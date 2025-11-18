Linkuri accesibilitate

Polonia crede că serviciile rusești sunt în spatele sabotajului feroviar din weekend

Agenți și lucrători feroviari la Mika, în Polonia, pe 17 noiembrie.
Totul indică faptul că serviciile secrete rusești au comandat sabotarea căilor ferate poloneze, care a avariat o linie ferată pe ruta către Ucraina în weekend, a declarat marți un purtător de cuvânt al ministrului serviciilor speciale din Polonia.

Aceste comentarii au fost primele în care un oficial al serviciilor de securitate poloneze a făcut publice suspiciunile că Rusia se află în spatele exploziei, pe care prim-ministrul Donald Tusk a numit-o „un act de sabotaj fără precedent”.

Întrebat despre ancheta privind incidentul, purtătorul de cuvânt Jacek Dobrzyński a declarat jurnaliștilor că autoritățile „securizează probele, colectează informații și verifică informațiile pe care le-au strâns până acum”.

„Cei care au comandat (sabotajul) – și totul indică faptul că aceștia sunt serviciile de informații ruse – ar dori foarte mult să știe în ce direcție se îndreaptă procedurile conduse de poliție și agențiile de securitate internă”, a adăugat el, ironic.

Mai târziu, guvernanții de la Varșovia au spus, tot marți, că s-au identificat două persoane responsabile de sabotajul asupra căilor ferate. Premierul Donald Tusk le-a spus parlamentarilor că este vorba de cetățeni ucraineni care au colaborat cu serviciile secrete ruse și care au fugit în Belarus.

Guvernul polonez a organizat marți dimineață o ședință extraordinară a Comitetului Național de Securitate, la care au participat comandanți militari, șefi de servicii de informații și un reprezentant al președintelui, pentru a discuta despre presupusul atac.

Competențele ministrului serviciilor speciale includ informațiile, contrainformațiile și combaterea corupției.

Polonia acuză Rusia de ceea ce consideră a fi multiple incidente de sabotaj de când Moscova a lansat invazia Ucrainei în 2022, acuzații negate cu vehemență de Kremlin.

Membră a NATO și a UE, Polonia a devenit principalul nod de transport al ajutorului militar și umanitar către Ucraina.

Traseul feroviar unde s-au produs incidentele din weekend a fost calificat drept „extrem de important” de către premierul Tusk după ce a vizitat luni localitatea Mika, la 100 de kilometri sud-est de Varșovia - unul din cele două locuri unde au avut loc incidente.

Prim-ministrul a adăugat că ruta, utilizată zilnic de zeci de trenuri, „are o importanță crucială și pentru livrarea ajutoarelor către Ucraina”.

Potrivit lui Tusk, avarierea căii ferate „a fost probabil intenționată pentru a deraia un tren” – un pericol evitat deoarece mecanicul a observat pericolul. Nicio persoană nu a fost rănită.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat luni la Bruxelles că alianța rămâne „în strânsă legătură cu autoritățile poloneze”, care investighează incidentul.

„Amenințările la adresa securității noastre sunt reale și în creștere”, a declarat la rândul ei președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe X, ca răspuns la postarea lui Tusk, îndemnând Europa să „sporească urgent capacitatea de a-și proteja spațiul aerian și infrastructura”.

Între timp, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, și-a exprimat „solidaritatea cu Polonia prietenă” și a promis asistența Ucrainei în ancheta în curs - „dacă va fi solicitată”.

El a sugerat că incidentul ar putea fi „un alt atac hibrid al Rusiei – pentru a testa reacțiile”.

