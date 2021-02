„Trebuie să ne călcăm pe orgoliul acesta, să nu ne mâncăm între noi” (FOTO/ VIDEO)

În cei aproape 30 de ani de independență, Republica Moldova a avut 26 de executive. Cel mai longeviv a fost condus de Vasile Tarlev, pe timpul guvernării comuniste, dar au fost și cabinete de miniștri care au activat mai puțin de șase luni, de exemplu, în 2019 s-au schimbat trei guverne într-un singur an. Învestirea următorului executiv este motiv de dispută între președinție și parlament. Ce cred alegătorii despre conflictul mutat acum la Curtea Constituțională? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

* * *

Partidele de dreapta sau cele de stânga? Toate promit de toate pentru cetățeni, dar mai ales bunăstare. Care merită să guverneze Republica Moldova? Alegătorii cu care am discutat la Basarabeasca spun că vor un stat al bunăstării, și nu al dezbinării, vor un stat care să-i apere și sunt furioși din cauza locurilor de muncă prost plătite, a pensiilor mici, a inegalității sociale și a sărăciei profunde, dar cel mai mult sunt supărați pe politicieni.

– „Cât avem, 30 de ani de independență, da? 30 de ani de independență a Republicii Moldova, dar lucrurile nu s-au schimbat mult. Politicienii au dezbinat societatea în „ai lor” și „ai noștri”, dar oamenii sperau la o viață mai bună.”

Europa Liberă: Câte guverne a avut Republica Moldova în aceste trei decenii?

– „Ei, câte guverne... Druc, Muravschi, Sangheli, Tarlev, Filat, Filip, ultimul a fost Chicu.”

Europa Liberă: Au fost 26 de guverne.

– „Au fost multe guverne și în toate guvernele care veneau la putere oamenii aveau speranță, dar și-au pierdut toată speranța în viitor, deoarece politicienii se foloseau de cetățeni, dar ei numai își făceau jocurile și se îmbogățeau. Dezbinarea se făcea, de pildă, să luăm cum a fost la noi în Basarabeasca – limba. Deoarece avem mulți cetățeni vorbitori de limba rusă, clar lucru că ridicând întrebarea asta cu limba, ne împărțeau în două tabere, dar în ziua de azi noi vedem că am ajuns unde cea mai mare corupție e în țara noastră Republica Moldova, dar politicienii veneau și ne dezbinau ca să ne ducem de la întrebările acestea.

La noi în Basarabeasca aproape jumătate din cetățeni activează la Calea Ferată, trei luni de zile nu primim salarii, dar sunt câte doi din familie...

Acum, oamenii văd că nu-i esența în problema limbii. Da, ea tot trebuie rezolvată, dar în ziua de azi trebuie de luptat cu corupția. Avem noroc că la prezidențiale a fost aleasă dna Maia Sandu, un președinte care vrea să lupte cu corupția. Așa vedem noi, nu numai că moldovenii, chiar s-au schimbat și viziunile la oamenii vorbitori de limba rusă. Bunăoară, aici la noi în Basarabeasca aproape jumătate din cetățeni activează la Calea Ferată, trei luni de zile nu primim salarii, dar sunt câte doi din familie care lucrează. Oamenii sunt disperați, lucrăm aici la piață, vedem că se reflectă și asupra noastră, vedeți că cumpărători nu avem și oamenii aceștia vă închipuiți cum trăiesc ei fără salarii.”

Europa Liberă: În parlament întotdeauna a fost nevoie să fie creată o majoritate.

– „Da...”

Europa Liberă: Majoritatea se formează din mai multe partide și acum e o dilemă: cine cu cine să facă această majoritate?

– „Da, urmărim și noi evenimentele din parlament, ne doare, fiindcă dl Dodon, Partidul Socialiștilor deseori vorbeau și spuneau că în niciun caz nu vor face alianță cu Șor, cu „Pro Moldova”, cu acei care sunt antrenați la furtul miliardului, cu aeroportul, cu „laundromatul” și până la urmă ei vor să guverneze mai departe și să poată să fure statul acesta. Și spuneam despre oamenii vorbitori de limba rusă, acum văd că majoritatea au votat pentru Partidul Socialiștilor aici, în Basarabeasca, și nu sunt de acord cu Dodon. Acum ei văd care-i pericolul principal în țara noastră, fiindcă Dodon și cu Plahotniuc au fost buni prieteni și tare mulți îi critică pe socialiști că au făcut alianță cu Șor, lista asta care s-a dat de 54 de semnături, ei spun că n-au făcut alianță...”

Europa Liberă: Dvs. cum înțelegeți, e o confruntare între Igor Dodon și Maia Sandu?

– „Îi clar, îi clar... Ei se tem, că Maia Sandu doar a anunțat că vrea să curețe justiția, procuratura, dar astea toate-s pe mâinile lui Dodon. Cum putem să trăim mai bine, cum putem economia s-o dezvoltăm, dacă corupție este peste tot locul, în toate ramurile? Și de-atâta, ei vedeți cum se luptă pentru putere.”

Europa Liberă: Dvs. acum ce vreți: să fie formalizată această majoritate în parlament sau să se ajungă la anticipate?

– „La anticipate, clar lucru! Poporul se deșteaptă și o să aleagă...”

Europa Liberă: Dar credeți că se va deosebi mult viitorul legislativ de actualul?

– „Asta se va vedea.”

– «Если не распустят парламент и не выгонят этих воров, бандитов с парламента, имею в виду партию социалистов, у нас ничего не поменяется.» („Nu se va schimba nimic, atâta timp cât nu va fi dizolvat parlamentul și nu vor fi alungați acești hoți și bandiți din parlament, am în vedere Partidul Socialiștilor.”)

Europa Liberă: А есть разница как правят правые силы и левые силы в Молдове? (Dar este vreo diferență între modul de guvernare al forțelor de dreapta și al celor de stânga?)

În momentul de față nu mai deosebești care-i dreapta și care-i stânga, fiindcă ei fug dintr-un partid în altul...

– «Я Вам скажу, что сейчас не различить какая левая, какая правая. Они бегают с партии в партию. Пока не угонят, не вытурят этих бандитов, сказать, с парламента, с власти, у нас ничего не поменяется.» („Eu v-aș spune că în momentul de față nu mai deosebești care-i dreapta și care-i stânga, fiindcă ei fug dintr-un partid în altul. Să zic așa, până nu vor fi alungați, izgoniți din parlament și de la guvernare acești bandiți, nu vom avea nicio schimbare.”)

Europa Liberă: Они сейчас хотят назначить премьер-министра… (Iată acum ei vor să numească un prim-ministru...)

– «Они хотят, но не знаю, как проголосуют. Если они проголосуют и останутся, у «руля» будет Додон, чтоб Вы это знали. Он будет дальше воровать, дальше будет командовать, дальше он сделает нас ещё нище, но уже некуда, мне кажется, Молдове быть нище. Он четыре года был. Что обещал, выполнил? Он же ничего не выполнил. Как можно было в октябре повысить пенсию, у меня 32 года стажа, а у мужа 42, мы получили 28 лей добавку к пенсии? Мы живём в честь того, что наши дети содержат, дают и мы, естественно, немножко перекрываем. У меня дети за границей, дочка в Англии, сын в Америке. Там есть будущее, там работают, там стабильность, там зарплата, там закон, там никто никого не ворует, там они и платят, но они и получают. А у нас, где работать? У нас единственное что было, это железная дорога. Четыре месяца они зарплату не получают. Как можно прожить? А есть семьи, в которых и муж, и жена железнодорожники. Катастрофа! Бессарабка, это самое последнее. Во-первых, у нас здесь районный центр, шесть сёл относятся к районному центру. Зачем у нас райисполком? Там 20 рабочих, они получают такие «сумасшедшие» зарплаты. Чтобы управлять эти шесть сёл, это может рулить мэрия, один примар достаточно.» („Ei vor, dar nu se știe cum vor vota. Dacă ei vor vota, să știți că la cârma țării va fi iarăși Dodon. El va continua să comande și să fure făcându-ne încă mai săraci, cu toate că, se pare, mai săraci decât suntem nici nu se mai poate. A condus patru ani, a promis multe, dar n-a îndeplinit nimic. Cum s-a putut să fie indexate în octombrie pensiile în asemenea hal?! Eu am o vechime în lucru de 32, iar soțul de 42 de ani și ne-au adăugat câte 28 de lei. Avem noroc că ne ajută copiii, lucrează peste hotare și ne susțin financiar. Fiica e în Marea Britanie, iar feciorul e în America. Acolo este viitor, stabilitate, lumea muncește și primește salarii decente; acolo legile lucrează, nimeni nu te înșală și nu te fură; acolo se cheltuiește mult, dar și se câștigă pe potrivă. Dar la noi unde să lucrăm? Am avut de lucru doar la Calea Ferată, dar și acolo a patra lună nu are lumea salarii. Cum să trăim, îndeosebi familiile în care atât soțul, cât și soția lucrau la această întreprindere? E dezastru! Basarabeasca e ultima. În primul rând, la noi aici e centrul raional și are în subordine șase sate. La ce ne-ar trebui consiliu raional? Acolo lucrează 20 de angajați și ridică salarii nebune, dar pentru a gestiona aceste șase sate ar fi de-ajuns primarul și angajații primăriei.”)

Europa Liberă: Если будут досрочные выборы, ни те же партии будут в будущем парламенте? (Dacă vor avea loc alegeri anticipate, în viitorul parlament nu vor nimeri aceleași partide?)

– «Я думаю, что может быть придут более нормальные, которые понимают людей простых и может что-то поменяется.» („Cred că vor veni niște deputați normali care-i înțeleg pe oamenii de rând și poate ceva se va schimba.”)

Europa Liberă: А за 30 лет независимости Республики Молдова сколько правительств было? (Câte guverne au fost în 30 de ani de independență ai Republicii Moldova?)

– «У-у-у! Я не могу даже пересчитать. Ну как сегодняшний день, вот четыре года как Додон, мне кажется, хуже не было. Воронин, он дал бандитам власть в руки, он передал бандитам власть в руки Плахотнюка, Додона… Додон его ученик. Дай Бог, чтоб что-то поменялось, я только за, но пока их не уберут с этого парламента, мне кажется, что ничего не поменяется, но так как Додон объявил, что у них будет 54 депутата голосовать, мне кажется что это будет дальше продолжаться.» („U-u-u! Nici nu le mai țin contul. Dar ca în prezent, iată-s peste patru ani de când Dodon e la guvernare, pare-se, mai rău decât acum n-a fost niciodată. E vina lui Voronin, el a dat puterea în mâinile bandiților, a transmis-o în mâinile lui Plahotniuc, Dodon... Dodon este „ucenicul” lui. Să dea Domnul să se schimbe ceva, eu sunt pentru schimbare, dar până nu vor fugări hoții din acest parlament, nu se va schimba nimic. Dar vedeți că Dodon a anunțat că pentru ei vor vota 54 de deputați, așa că se pare că starea asta va rămâne și în continuare.”)

Europa Liberă: La 27 august se împlinesc 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. În acest răstimp la guvernare s-au perindat 26 de executive. Care și cum a intrat în istorie?

– „Din executivele care până acum s-au perindat au fost mai proeminente cele de talie europeană: guvernul Sturza, guvernul Maiei Sandu au fost guverne care pentru noi au însemnat o respirație europeană și o nădejde că noi putem intra în Europa și putem...”

Europa Liberă: Dar Acordul de Asociere, totuși, a fost semnat pe timpul guvernării Filat.

– „Da, pe timpul guvernării Filat și guvernul Filat la timpul lui a făcut treabă. Dacă dl Filat nu se compromitea într-atât, era să rămână în istorie ca un guvern bun și ăsta, și dl Leancă care a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: Și acum în parlament a fi învestit următorul cabinet de miniștri sau a fi provocate alegeri parlamentare anticipate?

– „Din frică și din autoconservare, și din tendința și voința de a se menține la putere, ei o să învestească guvernul acesta prin orice mijloace.”

Europa Liberă: Ei, cine?

– „Cei 54 - Șor, Dodon, ăștia din „Pentru Moldova”, cei trei independenți, acolo-s Andronachi, Nichiforciuc, Oleinic. Eu cred că le-au plăcut fotoliile de parlamentar și le-a plăcut ce fac, și le-au plăcut afacerile, și ei nu mai vin să vadă aici, la Basarabeasca sau la Ocnița, sau pe unde-o mai fi, să vadă cum trăiește lumea, că nu au ce mânca și îs în culmea disperării, pleacă din țară, fug.”

Europa Liberă: Dar ce schimbă provocarea alegerilor parlamentare anticipate? Și sondajele spun că ar putea să treacă pragul cam aceleași partide, și experții vorbesc că va fi greu de creat o nouă majoritate în următorul parlament, dacă se ajunge la anticipate.

– „Sperăm foarte mult că lumea se va strânge în jurul unei forțe politice care ar putea să ia la parlamentarele anticipate majoritatea și noi atunci vom respira liber și vom merge mai ferm pe calea europeană, în caz contrar...”

Europa Liberă: Moldova e sortită să fie guvernată de coaliții.

– „Pentru că în acești 30 de ani aceste 26 de guverne pe care le-ați numit și parlamentele care le-au învestit n-au făcut altceva decât numai să dezbine societatea, să ne confrunte unii cu alții și să nu putem merge mai departe. Și chestiunea asta îi regretabilă și pentru Europa, și chiar pentru arealul acesta unde ne aflăm noi în Parteneriatul Estic, dar lumea începe a se trezi câte oleacă și începe a percepe lucrurile, nu mai putem merge mai departe așa.”

Europa Liberă: Au guvernat și partide de stânga, au guvernat și partide de dreapta, a fost și o coaliție între partidele de stânga și cele de dreapta...

– „De aia și vorbesc de dezbinarea asta. Noi trebuie, într-un fel, să ne călcăm pe orgoliul acesta, să nu ne mâncăm între noi, cum se zice la țară, și să ne unim în jurul unei forțe și să mergem pe calea asta, trebuie să ne dăm seama că mai presus de toate disensiunile pe care le avem trebuie să fie traiul și viața noastră.”

Europa Liberă: Dar confruntarea aceasta dintre Igor Dodon și Maia Sandu cum e înțeleasă de cetățeanul de la firul ierbii?

– „E înțeleasă ca un război pe viață și pe moarte, că asta e situația momentului, dar pentru mine personal Dodon deja nu mai există, el nici până acum n-a existat, în paharul cu apă a făcut valuri și în ultimul timp, iată, nu-l mai crede deja nimeni, el azi vorbește una, mâine vorbește alta, poimâine gândește a treia, face a patra. Maia Sandu e consecventă, Maia Sandu se confruntă nu cu Dodon, dar se confruntă cu adepții lui Dodon, dar prin Dodon, că altfel nu poți să te exprimi în sensul acesta, și Maia Sandu e un președinte al tuturor, se vrea un președinte pe care să-l înțeleagă toată lumea. Eu cred că confruntarea asta dintre Dodon și Maia Sandu acum nu trebuie să ne marcheze deloc.”

Au distrus Basarabeasca complet, toată lumea a fugit de aici...

– „Aici la noi, la Basarabeasca, oamenii și-au schimbat părerile numai de-atâta că au fost comuniștii mulți ani la putere și acum îs socialiștii, la nivel local. Au distrus Basarabeasca complet, toată lumea a fugit de aici. Aici, în Basarabeasca, era magazin lângă magazin, brutării vreo trei erau, de făcut fortan erau tot așa vreo trei organizații, erau foarte multe organizații. De când eu am venit de la Moscova lumea a început să dispară din Basarabeasca, au început să se închidă și lumea a început să înțeleagă, un an, doi, trei, slavă Domnului, lumea a început să înțeleagă că, într-adevăr, socialiștii n-au făcut nimic pentru țara și nici nu o să facă, atât numai cât manipulează poporul și oamenii încep a înțelege. Au început altfel să gândească și tragem nădejde că la anticipate lumea o să facă o alegere corectă.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, am făcut un popas aici, la Basarabeasca. Ascultați Europa Liberă?

– „Da, da, ascult! Chiar vă și cunosc.”

Europa Liberă: De unde?

– „La televizor nu o dată v-am văzut.”

Europa Liberă: La 27 august se vor împlini 30 de ani de când Republica Moldova și-a declarat independența. Vă amintiți câte guverne au fost la putere?

– „Guverne nu pot să vă spun, știu cam câți președinți au fost, dar guverne...”

Europa Liberă: Nu, dar premieri?

– „Premier-miniștri vă spun câți: Sangheli, Sturza, Tarlev, Ciubuc 1, Ciubuc 2, Greceanîi a fost, mai încoace au fost Filat, Leancă, Filip, Chicu și acum îi dl Ciocoi.”

Europa Liberă: Și există asemănări sau diferențe între cum înțeleg partidele de stânga să guverneze Republica Moldova și partidele cu viziuni de dreapta?

– „Mie îmi plac partidele cu viziune europeană, pentru că acolo îs alte valori, alte condiții de trai, acolo guvernarea e cu fața la lume, acolo nivelul de trai îi foarte și foarte ridicat, păturile social-vulnerabile îs ajutate, îs protejate, legile îs în capul mesei, funcționează. La noi, vă spun cinstit, e o corupție foarte mare.”

Europa Liberă: Dar, în general, se zice că geopolitica în Republica Moldova decide mult sau joacă festa, pentru că partidele de stânga vor mai aproape de Rusia, partidele de dreapta vor mai aproape de Uniunea Europeană.

– „Geopolitica e un truc al guvernanților de a manipula cu masele și tare dezbină. Noi aici suntem un orășel mic, Basarabeasca, cândva aici 31% erau ucraineni, 29% erau bulgari, moldoveni eram 16%, găgăuzi erau 10% și restul erau ceilalți și noi aici simțim, nu că o presiune, dar, știți, o umilință, pot să te numească cu cuvinte urâte, pe rusește o să spun că ne numesc «тупые молдаване» (moldoveni proști) și te doare, pentru că trebuie să lupți.”

Europa Liberă: Cum descrieți situația din legislativul Moldovei astăzi?

– „O situație catastrofală, vă spun cinstit.”

Europa Liberă: De ce?

– „Ne divizează în două lagăre: un lagăr care vor să ne ducă în CSI și un lagăr care îi cu Europa. Și mă lupt să le spun la toți oamenii că uitați-vă ce valori ne aduc în casa noastră europenii și uitați-vă ce valori ne aduc din partea Rusiei. Europa ne construiește drumuri, Europa ne repară grădinițe de copii, școli, infrastructura o dezvoltă nemaipomenit, aparatură nouă la medicină...”

Europa Liberă: Haideți să revenim la situația din parlament. Acum se discută două scenarii: să se declanșeze alegeri parlamentare anticipate sau să fie creată o majoritate parlamentară care ar sprijini un guvern. Ca alegător, ce punct de vedere împărtășiți?

– „Cât mai repede la anticipate. Își vor face o forță proeuropeană care să ne ducă la niște valori adevărate, nu la niște falsuri.”

Europa Liberă: Dar despre intenția acestor deputați de a crea totuși o majoritate parlamentară ce părere aveți?

– „Părere urâtă. Se unește Partidul „Șor” și cu Partidul Socialiștilor și plus se mai unesc acolo și niște rămășițe de-ale lui Plahotniuc. Eu cred că numai poporul poate să decidă. Dacă ei nu se supun voinței noastre ca să fie anticipate, înseamnă că trebuie de ieșit la proteste, niște mitinguri pașnice, de îngrădit parlamentul pe o săptămână-două, nu de dat voie să iasă de acolo și singuri să iasă să plece în direcția unde trebuie, că dacă lumea vrea anticipate și lumea vrea o cale europeană – trebuie la asta să ne ducem.”

Europa Liberă: Dar această confruntare dintre Maia Sandu și Igor Dodon cum o înțelegeți?

– „Igor Dodon e un politician înstărit și un om viclean și mincinos. Maia Sandu luptă de una singură, oamenii cei bogați țin cu Dodon, să-și asigure bogăția lor, să-și asigure averile lor. Și să vă mai spun un lucru, că judecătorii, procurorii, poliția îs tot cu Dodon. Din ce cauză? Dacă ei au lefuri de 30 de mii, ei mai vor ceva schimbare? Analizăm și noi chestiile astea, dreptate nu-i în țară, că un judecător care avea o leafă de cinci mii de lei, mă rog, te duceai și dădeai o mită de 100 de euro și el îți spunea: „Bună ziua!”, dar acum el dacă are leafa de 30 de mii nu te apropii fără 1.000 de euro. De ce sunt foarte multe suicide? Chiar și omul acesta care recent s-a spânzurat în pușcărie, 500 de mii i-au pus amendă și el, omul, și-a zis că nu mai are rost de a trăi. Iaca fix așa nu mai are rost de a trăi și pentru oamenii aceștia care acum trăim în țară, pentru că noi vedem nedreptatea asta.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la Basarabeasca, și întrebăm cetățenii cum se trăiește în țară.

– „Am ajuns la limita sărăciei, lumea a ajuns, nu sunt locuri de muncă în oraș, mai ales acum situația asta cu închiderea Căii Ferate, foarte multă lume rămâne fără lucru, la piață nu vine, dar, știți, dacă venea lumea înainte și lua o haină, mâncare pe datorie și pe urmă întorceau, că la salariu le întorceau, acum ne spun că nu venim de-atâta că nu suntem preciși în ziua de mâine, că o să avem salariu și o să avem pe ce să ne achităm și chiar lumea nu vine. Situația e catastrofală, e strigătoare la cer.”

Europa Liberă: La 27 august se împlinesc 30 de ani de când Republica Moldova și-a proclamat independența. Vă mai amintiți câte guverne au fost la putere în aceste trei decenii?

– „Câte au fost? Cine a fost la noi? Voronin a fost... Câte? Nu știu câte au fost.”

Europa Liberă: 26 de guverne. S-a deosebit când la putere erau partidele de stânga și când la putere erau partidele de dreapta, s-a deosebit calitatea guvernării?

– „Înainte nu am mers, cam în urmă ne ducem și tot mai în urmă, și mai în urmă.”

Europa Liberă: Dar este o deosebire când la guvernare sunt cei cu viziuni de dreapta și când la putere sunt cei cu viziuni de stânga?

– „Cred că e mai bine când îs partidele de dreapta.”

Europa Liberă: De ce?

– „Mai hotărăsc ceva, îs mai mult pentru lume partidele de dreapta, dar partidele de stânga pentru dânșii îs mai mult. Eu departe nu mă duc tare, dar situația de acum din țară, socialiștii nicidecum nu vor să dea puterea, pentru că le e bine și hotărăsc întrebările lor, de-atâta nici nu vor să dea puterea, pentru că lor le e convenabil.”

Europa Liberă: Cum comentați ceea ce se întâmplă astăzi în Parlamentul Republicii Moldova?

– „E foarte urât!”

Europa Liberă: Părerile sunt împărțite, unii vor anticipate cât mai repede, alții spun că s-ar putea totuși să fie creată o majoritate parlamentară.

– „Nu, cu socialiștii nicidecum nu se poate de mers înainte, noi ne ducem numai în urmă și numai anticipatele, și de mers înainte, dar anticipatele, toți întreabă ce o să fie mai departe...”

Europa Liberă: Și credeți că se va deosebi mult parlamentul viitor de actualul parlament?

– „Cred că da!”

Europa Liberă: Nu tot aceleași partide vor veni în legislativul următor?

– „Nu, că noi cu dânșii nu mergem înainte.”

Europa Liberă: Cu cine?

– „Cu Șor, cu socialiștii nu dăm înainte, aceștia sunt cei mai toxici.”

Europa Liberă: Dar când vreți să aibă loc alegerile parlamentare anticipate, dacă se ajunge la ele?

– „Cu cât mai repede, cu atât mai bine.”

Europa Liberă: Dar cum înțelegeți Dvs. această confruntare dintre actuala președintă Maia Sandu și fostul președinte Igor Dodon?

– „Dodon totuși vrea ca oamenii lui la putere să rămână, să-și hotărască problemele lor mai departe. Interesele personale, pe dânsul poporul nu-l interesează, dacă-l interesa la momentul de față situația în care suntem, nu pleca la Moscova să-și facă acolo sărbătorile unul la altul, dar ședea aici cu poporul, cum șede Maia Sandu, că-i o palmă de om mică și se bate cu dânșii, chiar asta e o luptă care-i pentru popor și care-i contra la popor, e o luptă foarte crâncenă, că ea într-adevăr vrea ceva pentru popor să facă.”

Europa Liberă: Ia ziceți și Dvs., ce părere aveți despre ceea ce se întâmplă astăzi în Parlamentul Republicii Moldova?

– „Vai! Ce se face în parlament, eu așa, care nu mă pricep în politica mare, eu socot că asta-i, știți, așa, pe moldovenește – o porcărie mare. Ei pentru dânșii, ei își fac salarii...”

Europa Liberă: Cine-s ei, pentru dânșii?

– „Iaca, domnii care șed în parlament.”

Europa Liberă: Ei îs 101.

Interesant, Dodon și cu parlamentul lor, ei vor ține un părinte cu 1.500 de lei?

– „Și împreună cu Dodon, cu socialiștii, că ei aici fac toată majoritatea asta. Că peștele de unde se strică? De la cap! Așa și ei, ei își fac interesele lor, de interesele mele, nu numai ale mele, dar ale cetățenilor nu răspunde nimeni. Am soț invalid al 17-lea an; eu îs și medic, eu îs și soră medicală, eu îs și servitoare, el cu 1.500 și eu cu 1.500. Cu pensia asta eu pot trăi? Interesant, Dodon și cu parlamentul lor, ei vor ține un părinte cu 1.500, care-i pensia asta? Numai eu pe capul meu...”

Europa Liberă: De ce părere sunteți, trebuie să se ajungă la anticipate sau trebuie să fie ales guvernul?

– „Să fie ales și guvern, și o singură cale de ieșire, asta e numai la Sandu, iaca, eu mă gândesc, poate dumneaei și toți au nădejde, speră că o să fie oleacă mai bine și la mai mult. Cred că dumneaei e, așa, o mână miticuță, așa o femeie miticuță și ea are principiul ei că să se ducă Dodon, să se ducă Șor, să se ducă și să aducă miliardul, că așa și nu se mai spune de miliard. Dl Dodon, dacă mai ascultați, miliardul, că ați promis odată că o să-l aduceți și o să faceți! Cu culioacele ei umblă, dar mie nu-mi dă nimeni cu kulioace, eu singurică, numai eu știu cum mă zbat acasă.”

Europa Liberă: Anticipate vreți?

– „Vrem, konecino (desigur), da, vrem!”

Europa Liberă: Dar știți câte partide sunt în Moldova?

– „Partidele au devenit business în țara noastră a Moldovei, așa o țară miticuță care noi odată am fost țară bogată, am rămas săraci de tot, am ajuns la sapă de lemn, iaca cum. Partide nu știu câte sunt, dar pe mine mă interesează, iaca, numai de Sandu, cu nădejdea trăim că dumneaei va face oleacă de dreptate în țară.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, în ospeție aici, la Basarabeasca, și întrebăm cetățenii cum se trăiește în Moldova.

– «Очень тяжело живём. Железная дорога не работает, люди без зарплаты, пенсия очень маленькая, 1.300 лей. Что это, можно прожить на 1.300 лей? Это вообще катастрофа, я Вам скажу. Услуги, вот это всё платить…» („Trăim foarte greu. Calea Ferată nu lucrează, oamenii nu au salarii, pensiile sunt mici, 1.300 de lei. Cum poți să trăiești cu 1.300 de lei? Vă spun sincer, e un dezastru. Trebuie să achităm întreținerea, pentru totul trebuie să plătim...”

Europa Liberă: А кто должен решить эти вопросы? (Cine trebuie să soluționeze aceste probleme?)

– «Парламент должен решить. Парламент должен найти общий компромисс с президентом.» („Parlamentul trebuie să le soluționeze, parlamentul ar trebui să găsească un compromis cu premierul.”)

Europa Liberă: Acum, dna Sandu și dl Dodon mai mult se confruntă, decât găsesc limbaj comun. Ce înțelegeți Dvs. din confruntarea asta Sandu-Dodon?

– «Получается у нас, как лебедь, щука, рак. Он тянет, это самое... Всё, уже оставьте, пожалуйста, дайте доамне Санду, она решит всё, это её полномочия, она отвечает. Всё, извините, идите, были президентом, но дайте, пожалуйста, дальше работать.» („E ca în basmul cu lebăda, știuca și racul. El trage spre turta lui, dar, gata, lăsați-ne, vă rugăm, în pace. Dați-i voie dnei Sandu, ea va decide, deja sunt împuternicirile ei, ea răspunde. Gata, scuzați, ați fost președinte, acum plecați și lăsați-ne să muncim în continuare.”)

Europa Liberă: А если будут досрочные выборы, Вы будете голосовать? (Veți merge să votați, dacă vor fi alegeri anticipate?)

– «Да, конечно, я буду голосовать! С Майей Санду всё будет нормально, я думаю.» („Da, desigur, voi vota! Cred că cu Maia Sandu totul o să fie normal.”)

Europa Liberă: А Молдова ближе к России или ближе к Евросоюзу? (Dar Moldova mai aproape de Rusia sau mai aproape de Uniunea Europeană?)

Chiar dacă sunt bulgăroaică, eu țin la Moldova și vreau în Uniunea Europeană...

– «К Евросоюзу, конечно! Насколько я болгарка, но я всё равно за Молдову, за Евросоюз.» („Desigur cu Uniunea Europeană! Chiar dacă sunt bulgăroaică, eu țin la Moldova și vreau în Uniunea Europeană.”)

Europa Liberă: А почему? (De ce?)

– «Потому что у нас будущее будет, а если с Россией, я не знаю, что будет. Не хочется, чтоб повторялась, что в Беларуси, в Москве вот, что сейчас с Навальным творится.» („Pentru că acolo vom avea viitor, dar cu Rusia nu se știe ce va fi. Nu vreau să se repete ceea ce se întâmplă în Belarus și nici ceea ce fac acum cu Navalnîi.”)

Europa Liberă: Valentina Ursu sunt. Am poposit aici, la Basarabeasca, și întrebăm cetățenii: în acești 30 de ani de independență câte guverne au fost în Republica Moldova?

– „Guverne au fost vreo 12, dacă nu mai multe...”

Europa Liberă: 26.

– „Sau 26.”

Europa Liberă: Schimbarea deasă a guvernelor la ce duce?

– „La rău duce, dar totul depinde de parlament.”

Europa Liberă: Care sunt asemănările și deosebirile între cum guvernează cei de stânga și cei de dreapta?

– „Toți merg înspre Rusia, guvernele care au fost până acum îs de stânga, nu-s de dreapta. Eu îs pentru aceea ca să mergem spre aderarea la Uniunea Europeană, dar oamenii la noi încă nu înțeleg ce înseamnă asta, se tem de Europa, se tem de americani, se tem de NATO, se tem de limbă. Mai ales la noi, la Basarabeasca aici, de limbă se tem. Aceiași moldoveni se tem ca să nu-și piardă lucrul.”

Europa Liberă: Cum să-și piardă lucrul dacă știe limba de stat?

– „În primul rând, dacă el o să spună că el vorbește limba română, el de-acum stă la evidență...”

Europa Liberă: E atât de mult politizată?

– „Da, foarte tare, dar asta a fost încă pe când au fost și democrații, când a fost Plahotniuc. Eu însumi sunt unul din aceia care am scris cerere că trec în Partidul Democrat, dacă nu, a doua zi – cerere ca să plec din lucru. Așa a fost aici la Calea Ferată. Iaca, trei luni de zile nu avem salariu – noiembrie, decembrie, ianuarie. Acum, zilele acestea am primit numai pentru octombrie.”

Europa Liberă: Să revenim la situația din parlament. Ce coaliție poate fi creată? Cine trebuie să constituie majoritatea sau alegeri parlamentare anticipate?

– „Alegeri parlamentare anticipate trebuie numaidecât.”

Europa Liberă: Credeți că, dacă se declanșează alegerile parlamentare anticipate, în următorul legislativ se schimbă mult raportul de forțe?

– „Da. Numai dacă să meargă PAS-ul singur, dar restul, toți cei de dreapta trebuie să se unească într-un bloc și să meargă la anticipate, altfel noi pierdem alegerile.”

Europa Liberă: Dar Igor Dodon până acum a promis că el nu face coaliție cu nimeni și el dorește anticipate, că PSRM-ul este tot pentru declanșarea anticipatelor.

– „El patru ani cât a fost la guvernare niciodată nu s-a ținut de cuvânt, el spune una, dar face alta. La guvernare trebuie oameni cinstiți care să poată lupta cu corupția, să nu se teamă de nimeni, să nu se teamă că au să le deschidă dosare...”

Europa Liberă: Lumea trăiește cu frică?

– „Eu socot că da, cu frică. Și dacă au să fie parlamentarele anticipate, să iasă lumea să voteze dreapta. Asta-i prima condiție.”

Europa Liberă: În Republica Moldova știți câte partide sunt?

– „Nu știu, nu le-am numărat, dar ele în fiecare zi apar ca ciupercile după ploaie, foarte tare zăpăcesc, că după aceia omul nu mai știe pe care să-l aleagă. Bine-ar fi să fie două-trei partide de dreapta, de stânga pot să fie câte-or fi.”

* * *

Voci adunate la Basarabeasca. Oamenii cu care am discutat la întâmplare deplâng instabilitatea care s-a perindat în anii de independență. Scriitorul, eseistul, prozatorul, traducătorul Vladimir Beşleagă, deputat în primul parlament, crede că multe rele se trag de la geopolitică și vorbește despre ce a avut de câștigat Republica Moldova, proclamându-și independența.

Vladimir Beșleagă: „Singura favoare sau avantaj al acestei independențe este că în afară de Partidul Comuniștilor, care era tradițional și domina până atunci, s-a deschis în mod legal posibilitatea de existență a mai multor partide și libertatea de a forma partide și de a acționa este marea cucerire a independenței. Pe urmă s-a dat o luptă mare între partidele de dreapta și partidele de stânga.”

Europa Liberă: În aceste trei decenii de independență, la putere au ajuns și partide cu viziuni de dreapta, și partide cu ideologie de stânga. Există o diferență între felul cum înțeleg unii și alții să guverneze statul?

Vladimir Beșleagă: „Partide de stânga, pro-comuniste, prin agrarieni, în primul rând, comuniștii și socialiștii care au venit mai târziu au tergiversat consolidarea și formarea unui stat de drept, pentru că era electoratul divizat. Dumneata știi foarte bine, cu un electorat divizat nu se poate constitui o stabilitate și o direcție unică. Până în ultimul timp se punea problema: cu cine ești – cu Vestul sau cu Estul? Dna Valentina, eu care am auzit de mai multe ori în emisiunile dumitale de sâmbătă, eu am reținut, când mergi în teritoriu și discuți cu oamenii simpli de acolo întrebarea cea mai frecventă este: cu Estul sau cu Vestul? Acest simptom sau sindrom este nu atât în inimile și în sufletul oamenilor, cât în situația geopolitică a Republicii Moldova care este un dat fundamental. Stând la granița, la ruptura dintre marile forțe ale Occidentului și ale Orientului, noi suntem pe ruptură, pe muchie, pe buză, să zic așa. Deci, aici o să vibreze și au vibrat, și au oscilat opiniile, dar cu timpul ea trebuie să se orienteze și să se legitimeze cu totul.”

Europa Liberă: Dar eu vă întrebam: există o diferență cum înțeleg partidele de stânga și cele de dreapta să guverneze țara?

Eu repet vorba înțeleaptă a lui Miron Costin, care spunea că Moldova, fiind o țară mică, niciun lucru de seamă nu au făcut fără amestecul vecinilor...

Vladimir Beșleagă: „Prima componentă a guvernărilor este orientarea politică, și nu-s interesele populației, dar orientarea politică, pentru că asta este în tradiția seculară a Moldovei. Eu repet de mai multe ori vorba înțeleaptă și etern valabilă a lui Miron Costin, care spunea că Moldova, fiind o țară mică, niciun lucru de seamă nu au făcut fără amestecul vecinilor. Dacă un partid vrea să vină la putere, el își proclamă orientarea externă spre zona aceea care să-l susțină. Nu degeaba liderul socialiștilor a trepădat ca un băiețaș de prăvălie ani și ani, călătorii-călătorii la centrul moscovit, ca să ajungă el să-și consolideze și să-și formeze platforma lui, având...”

Europa Liberă: Vă referiți la Igor Dodon?

Vladimir Beșleagă: „Păi, dar nu-i cazul de-acum să-i mai spunem, că de-acum îi câlți în gură, știi, se opresc dinții când mai rostești numele ăsta.”

Europa Liberă: Cu excepția Partidului Comuniștilor, condus de Vladimir Voronin, care din 2001 până în 2009 a guvernat Republica Moldova, nicio altă formațiune politică n-a reușit să aibă majoritatea în parlament. Și experții, analiștii spun că mulți ani înainte Republica Moldova va fi condusă de coaliții care trebuie să se formeze în legislativ. Forțele de dreapta au reușit să aibă majoritate în parlament, dar au existat și situații când dreapta cu stânga au guvernat Republica Moldova. În viitor cine, care forțe ar merita să ajungă la guvernare?

Vladimir Beșleagă: „În trei decenii, s-a schimbat nu radical, dar s-a schimbat ceva în mentalitatea electoratului nostru și a potențialului minorităților naționale, pentru că se vede, dacă până acum din Autonomia găgăuză îl aveau pe liderul de la Moscova ca pe un Mahatma Gandhi, acum se vede că se vor produce și în mentalitățile lor anumite lucruri, pentru că ceea ce se întâmplă în Federația Rusă este un simptom și un început de mare efect care cu timpul se va aprofunda.”

Europa Liberă: Dvs. ce înțelegeți din situația care s-a creat astăzi în Rusia, confruntarea dintre putere și opoziție cum o comentați?

Vladimir Beșleagă: „Este un fenomen firesc, pentru că se schimbă generațiile, cei care ies la proteste sunt tinerii, voiau să iasă și elevii, dar i-au reținut.”

Europa Liberă: Pierde regimul Putin prin aceste arestări?

Vladimir Beșleagă: „Absolut! El devine din ce în ce mai dictatorial, regimul lui este autoritar, acum devine dictatorial, dar acolo schimbări mari nu au să se facă oricât ar fi de mari protestele. Știi de ce? Pentru că axa Federației Ruse este axa imperialistă, cum se va proceda la reforme democratice, ea se destramă. Navalnîi este un erou și este un martir, este un fenomen, pentru că înaintea lui Navalnîi au fost și alți opozanți – Boris Nemțov, a fost Anna Politkovskaia, care era un adversar al regimului. Ce oameni au fost omorâți! Asasinatele politice acolo continuă. Este pur și simplu un infern această federație și să te duci tu să te milogești, și să săruți poala popii acolo cum o făcea Dodon – rușine! Rușine mare!”

Europa Liberă: Vă întrebam, în Republica Moldova care forțe ar merita să ajungă la guvernare?

Vladimir Beșleagă: „O să fie guvernări de coaliție, pentru că așa e componența demografică.”

Europa Liberă: Societatea moldavă rămâne a fi dezbinată. Iată și la trei decenii de la proclamarea independenței, totuși, această scindare a societății e vizibilă. E cu putință să apară o idee care ar consolida cetățenii Republicii Moldova?

Dacă au trecut 30 de ani, o să mai treacă încă zece ani, pentru că o să apară noi generații care nu au povara conștiinței vechi...

Vladimir Beșleagă: „Se apropie doar cu timpul, dacă au trecut 30 de ani, o să mai treacă încă zece ani, pentru că o să apară noi generații care nu au povara conștiinței vechi, pe de o parte; pe de altă parte, numai prin ameliorarea stării economice și refacerea economiei sau a unei economii cât de cât care să poată asigura un trai decent. Eu am fost foarte impresionat de programul la electorala prezidențială, a fost punctul cel mai important de care nu și-au amintit niciodată nici un fel de președinte, nici un fel de candidat sau pretendent la funcția de președinte – salvarea satelor, care este un punct principal în programul Maiei Sandu, al noului președinte al nostru.”

Europa Liberă: Putem vorbi mai mult despre avantaje sau despre dezavantaje, când luăm în calcul unde e situată Republica Moldova? Cronicarul zicea că Moldova se află în calea tuturor relelor, alții, din contra, spun că Moldova ar putea să beneficieze, având această situație geografică.

Vladimir Beșleagă: „Eu care am activat în primul parlament, în mare parte eram un grup destul de impunător de intelectuali, care ne dădeam seama de multe lucruri, iar alături de noi erau mai mulți din nomenclatura comunistă, în special dintre agrarieni, care spuneau așa: mielul blând suge la două oi. Deci, ei au văzut în situația aceasta dintre două mari puteri sau dintre două mari civilizații, sau dintre două mari culturi avantajul de a fi și de colo, și de colo. Acesta este un sindrom al divizării și al sciziunii sufletului și al minții. Nu poate să existe o comunitate care să se împartă și încolo, și încoace, asta este căderea - când cel care merge în două luntri cade în băltoacă, cade în mijloc. Iată asta este situația, iar ea este un dat, un dat care nu depinde nici de mine, nici de dumneata, nici de partide, nici de nimic. Deci, de aici rezultă faptul că atunci când vine în fruntea unui stat un nou președinte, el are de rezolvat problemele cele mai complicate, cele mai dificile, cele mai grele, nici nu îmi ajung cuvinte. Acestui președinte i se cere ca el să aibă atâta istețime și prezență de spirit ca să poată manevra, să poată stabili un echilibru între aceste forțe. Și aici se cere o mobilitate a electoratului, pentru că în condițiile democrației toate partidele au dreptul la existență și la poziția lor, dar dacă facem așa și nu sunt animate ele de interesul național comun, toată divizarea și conflictele perpetuează și atunci nu se poate stabili.”

Europa Liberă: Dar cum definiți Dvs. interesul național?

Vladimir Beșleagă: „Interesul național la ora actuală este tăiat în două, electoratul din teritoriul Republicii Moldova propriu-zis este îmbătrânit, tineretul, oamenii activi sunt în afară, ei trebuie să fie incluși în viața socială și politică, să vină în parlament și încetul cu încetul să se refacă economia republicii, pentru că a pune astăzi accentul pe agricultură, pe pământ numai, este foarte puțin. Nu va ieși Republica Moldova în lume cu o economie orientată agrar, ea trebuie să se industrializeze, să vină investiții mari din Occident, care să refacă economia și atunci să se includă, pentru că până în prezent se mizează pe granturi și pe împrumuturi nerambursabile, și pe nu știu ce, pe de o parte; pe de altă parte, noi, deși suntem într-o situație complicată și chiar grea, avem alături România.”

Europa Liberă: Tocmai voiam să întreb. Am vorbit despre trecut și prezent, cum vedeți viitorul Republicii Moldova?

Vladimir Beșleagă: „Eu o să fiu foarte sincer acum. Acești 30 de ani Republica Moldova a fost un stat care nu a lucrat pentru popor, pentru populație, el a fost un stat la cheremul altor forțe din afară, totdeauna când s-a făcut ceva aici, nu s-a făcut ținând seama de interesul național, ci de satisfacerea necesităților sau ordinelor, sau directivelor de la Răsărit, de la Moscova. Acum, odată cu alegerea Maiei Sandu președintă, este, zic eu, începutul unei etape istorice care ne promite consolidarea unui stat pentru interesele poporului nostru de aici. Statul, ca atare, în democrație nu are un rol atât de important, el poate să ajute, poate să nu ajute, dar societatea civilă și forțele interne, forțele din masele largi sunt cele care decid mersul istoriei și al tot.”

Europa Liberă: În 1991 se vorbea că intelectualitatea poate juca un rol important în transformările societății. Astăzi despre rolul și locul intelectualității ce ne puteți spune?

Vladimir Beșleagă: „Intelectualitatea a fost admisă de nomenclatura veche și de politicieni pentru o perioadă destul de scurtă. Vreau să vă spun că primul parlament în care am activat și eu a funcționat doar un an, un an și jumătate, după care el a fost autodizolvat. De ce? Pentru că intelectualitatea a fost necesară, admisă, tolerată, ca să zic așa, cât s-au făcut anumite schimbări mai mult formale: de stemă, de drapel... Astăzi, intelectualitatea nu se aude, nu se vede.”

Europa Liberă: De ce?

Vladimir Beșleagă: „Pentru că așa a fost perioada tuturor regimurilor care s-au succedat, n-au avut nevoie de intelectualitate, nici în parlament n-au fost intelectuali, scriitori, au fost tot oameni de afaceri, tot oameni cu bani și cu nu știu ce. Dar acum a venit timpul ca intelectualitatea să se consolideze și să iasă iar în prim-plan și să formeze o forță mare care să susțină reformele și înnoirea societății, și consolidarea unui stat de drept. Eu nu știu de ce ai noștri tac. Eu, venind de la Uniunea Scriitorilor, Uniunea Scriitorilor a fost o forță, pe urmă încet-încet a degradat, pentru că au fost niște oameni la conducere care simpatizau ba cu unii, ba cu alții, n-au avut o direcție și o coloană vertebrală și în afară de asta, în prezent lucrurile sunt atât de neclare, atât de tulburi. A avut loc la parlament o întrunire a oamenilor culturii în care un reprezentant din mediul nostru a spus că e timpul să formăm un for al intelectualilor, să ne întrunim cu toții și să trasăm un program cum să susținem evoluția realităților politice de la noi. Văd că întârzie și m-aș bucura dacă inițiativa ar porni de la dna președintă care ar apela, dacă oamenii de cultură și de creație nu au inițiativă, să le dea de gândit. Afară de asta, m-ai întrebat...”

Europa Liberă: ...despre viitorul Republicii Moldova.

Vladimir Beșleagă: „Da. Eu o să fiu foarte sincer, eu consider că odată cu alegerea Maiei Sandu în funcția de președintă a Republicii Moldova este momentul când acest stat care este foarte aproximativ, noi am avut autori care au spus cu ani în urmă, cu cinci, cu zece ani, că statul a eșuat, în 30 de ani statul nu s-a consolidat și nu s-a făcut un stat de drept. Acum s-a întâmplat miracolul, eu îi spun miracol, și cu mare bucurie, să avem un președinte care a spus: eu voi fi președintele tuturor cetățenilor și eu voi fi un președinte al integrării europene. Și în consecință este așa că dacă acest moment, acest ideal nu va fi realizat, înseamnă că statul într-adevăr a ajuns un stat eșuat și singura soluție este sau să fie un fel de rudă săracă, care să umble și să cerșească și la unii, și la alții, sau să strige: Gata, fraților, nu mai este încotro, cerem Unirea cu Patria-mamă!”