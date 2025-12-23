SUA: „Ilegalii” care pleacă de bunăvoie din țară pot primi bilet gratuit și 3000 de dolari

Migranții care se înregistrează pentru plecarea voluntară până la 31 decembrie vor primi un zbor gratuit spre casă și o sumă de 3.000 de dolari, a anunțat Departamentul pentru Securitate Internă.

Începând din luna mai, guvernul a oferit 1.000 de dolari migranților dispuși să-și organizeze plecarea prin intermediul unei aplicații mobile care permite „auto-deportarea”.

Departamentul Securității Interne a intensificat promovarea programului cu un apel tematic de sărbători, încurajând migranții să accepte oferta limitată în timp pentru a se întoarce „acasă” la timp pentru perioada sărbătorilor, scrie dpa.

Președintele Donald Trump a făcut din deportările în masă ale celor care se află ilegal în SUA un pilon al celui de-al doilea mandat al său, învinuind precedenta administrație, a democratului Joe Biden, că a fost prea permisivă cu „ilegalii”.

Raidurile împotriva imigranților s-au intensificat, agenții de la Serviciul de Imigrare și Control Vamal (ICE) desfășurând operațiuni mai agresive pentru a reține migranții fără statut legal.

Procesul „auto-deportării” este prezentat de autorități ca fiind rapid, gratuit și simplu, necesitând doar descărcarea unei aplicații și furnizarea unor informații de bază, după care departamentul se va ocupa de organizarea și plata călătoriei.

„Străinii aflați în situație ilegală ar trebui să profite de acest cadou și să se auto-deporteze, deoarece, dacă nu o vor face, îi vom găsi, îi vom aresta și nu se vor mai întoarce (în SUA) niciodată”, a declarat luni secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem.

Combaterea imigrației ilegale în SUA este o prioritate declarată și a reprezentanțelor diplomatice americane în străinătate, inclusiv în R. Moldova.

Luna aceasta, ambasada SUA la Chișinău a informat că autoritățile americane au colaborat cu cele moldovene pentru a extrăda un „fugar” din Atlanta la Chișinău.

„Căutat de autoritățile moldovene pentru activități frauduloase comise înainte și după intrarea sa ilegală în Statele Unite, acest individ va fi acum adus în fața justiției la Chișinău. Cooperarea dintre agențiile de aplicare a legii din Statele Unite și Republica Moldova contribuie la creșterea siguranței ambelor țări”, se spune într-o postare pe pagina de Facebook a ambasadei.

