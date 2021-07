Procurorul general insistă pe nevinovăția lui Platon și spune că nu va demisiona

Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, spune că este nedumerit de valul de critici la adresa instituției pe care o conduce, după ce controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a părăsit țara. Stoianoglo a precizat că Platon nu avea nicio interdicție de a pleca din Republica Moldova, dar a adăugat că, dacă acesta nu va reveni în scurt timp și nu se va prezenta în instanță, va fi dat în căutare internațională. Totodată, procurorul general a mai spus că nu-și va prezenta demisia, întrucât nu a fost numit pe criterii politice, transmite IPN.

Acuzat de mai mulți actori politici că s-ar comporta ca un avocat al omului de afaceri Veaceslav Platon, procurorul general a amintit că învinuirile de implicare în dosarul furtului miliardului i-ar fi fost retrase lui Platon, întrucât s-a constat că acesta nu ar avea nicio implicare în dosar.

„Noi nu am făcut asta în interesul lui Platon, ci în interesul legii. Eu nu cred că putem construi un stat de drept pe seama oamenilor nevinovați. În urma investigațiilor pe care le-am făcut, am ajuns la concluzia că infracțiunea de care este învinuit Platon a săvârșit-o o altă persoană. Este vorba despre Plahotniuc. Prin intermediul companiilor lui Șor, Plahotniuc a luat banii de furtul cărora este acuzat Platon. Nu putem să-l punem sub învinuire pe Plahotniuc atât timp cât nu va fi scos de sub învinuire Platon”, a spus Alexandr Stoianoglo, marți, în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4.