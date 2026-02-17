Cazul este investigat de departamentul militar al Parchetului Districtual din Lublin, a spus marți purtătorul de cuvânt al parchetului, Marek Zych, citat de agenția națională de știri PAP.

„Orice măsură luată împotriva persoanei reținute va fi cel mai probabil aplicată miercuri”, a menționat Zych.

Trenul transporta cisterne cu petrol și circula de la Szczecin (port la Marea Baltică) la Dorohusk, la granița polono-ucraineană, practic peste întreg teritoriul țării, de la nord-vest la sud-est. Poliția a declarat că moldoveanul sosise din Ucraina cu o zi înainte de incident, trecând granița la Terespol, și ar fi putut provoca o „catastrofă”.

„Echipajul trenului nu știa că străinul se afla într-unul dintre vagoane. Am fost informați despre incident când bărbatul s-a apropiat de mecanic și i-a cerut să-l lase să călătorească până la Dorohusk. Echipajul a refuzat, iar el a blocat vagoanele”, a declarat la o conferință de presă Marek Boroń, ofițer de poliție. El a mai spus că moldoveanul avea asupra sa „documente în limba rusă”.

Purtătorul de cuvânt al comandantului poliției din Lublin, inspectorul adjunct Andrzej Fijołek, a informat PAP că trenul a fost verificat și nu s-au găsit materiale periculoase.

Autoritățile moldovene nu au comentat imediat știrea, și nici cele din Ucraina.

Acesta nu este primul incident suspect în preajma gării Puławy, aflată pe traseul folosit de aliații occidentali pentru aprovizionarea Ucrainei invadate de Rusia în urmă cu aproape patru ani.

În noiembrie 2025, un tren a fost nevoit să oprească aproape de Puławy din cauza unor cabluri electrice întrerupte, a unei explozii și a unui obiect metalic găsit pe șine. Atunci, guvernul de la Varșovia a afirmat că „sabotajul” a fost comandat de Rusia și efectuat de doi ucraineni veniți din R. Belarus.

Polonia acuză Rusia de ceea ce consideră a fi multiple incidente de sabotaj de când Moscova a lansat invazia Ucrainei în 2022, acuzații negate cu vehemență de Kremlin.

