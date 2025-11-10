Măsuri sporite de securitate la instalațiile Lukoil din Bulgaria, de teama sabotajelor

Decizia de a „apăra” rafinăria „de pe mare și din aer” împotriva unor eventuale sabotaje a fost luată la ședința ținută de guvernul bulgar duminică, 9 noiembrie, la două zile după ce numise un „manager special” care să administreze activele companiei rusești sancționate, informează redacția bulgară a Europei Libere.

Ministerul de Interne a informat că a pus la punct un „sistem anti-drone în regiunea Burgas”.

Nu este limpede dacă autoritățile bulgare au cunoștință despre planuri concrete de sabotaj, dar măsura - scrie presa locală - pare inspirată de numeroasele incidente cu drone semnalate în ultima vreme în țările europene și puse de unii pe seama Rusiei.

Vineri, parlamentul bulgar a modificat legislația țării din NATO și Uniunea Europeană, permițându-i să-și însușească activele Lukoil și să le vândă, astfel ca rafinăria de la Burgas să poată funcționa mai departe, fără să încalce sancțiunile americane, după termenul limită de 21 noiembrie, când va trebui să înceapă să le aplice.

În baza noii legislații, managerul special va putea vinde compania, iar veniturile vor fi plasate într-un cont pe numele Lukoil, dar pe care aceasta nu-l va putea folosi - a declarat fostul premier bulgar Boiko Borisov, șeful principalului partid de guvernare, GERB, potrivit Reuters.

Față de vecina sa România, care are și ea o rafinărie Lukoil, Bulgaria era mult mai dependentă de compania rusă.

„Cel mai pesimist scenariu — în care rafinăriile își încetează activitatea — ar avea consecințe foarte diferite pentru cele două țări”, a scris în weekend Politico.

Rafinăria din Bulgaria asigură până la 80% din necesarul de combustibil al țării, așa că Sofia ar rămâne fără aprovizionare „până la sfârșitul anului”, a declarat Martin Vladimirov, analist senior din capitala bulgară.

Între timp, Bulgaria, ca și R. Moldova, a solicitat SUA o amânare a aplicării sancțiunilor adoptate de americani la 22 octombrie.

Săptămâna trecută, administrația președintelui Donald Trump a promis o amânare de un an Ungariei, în timpul vizitei la Washington a premierului Viktor Orban, considerat de unii cel mai bun prieten al său în Uniunea Europeană.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te