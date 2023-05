Trei poduri peste Prut vor fi modernizate

Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri, 31 mai, ratificarea acordurilor dintre R. Moldova și România cu privire la reabilitarea și modernizarea a trei poduri rutiere peste râul Prut (Cahul-Oancea, Sculeni-Sculeni și Leușeni-Albița), semnate de guvernele celor două țări pe 9 mai.

Expertizele tehnice efectuate de autoritățile din România, în perioada 2021-2022, arată că cele trei poduri se află într-o stare nesatisfăcătoare. Podul care unește localitățile Cahul, din R. Moldova, și Oancea, din România, a fost construit în 1964 și are o lungime de circa 205 metri. Podul dintre Sculeni, R. Moldova, și localitatea cu același nume din România a fost construit în același an și are o lungime de 113 metri. Cel dintre Leușeni (R. Moldova) și Albița (România) datează din 1958 și are 163 de metri.

„Importanța reabilitării podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localitățile Leușeni și Albița, este justificată atât de starea tehnică a acestuia, cât și de faptul că acesta este parte componentă a rețelei trans-europene de transport TEN-T”, potrivit proiectului acordului.

Bucureștiul va finanța lucrările de construcție, modernizare și întreținere a acestor poduri și a infrastructurii rutiere conexe de pe teritoriul României. În același timp, R. Moldova va finanța reabilitarea drumurilor din apropierea podurilor de pe teritoriul său. Acordurile prevăd și cheltuieli pentru realizarea unei inspecții tehnice și a auditului financiar, care se vor desfășura o dată la 2 ani.

Cele trei acorduri urmează să fie examinate de Parlament și vor intra în vigoare odată cu publicarea acestora în Monitorul Oficial. Autoritățile nu au specificat care vor fi investițiile în aceste poduri.

Pe 23 mai, a fost deschisă circulația pe podul Leova-Bumbăta, fiind inaugurat un nou punct de trecere a frontierei moldo-române. Pentru început, circulația pe acest pod, construit din pontoane în decurs de opt luni, este permisă doar pentru autoturisme și microbuze de pasageri, între orele 08:00 și 20:00.