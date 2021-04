Summitul virtual cu privire la climă. Ce măsuri va anunța SUA

Administratia Biden a oferit noi detalii despre summitul virtual cu privire la clima, care urmeaza sa aiba loc azi si miine. Se anticipeaza noi angajamente cu privire la limitarea emisiilor de gaze toxice si finantarea actiunilor de combatere a incalzirii globale.

Patruzeci de sefi de stat si-au anuntat participarea, intre care si presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si cel al Braziliei, Jair Bolsonaro. Intre personalitatile incluse pe lista de participanti se numara si Suveranul Pontif, Bill Gates, lideri ai NATO si ai Bancii Mondiale si oameni de afaceri.

Statele Unite incearca sa reia initiativa in legatura cu aceasta chestiune, dupa revenirea in Acordul de la Paris, si sa convinga alte tari sa reduca substantial emisiile toxice pina in 2030. Oficialitati din admnistratie nu au informat inca despre masurile pe care Statele Unite le-au putea lua si anunta la summit, dar se anticipeaza ca America se va angaja sa reduca emisiile de gaze toxice, cu cel putin 50%, pina la nivele mai reduse decit cele din 2005, pina in anul 2030.

Daca asta se va intimpla, Statele Unite vor deveni un lider intre tarile care isi propun contracararea modificarilor de clima. Administratia Biden abordeaza aceasta chestiune nu doar prin intermediul Agentiei pentru Protectia Mediului, ci implicind si alte ministere, intre care Apararea si serviciile de informatii.

Acest summit survine dupa ce Uniunea Europeana s-a angajat sa reduca emisiile de gaze care produc efect de sera cu 55% - raportat la nivelele din 1990 – pina in anul 2030.

Presedintele Biden foloseste summitul si pentru a arata Congresului si americanilor in general ca eforturile pentru reducerea poluarii sint facute de alte tari ale lumii, ele reprezentind un efort global.

Presedintele Xi Jinping va participa la summit, in ciuda tensiunilor recente cu Washingtonul, China fiind tara cu nivelele cele mai inalte de emisii toxice. Analisti doresc sa vada si daca Canada si Japonia vor comunica masuri suplimentare.

Statele Unite au un deficit de credibilitate in aceasta chestiune pentru ca Donald Trump a retras tara din Acordurile de la Paris, dar noua adminisitratie a revenit si facut din combaterea modificarilor de clima un obiectiv national.