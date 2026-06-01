„Turismul sumbru” cu urmările războiului ca atracții ține în viață sectorul turistic în Ucraina

Vitali Siniakov organiza odinioară tururi la bisericile cu cupole aurite din Kiev și pe plajele din Odesa. Însă după ce primele rachete rusești au lovit Kievul în februarie 2022, „turismul a murit pentru aproximativ un an”, spune el. Acum, experimentatul Vitali este unul dintre numeroșii operatori care oferă ceea ce el numește „tururi întunecate” sau „sumbre” în locuri care au devenit celebre din cauza invaziei rusești. „Sincer, acum aproximativ 80% din toate tururile pe care le oferim sunt tururi întunecate”, spune el pentru RFE/RL.

Chiar înaintea invaziei pe scară largă a Rusiei, turismul din Ucraina fusese afectat de crize succesive. În 2013, peste 24 de milioane de turiști au vizitat Ucraina – aproape jumătate dintre aceștia fiind ruși. „A fost un adevărat boom”, spune Siniakov referindu-se la începutul anilor 2010. Însă cifrele au scăzut drastic în 2014, odată cu anexarea Crimeii de către Kremlin și conflictul din regiunea Donbas, care au creat o ruptură între cele două țări vecine. Apoi a izbucnit pandemia de COVID, care a blocat practic toate călătoriile internaționale. „Cu puțin înainte de februarie 2022, a venit un nou val de turism și am primit mulți turiști din Emiratele Arabe Unite și din India”, spune Siniakov. „Sincer să fiu, aceștia căutau fete ucrainene frumoase.” Apoi, Kremlinul și-a lansat invazia. Cei 2,1 milioane de vizitatori care au sosit în Ucraina pe parcursul anului 2022 au marcat o scădere de peste 90% a numărului de turiști față de maximele înregistrate înainte de 2014.

Thomas, un asistent medical canadian, este unul dintre cei care au dorit să vadă cu ochii lor conflictul din Ucraina. El a mers în excursie la Harkov, în estul Ucrainei, în 2024 deoarece, spune el, spre deosebire de zonele din jurul Kievului, unde donațiile și fondurile guvernamentale au contribuit la reabilitarea unor locuri afectate de război, „există mai puțini bani pentru a amenaja cu grijă aceste locuri [în estul Ucrainei]”. El spune că Harkov i-a oferit o privire asupra unei realități crude, de război, care contrasta cu capitala, unde, în unele cazuri, „citești o placă comemorativă, un text ”. Canadianul, care a refuzat să-și dezvăluie numele de familie, își amintește că a fost profund impresionat de imaginea vieții care continuă în suburbiile devastate de război ale orașului Harkov. „Într-o clădire era o gaură uriașă provocată de o rachetă sau ceva asemănător, iar imediat lângă ea luminile erau aprinse și am văzut un bărbat care tocmai pregătea cina”, își amintește el. Experiența sa din Harkov, spune el, i-a schimbat traiectoria vieții. După tur, s-a oferit voluntar ca medic în Donbas. Ulterior, s-a înscris la o facultate de medicină din Ucraina. El a vorbit cu RFE/RL din Marea Britanie, unde își pregătește documentele de rezidență în Ucraina.

Când turiștii au început să viziteze pentru prima dată locurile marcate de tragedie și distrugere din Ucraina, a existat o oarecare ostilitate față de ceea ce comentatorii au numit „dansul pe mormintele” victimelor războiului. Specialiștii din domeniul turismului afirmă că situația s-a schimbat odată cu plecarea grupurilor de jurnaliști străini și cu eforturile depuse de guvern pentru a comemora morții din orașe precum Bucea și Irpin. Kirill Zarubin, care organizează tururi ghidate în locurile afectate de război din Harkov, recunoaște că se confruntă cu unele reacții negative din partea localnicilor atunci când însoțește echipe de filmare dotate cu echipamente video vizibile. În rest, spune el, turiștii au fost tratați ca ambasadori ai țărilor lor de către un public ucrainean recunoscător. „Localnicii”, spune el, „apreciază sprijinul acordat de diferite țări Ucrainei, așa că, atunci când văd o persoană din acele țări, pot să-i mulțumească personal”. Majoritatea clienților lui Zarubin provin din Statele Unite și Japonia. Într-unul dintre tururi, ghidul îi arăta unui turist japonez o clădire de locuințe distrusă de bombardamente când s-a apropiat proprietarul unui apartament. „Ne-a invitat în apartamentul său distrus ca să ne arate totul: cum arăta înainte, povestea din spatele clădirii și ce intenționează să facă în continuare”, spune Zarubin, „era un tip cu adevărat minunat”.