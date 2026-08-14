În nordul Greciei, oameni purtând măști de protecție, unii ținând în brațe copii sau animale de companie, s-au îmbarcat în bărci pneumatice și ambarcațiuni în orașul de coastă Siviri, în timp ce focul mistuia pădurea, iar coloanele de fum transformau cerul fără nori într-un gri închis, transmite Reuters.

Paza de coastă a declarat că peste 300 de persoane au fost evacuate cu barca din orașul situat pe o peninsulă pitorească cu păduri, livezi de măslini și plaje, la sud de al doilea oraș ca mărime al Greciei, Salonic.

La acțiunile de stingere a incendiului de la Siviri au participat și pompierii moldoveni detașați în nordul Greciei până pe 17 august, în cadrul unui mecanism de intervenție al Uniunii Europene la care sunt cooptate și state vecine.

Potrivit Inspectoratului General al Situațiilor de Urgență, la masiva operațiune de stingere a incendiilor de la Siviri - Kassandra au luat parte 12 aeronave, 3 elicoptere, 122 de pompieri și 31 de autospeciale, precum și alte resurse terestre și voluntari.

Infern nocturn în Croația, noi incendii în Franța și unul insolit în Germania

Joi noaptea, flăcările au cuprins așezări și păduri pe o suprafață de peste 1.000 de hectare, în jurul orașului Omis, un oraș pitoresc situat pe renumita coastă dalmată a Croației, înconjurat de copaci și dealuri stâncoase, au declarat autoritățile. Incendiul a înroșit cerul nopții.

Incendiul „a măturat totul în calea sa... s-au înregistrat pagube materiale uriașe”, a declarat comandantul șef al pompierilor, Slavko Tucakovic. Incendiul părea să se fi potolit vineri dimineață, fără flăcări deschise, a adăugat acesta.

Din cele 40 de persoane îngrijite de serviciile de ambulanță, șapte se aflau în stare gravă, au declarat oficialii din domeniul sănătății.

În Franța, autoritățile au evacuat 525 de persoane din satul Luglon după ce un incendiu de pădure a izbucnit în regiunea Landes din sud-vestul țării, nu departe de o zonă deja devastată de incendii majore în această vară. Autoritățile din Spania au mutat rămășițele a trei regi care au domnit în regiunea Aragón în secolul al XI-lea dintr-o mănăstire amenințată de un incendiu de pădure.

În Germania, țară central-nordică europeană în general ferită de asemenea condiții extreme, mii de oameni au fost evacuați din cauza unui incendiu de pădure.

Aproximativ 1.800 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele, fiind mobilizate elicoptere și echipamente militare pentru a ajuta la stingerea flăcărilor.

Un cartier al orașului Huertgenwald, situat în apropierea granițelor cu Belgia și Olanda, a fost evacuat după ce, până vineri dimineață, suprafața afectată de incendiu a crescut de la 25 de hectare la 300 de hectare.

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