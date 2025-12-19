SUA suspendă „loteria vizelor”, din motive de securitate

Programul DV1, care permite obținerea dreptului la muncă și ședere, a fost folosit de-a lungul anilor și de mulți moldoveni, români și alți europeni pentru a se stabili peste ocean.

Claudio Neves Valente, un cetățean portughez în vârstă de 48 de ani, este acuzat că a pătruns cu forța într-o clădire a universității Brown pe 13 decembrie și a deschis focul asupra studenților care susțineau examene, ucigând doi și rănind nouă, amintește AFP.

El este acuzat și de uciderea unui profesor de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) două zile mai târziu.

Noem a scris pe rețelele sociale că Neves Valente „a intrat în Statele Unite prin programul de vize pentru imigranți prin loterie (DV1) în 2017 și i s-a acordat cartea verde”.

„La indicația președintelui Trump, ordon imediat USCIS (Serviciile de Cetățenie și Imigrare ale Statelor Unite) să suspende programul DV1 pentru a se asigura că niciun alt american nu va mai fi afectat de acest program dezastruos”, a scris Noem.

„Acest individ abominabil nu ar fi trebuit să fie admis niciodată în țara noastră.”

Neves Valente a fost găsit mort prin sinucidere, după o urmărire de câteva zile, a anunțat poliția joi seara.

Loteria pentru cartea verde din SUA acordă anual până la 55.000 de vize de rezident permanent persoanelor „din țări cu rate scăzute de imigrare în Statele Unite”, potrivit Departamentului de Stat.

Pentru a se califica, solicitanții trebuie să aibă cel puțin studii liceale sau doi ani de formare profesională sau experiență profesională.

De asemenea, aceștia trec printr-un proces de verificare care include un interviu.

