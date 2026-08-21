„Taxa Temu” sau câte miliarde ar putea câștiga statul de pe urma coletelor internaționale

Cum apreciați introducerea TVA și a taxei de 12 lei pentru coletele internaționale? Click pentru a participa la un SONDAJ

Datele Serviciului Vamal arată că, în 2025, în R. Moldova au venit din străinătate peste 11,2 milioane de colete.

Doar pentru cele mai scumpe de 150 de euro, adică aproape 70 de mii, s-a plătit Taxă pe Valoare Adăugată (TVA). Au ajuns astfel la bugetul de stat în jur de 1,1 miliarde de lei.

Trendul s-a menținut și anul acesta. În primele șapte luni din 2026, în țară au intrat peste 6,4 milioane de colete, majoritatea de sub 150 de euro. De pe urma celor care au depășit această valoare (44 de mii), statul a adunat TVA de peste 641 de milioane de lei.

În prezent, pentru coletele internaționale sub 150 de euro nu se plătește TVA. E o facilitate despre care guvernul spune că este incorectă față de comercianții autohtoni, care trebuie să plătească această taxă indiferent de valoarea bunurilor pe care le vând.

Cât ar putea câștiga statul după ce plata TVA va deveni obligatorie pentru toate produsele?

Europa Liberă a făcut calculele.

Să zicem că în 2028 vor intra, la fel ca în 2025 și 2026, în medie circa 900 de mii de colete pe lună – adică aprox. 11 milioane de colete mai ieftine de 150 de euro.

La o valoare medie de 50 euro/colet, asta ar aduce la bugetul de stat TVA de aproximativ 2,2 de miliarde de lei.

La această sumă se vor adăuga și cei 12 lei/colet, taxă unică propusă de Guvern – adică alți 135 de milioane de lei. Total: în jur de 2,33 de miliarde.

Serviciul Vamal spune pentru Europa Liberă că, cel mai des, moldovenii comandă pe platformele internaționale bunuri de uz personal, articole vestimentare și accesorii, produse electronice de mică valoare, precum și alte bunuri destinate consumului individual.

Platformele preferate și principalii jucători

80% din coletele comandate de moldoveni de peste hotare sunt livrate de Temu – gigantul chinezesc de e-commerce investigat de UE pentru subvențiile pe care le-ar fi primit de le regimul comunist de la Beijing, care i-au permis să inunde piața occidentală cu prețuri mici.

Alte companii de unde mai vin colete sunt Joom (înregistrată în Letonia) sau AliExpress (China).

Un raport pentru anul 2025 al Agenției Națională pentru Reglementare în Comunicații (ANRCETI) privind evoluția pieței serviciilor poștale în Moldova arată că pe piața trimiterilor poștale activează 21 de furnizori, dintre care 20 societăți cu capital privat și unul de stat – „Poșta Moldovei”.

Raportul ANRCETI mai arată că „Poșta Moldovei”, în trecut unul dintre cei mai importanți operatori pe piața coletelor, a fost devansată de „Nova Post”, o companie ucraineană.

Creșterea cumpărăturilor din străinătate a determinat și redistribuirea cotelor de piață în Moldova, astfel că jucătorii privați câștigă tot mai mult teren în expedierea și furnizarea trimiterilor poștale.

De la „o situație nedreaptă” la reguli egale

Prin noile taxe, Guvernul își propune să combată evaziunea fiscală și contrabanda și să instituie o concurență loială. Și, desigur, să adune mai mulți bani la buget.

Pe 6 august, premierul Vasile Tofan a spus că mecanismul actual de impozitare a coletelor creează „o situație nedreaptă”: comercianții și producătorii locali plătesc TVA, în timp ce multe bunuri comandate peste hotare intră fără TVA.

„Aceasta nu este o concurență corectă”, a accentuat Tofan.

La fel și ministra Finanțelor, Victoria Belous, a spus că platformele online din străinătate creează o presiune tot mai mare asupra afacerilor moldovene, iar aplicarea taxelor ar pune pe picior de egalitate comerțul online cu agenții economici locali.

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Cum vor fi colectate TVA și taxa fixă de 12 lei

Proiectul de politică fiscală, aflat în consultări publice până la 21 august, prevede că taxa fixă de 12 lei va fi percepută de la destinatar de către furnizorul de servicii de livrare a trimiterilor poștale. Coletul va fi dat cumpărătorului numai după achitarea acesteia.

Ministerul Finanțelor a explicat că măsura este introdusă pe fondul creșterii „presiunii administrative și operaționale” asupra autorităților vamale și fiscale, ca urmare a numărului tot mai mare de trimiteri poștale internaționale, indiferent de valoarea lor.

În ceea ce privește aplicarea TVA, măsura se raliază tendințelor europene, unde mai multe state au adoptat soluții similare de eliminare a facilităților fiscale.

Furnizorul va declara la Fisc, până în ultima zi a lunii următoare celei în care a avut loc predarea coletelor, numărul trimiterilor poștale livrate pentru care s-a perceput taxa, precum și cuantumul total colectat. Ulterior, va vira banii la bugetul de stat.

Impozitarea coletelor urma să fie aplicată în Moldova din această vară, potrivit planurilor anterioare ale Guvernului Munteanu. După demisia premierului Alexandru Munteanu, măsura a fost pusă pe pauză.

Din acest an, scutirile vamale pentru coletele ieftine, comandate prin platforme online sunt eliminate și din statele UE. De pildă, de la 1 ianuarie 2026, România taxează cu cinci euro fiecare colet cu o valoare declarată sub 150 de euro, dacă acest colet provine din afara UE.

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