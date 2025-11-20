Linkuri accesibilitate

Polonia cere Belarusului să-i predea doi ucraineni suspectați de sabotajul pe calea ferată, pus pe seama serviciilor rusești

Premierul polonez Tusk (al doilea din dreapta) vizitează locul exploziei de pe linia ferată Varșovia-Lublin, în localitatea Mika, la 17 noiembrie 2025.
Polonia a cerut vecinei sale, R. Belarus, extrădarea a doi cetățeni ucraineni acuzați de sabotajul feroviar din weekend, pe care l-ar fi efectuat în slujba Rusiei, a anunțat joi Ministerul Afacerilor Externe de la Varșovia.

Polonezii afirmă că cei doi bărbați au fugit în Belarus după ce duminică au comis două acte de sabotaj, dintre care unul a fost o explozie, pe o linie ferată către Ucraina.

Cererea a fost transmisă miercuri reprezentantului Belarusului la Varșovia, potrivit agenției de știri de stat PAP.

Procurorii i-au acuzat în contumacie pe cei doi bărbați, identificați ca Oleksandr K. și Yevhenii I., de sabotaj asupra rețelei feroviare din Polonia.

Relațiile demult tensionate dintre Polonia și Belarus au atins un nou minim după ce Rusia, aliata Minskului, a invadat Ucraina în 2022.

Ambasada Belarusului la Varșovia nu a răspuns imediat la o solicitare trimisă prin e-mail de a comenta cererea poloneză, scrie Reuters.

Polonia a anunțat miercuri că va închide ultimul consulat rus de pe teritoriul său, cel de la Gdansk, și va desfășura mii de soldați pentru a proteja infrastructura strategică, în urma actelor de sabotaj pe care ministrul de Externe polonez Radek Sikorski le-a numit „terorism de stat” pus la cale de Rusia.

După închiderea consulatului rusesc din Gdansk (în imagine, la 19 noiembrie 2025), Rusia va mai avea ca reprezentanță diplomatică în Polonia doar ambasada de la Varșovia.
Varșovia susține că cei doi ucraineni acționau la ordinele serviciilor secrete ruse. Moscova a negat implicarea, acuzând guvernul polonez de „rusofobie”.

Kremlinul a spus, în replică la închiderea consulatului său din Gdansk, că va reduce la rândul său prezența diplomatică poloneză în F. Rusă.

Varșovia a închis anterior consulatele rusești din Cracovia și Poznan din cauza altor acte de sabotaj pe care le-a apus pe seama Rusiei, deși Moscova a negat orice implicare.

În 2024, Belarus a acordat azil judecătorului polonez Tomasz Szmydt, căutat de Varșovia pentru acuzații de spionaj.

