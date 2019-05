Turații mari cu efecte minime. Cum vede Banca Mondială relansarea economiei moldovene

Un muncitor din Germania produce în 18 zile atât cât produce un lucrător din Republica Moldova timp de un an. Concluzia aparține Băncii Mondiale care a realizat o cercetare dedicată relansării economiei moldovene. Cum se explică această situație? Un motiv ar fi numărul mare de întreprinderi din proprietatea statului cu o productivitate scăzută, comparativ cu întreprinderile din mediul privat.



Datele Băncii Mondiale arată că întreprinderile private, în special cele cu capital străin, au un nivel de productivitate mai mare cu 80 la sută decât companiile care sunt în gestiunea statului. Ținând cont de faptul că în Republica Moldova statul este prezent, prin întreprinderile sale, în 19 din cele 30 de domenii ale economiei, țara, la prima vedere, funcționează la turații mari, numai că efectele sunt minime, explică directoarea Băncii Mondiale pentru Moldova, Anna Akhalkatsi:

„Ceea ce vrem să spunem prin această constatare e că muncim cu toții din greu, însă, la final, productivitatea este mai scăzută din cauza felului în care este utilizată forța de muncă și capitalul disponibil. Din cauza ineficiențelor care există aici, în economia Republicii Moldova, rezultatul pe care îl obține Germania, de exemplu, este net superior față de ceea ce generează Republica Moldova. Iată de ce am atras atenția asupra faptului că un muncitor din Germania produce în 18 zile atât cât produce un lucrător din Republica Moldova timp de un an. Am vrut să semnalăm astfel că este necesar să redresăm problemele structurale din economia țării.”

Mediul privat stimulează competiția, prin urmare, presupune o utilizare mai eficientă a forței de muncă și importul de tehnologii moderne în țară, explică Elisa Gamberoni, economistă în cadrul Băncii Mondiale. Autoritățile moldovene ar trebui să recunoască provocările ce există în modul de distribuire a banilor publici, sugerează experta:

Unele state din regiune au rezultate mai bune în sănătate și educație chiar dacă au alocat acestor domenii mai puțini bani...

„Mai multe rapoarte pe care le avem la dispoziție ne demonstrează că unele state din regiune au rezultate mai bune în sănătate și educație, chiar dacă au alocat acestor domenii mai puțini bani. Deci, noi trebuie să sporim eficiența cheltuirii banului public. În al doilea rând, să reducem prezența întreprinderilor de stat în economie. Acest lucru poate fi făcut, de exemplu, prin accelerarea procesului de privatizare de o manieră transparentă, astfel încât să atragem investitori care ar putea ajuta întreprinderile de stat să devină mai competitive.

De asemenea, avem provocări în ce privește promovarea și atragerea investițiilor străine în țară. (…) Într-un final, avem nevoie de o revizuire completă a sistemului fiscal. Noi credem că este foarte important să avem parte de o analiză cost-beneficiu a stimulentelor fiscale, care ar trebui întâi de toate să fie bazate pe performanță.”

În lipsa unui mediu competitiv, Republica Moldova își reduce capacitatea de a concura pe piețele externe, spune economistul de la Banca Mondială Marcel Chistruga. Un recent studiu al organizației financiare demonstra că Republica Moldova încă nu este suficient de prietenoasă cu lumea afacerilor.

Organele de drept destul de frecvent utilizează abuziv împuternicirile cu care sunt dotate, justiţia este aplicată selectiv, iar legile funcționează foarte bine doar pe hârtie - sunt câteva dintre problemele semnalate de oamenii de afaceri care au ales să-şi investească banii în Republica Moldova.

„Avem atât probleme la nivelul structurii politice, a incertitudinii politice, avem deficiențe în oricare sector ne-am uita. În plus, se mai adaugă pe termen lung probleme cu sursele de creștere economică. În aceste condiții, noi considerăm că anume productivitatea și factorii care duc la creșterea productivității sunt esențiali. S-a menționat educația terțiară – puține s-au făcut în educația terțiară până acum, impactul este direct asupra modului în care noi ne organizăm și asupra surselor de creștere economică. Astfel, pe lângă toate restul, productivitatea este esențială pentru dezvoltarea Republicii Moldova.”

O problemă care devine tot mai îngrijorătoare este lipsa forței de muncă, spun experții Băncii Mondiale, or, unul din patru oameni de afaceri din Republica Moldova declară că se confruntă cu deficit de personal. Iată de ce, sugerează economiștii, autoritățile ar trebui să anticipeze cu politici prudente această problemă care ar putea să se acutizeze în condițiile unei crize demografice.

Economiștii Băncii Mondiale au precizat că raportul dat publicității astăzi - „Memorandumul economic de țară pentru Moldova” - a fost prezentat anterior și guvernului de la Chișinău.