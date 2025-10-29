The Guardian: Persoane apropiate de Rusia vor să oprească în ultimul moment extrădarea lui Horațiu Potra

Efortul de a bloca extrădarea lui Horațiu Potra ar fi condus, scriu jurnaliștii britanici, de Igor Spivak și Alexandr Kalinin.

Spivak este șeful Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu, un grup cu legături strânse cu ministerul rus de Externe.

Kalinin e un apropiat al regimului de la Moscova, născut în R. Moldova, care a fugit la Moscova și recrutează moldoveni pentru a lupta în Ucraina alături de forțele ruse, scrie The Guardian.

„În prezent, încercăm să oprim extrădarea lui Potra”, a spus Spivak luni, într-o discuție telefonică cu jurnaliștii The Guardian.

„Avem multă experiență și mulți oameni lucrează la eliberarea lui”, a adăugat el.

Spivak a mai declarat că a angajat un „grup de avocați foarte cunoscuți” în Emiratele Arabe Unite care lucrează la eliberarea lui Potra și că plănuiește să meargă el însuși la Dubai.

O sursă citată de The Guardian, cu cunoștințe directe despre situație, spune că autoritățile ruse „au dat undă verde” pentru ca Spivak și Kalinin să intervină în efortul de a-l elibera pe Potra.

În timp ce Spivak a spus că implicarea sa în cazul Potra a fost „pe cont propriu”, Societatea Rusă pentru Orientul Mijlociu – organizație neguvernamentală care se prezintă ca un grup pentru drepturile omului – a cooperat strâns cu ministerul rus de Externe.

„Ministerul, desigur, ne susține. Ar fi dificil să negăm asta”, a afirmat Spivak, adăugând că organizația sa este formată din „mulți foști angajați ai ministerului de externe și foști ambasadori”.

Spivak a spus că s-a implicat în eforturile de a opri extrădarea lui Potra la cererea lui Kalinin, fostul șef al partidului pro-rus al Regiunilor din Moldova. Acesta a fugit din țară în Rusia și de atunci recrutează moldoveni pentru a lupta în Ucraina.

Kalinin, căruia i-a fost retrasă cetățenia moldovenească, prin decret, în 2023, și deține un pașaport rus, este sub sancțiuni UE și SUA pentru activități menite să destabilizeze Moldova, în calitate de colaborator al Kremlinului.

Un oficial moldovean care a vorbit sub condiția anonimatului a declarat pentru The Guardian că Kalinin este „un proxy rus, probabil conectat la serviciile lor secrete”.

Jurnaliștii The Guardian susțin că au văzut mesaje text în care Kalinin discută despre eforturile de a obține eliberarea lui Potra din închisoare.

Spivak a spus că urma să zboare la Dubai miercuri pentru a se întâlni cu Potra, dar a recunoscut că încercarea lor de a opri extrădarea pare să eșueze. Spivak a declarat că Horațiu Potra ar putea fi extrădat în România chiar joi.

Contactat de Europa Liberă, ministrul român al Justiției, Radu Marinescu, a declarat că nu are informația apărută în The Guardian, potrivit căreia Horațiu Potra ar urma să fie extrădat joi.

În același timp, ministrul spune că nu a apărut nici un impediment în procesul juridic de extrădare a lui Horațiu Potra și că autoritățile din Emiratele Arabe Unite spun că dosarul parcurge procedurile legale.

Horațiu Potra a fost arestat pe aeroportul din Dubai pe 24 septembrie, împreună cu fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să urce într-un avion spre Moscova. Procurorii români îi acuză pe cei reținuți de conspirație, alături de politicianul Călin Georgescu, de „răsturnare a ordinii constituțională”.

Potra se confruntă și cu acuzații de evaziune fiscală în România pentru venituri obținute în Africa prin activități de mercenar și acuzații privind finanțarea ilegală a campaniei lui Georgescu.

Anchetatorii susțin că Potra i-ar fi oferit lui Georgescu bani și i-ar fi plătit chiria lunară pentru folosirea unei limuzine de lux.

Știre preluată de la Europa Liberă România.

