livrate rezultatele pe care le așteaptă cetățenii.

Mihai Popșoi: „Așa este.”

Europa Liberă: Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii!

Mihai Popșoi: „Cu drag!”