Polonia crede că serviciile rusești sunt în spatele sabotajului feroviar din weekend

Aceste comentarii au fost primele în care un oficial al serviciilor de securitate poloneze a făcut publice suspiciunile că Rusia se află în spatele exploziei, pe care prim-ministrul Donald Tusk a numit-o „un act de sabotaj fără precedent”.

Întrebat despre ancheta privind incidentul, purtătorul de cuvânt Jacek Dobrzyński a declarat jurnaliștilor că autoritățile „securizează probele, colectează informații și verifică informațiile pe care le-au strâns până acum”.

„Cei care au comandat (sabotajul) – și totul indică faptul că aceștia sunt serviciile de informații ruse – ar dori foarte mult să știe în ce direcție se îndreaptă procedurile conduse de poliție și agențiile de securitate internă”, a adăugat el, ironic.

Mai târziu, guvernanții de la Varșovia au spus, tot marți, că s-au identificat două persoane responsabile de sabotajul asupra căilor ferate. Premierul Donald Tusk le-a spus parlamentarilor că este vorba de cetățeni ucraineni care au colaborat cu serviciile secrete ruse și care au fugit în Belarus.

Guvernul polonez a organizat marți dimineață o ședință extraordinară a Comitetului Național de Securitate, la care au participat comandanți militari, șefi de servicii de informații și un reprezentant al președintelui, pentru a discuta despre presupusul atac.

Competențele ministrului serviciilor speciale includ informațiile, contrainformațiile și combaterea corupției.

Polonia acuză Rusia de ceea ce consideră a fi multiple incidente de sabotaj de când Moscova a lansat invazia Ucrainei în 2022, acuzații negate cu vehemență de Kremlin.

Membră a NATO și a UE, Polonia a devenit principalul nod de transport al ajutorului militar și umanitar către Ucraina.

Traseul feroviar unde s-au produs incidentele din weekend a fost calificat drept „extrem de important” de către premierul Tusk după ce a vizitat luni localitatea Mika, la 100 de kilometri sud-est de Varșovia - unul din cele două locuri unde au avut loc incidente.

Prim-ministrul a adăugat că ruta, utilizată zilnic de zeci de trenuri, „are o importanță crucială și pentru livrarea ajutoarelor către Ucraina”.

Potrivit lui Tusk, avarierea căii ferate „a fost probabil intenționată pentru a deraia un tren” – un pericol evitat deoarece mecanicul a observat pericolul. Nicio persoană nu a fost rănită.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat luni la Bruxelles că alianța rămâne „în strânsă legătură cu autoritățile poloneze”, care investighează incidentul.

„Amenințările la adresa securității noastre sunt reale și în creștere”, a declarat la rândul ei președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe X, ca răspuns la postarea lui Tusk, îndemnând Europa să „sporească urgent capacitatea de a-și proteja spațiul aerian și infrastructura”.

Între timp, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, și-a exprimat „solidaritatea cu Polonia prietenă” și a promis asistența Ucrainei în ancheta în curs - „dacă va fi solicitată”.

El a sugerat că incidentul ar putea fi „un alt atac hibrid al Rusiei – pentru a testa reacțiile”.

