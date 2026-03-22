Președintele SUA, Donald Trump, a dat Teheranului un ultimatum de 48 de ore pentru a „deschide complet” cruciala Strâmtoare Ormuz și a avertizat că, în caz contrar, Statele Unite vor „distruge complet” centralele electrice ale Iranului. Declarația marchează o escaladare majoră a tensiunilor într-un conflict care riscă deja să scape de sub control.

Ultimatumul a fost transmis la ora 19:44 (ora Washingtonului), pe 21 martie, într-o postare pe Truth Social:

„Dacă Iranul nu DESCHIDE COMPLET, FĂRĂ AMENINȚĂRI, Strâmtoarea Ormuz, în termen de 48 DE ORE începând cu acest moment, Statele Unite ale Americii vor lovi și vor distruge complet CENTRALE LOR ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE! Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele DONALD J. TRUMP.”

Trump nu a precizat ce instalații energetice ar putea fi vizate. Declarația vine la doar o zi după ce sugerase că ar putea „reduce treptat” operațiunile militare.

În paralel, scriu mai multe insituții de presă, Pentagonul trimitea în regiune, la bordul navelor Marinei SUA, mii de forțe terestre suplimentare pentru a-și consolida resursele militare în războiul cu Iranul, au relatat mai multe agenții media. Pentagonul nu a comentat oficial cu privire la desfășurările raportate.

Ca reacție rapidă la ultimatum, comandamentul militar iranian a transmis, prin presa de stat, că orice atac asupra infrastructurii energetice a Iranului va duce la lovirea tuturor instalațiilor energetice americane din regiune. De asemenea, Iranul a avertizat că vor fi vizate și instalațiile de desalinizare.

Deși nu este blocată fizic, Strâmtoarea Ormuz a devenit practic necontrolabilă, pe fondul atacurilor, minării apelor, războiului electronic și tensiunilor din piețe.

Restricționarea traficului prin această rută strategică a afectat aprovizionarea globală cu energie, și a dus la creșteri semnificative ale prețului petrolului și, implicit, la scumpirea costului vieții pentru sute de milioane de oameni.

Trump a cerut statelor care folosesc strâmtoarea pentru transportul resurselor energetice să preia inițiativa în protejarea navigației, inclusiv prin escortă militară.

Aliații europeni ai SUA și Japonia și-au exprimat disponibilitatea pentru măsuri „adecvate” de securizare a rutei, dar au precizat că acestea ar putea fi luate abia după un armistițiu — poziție care l-a nemulțumit pe Trump, care i-a numit „lași”.

Atacuri reciproce în apropierea unor instalații nucleare

În același timp, Israel și Iran par să fi amplificat riscul unui dezastru major, fiecare lovind ținte aflate în apropierea unor instalații nucleare ale adversarului.

O rachetă iraniană a lovit sâmbătă, pe 21 martie, orașul israelian Dimona, unde se află un important complex nuclear. Teheranul a afirmat că atacul a fost o ripostă la bombardarea, în aceeași zi, a instalației de îmbogățire a uraniului de la Natanz.

Israelul nu a recunoscut oficial că deține arme nucleare, iar complexul de la Dimona este descris ca fiind un centru de cercetare. Totuși, opinia generală este că acolo se află arsenalul nuclear al țării — singurul din Orientul Mijlociu.

După atacul asupra Natanz, Agenția Internațională pentru Energie Atomică a reiterat apelul la „reținere militară” pentru a evita un accident nuclear. Apelul a fost reluat și după lansarea rachetei asupra Dimona.

„AIEA este la curent cu rapoartele privind un incident în orașul Dimona, Israel, care a implicat impactul unei rachete și nu a primit nicio indicație privind daunele aduse centrului de cercetare nucleară Negev”, a declarat agenția pe X.

Agenția a transmis că nu există indicii privind avarii la centrul nuclear Negev și că nu au fost detectate niveluri anormale de radiații.

Lovituri directe și zeci de răniți

Armata israeliană a declarat că o rachetă a lovit direct o clădire din Dimona, iar echipele de intervenție au raportat cel puțin 33 de răniți în mai multe locații.

„Au fost distrugeri semnificative și haos la fața locului”, a declarat pentru AFP un paramedic.

Un al doilea atac iranian cu rachetă a vizat orașul Arad, din sudul Israelului, unde cel puțin 59 de persoane au fost rănite, potrivit autorităților locale.

Organizația Magen David Adom a precizat că victimele au primit îngrijiri medicale și au fost transportate la spitale cu zeci de ambulanțe.

„Printre aceștia se numără șase pacienți în stare gravă, 13 în stare moderată și 40 cu răni ușoare”, au precizat autoritățile.

Pompierii au declarat că „atât la Dimona, cât și la Arad au fost lansate rachete interceptoare care nu au reușit să neutralizeze amenințările, ceea ce a dus la două lovituri directe ale unor rachete balistice cu focoase de sute de kilograme”.

Între timp, Israelul a anunțat că forțele sale au lovit o instalație din cadrul unei universități din Teheran, despre care susține că era folosită pentru dezvoltarea de componente pentru arme nucleare.

„Instalația Universității Malek-Ashtar era utilizată de industriile militare ale regimului iranian și de programul de rachete balistice pentru dezvoltarea de componente nucleare și armament”, a transmis armata israeliană.

„Bătălia pentru viitorul nostru”

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a promis continuarea atacurilor asupra Iranului după ceea ce a numit „o seară foarte dificilă”, în urma loviturilor asupra Dimona și Arad.

„Aceasta este o seară foarte dificilă în bătălia pentru viitorul nostru”, a declarat Netanyahu. „Suntem hotărâți să continuăm să lovim dușmanii pe toate fronturile.”

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a avertizat că Israelul și Statele Unite vor intensifica loviturile aeriene asupra Iranului începând cu 22 martie.

„Intensitatea atacurilor desfășurate de Forțele de Apărare ale Israelului și armata SUA împotriva regimului iranian și a infrastructurii pe care acesta se bazează va crește semnificativ”, a spus Katz.

Cea mai lungă lovitură a Iranului

Reacțiile internaționale au continuat după lansarea surpriză de către Iran a unor rachete balistice către baza comună SUA–Marea Britanie de pe insula Diego Garcia, aflată la aproximativ 4.000 de kilometri de teritoriul iranian.

Israelul a declarat că forțele iraniene au folosit pentru prima dată rachete cu rază lungă de acțiune, extinzând riscul atacurilor dincolo de Orientul Mijlociu. Nicio rachetă nu și-a atins ținta.

„Aceste rachete nu sunt destinate să lovească Israelul. Raza lor de acțiune ajunge până la capitale europene — Berlin, Paris și Roma se află toate în raza directă de amenințare”, a declarat șeful armatei israeliene, Eyal Zamir.

Articol scris pe baza informațiilor furnizate de RFE/RL (Radio Farda), Reuters și AFP.

Traducere preluată de la Europa Liberă România.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te