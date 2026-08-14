Ucraina a lovit din nou un port în regiunea Leningrad, de unde rușii exportă petrol

Peste cincizeci de drone au fost doborâte în regiunea Leningrad, a adăugat el, în timp ce zona din jurul orașului Ust-Luga, un centru important pentru exportul de petrol și produse petroliere, a încercat să respingă alte atacuri.

Amploarea pagubelor provocate de atacul ucrainean nu este încă limpede, dar acțiunea a ilustrat din nou tactica Ucrainei de a lovi instalațiile rusești de prelucrare și export al petrolului, precum și rutele de transport al cerealelor, în efortul de a priva Moscova de venituri și de a o forța să pună capăt războiului.

Tot vineri, avioane de vânătoare au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Letoniei, au declarat forțele armate ale acestui stat membru al NATO și al Uniunii Europene, în timp ce Finlanda a restricționat temporar accesul în anumite zone ale Mării Baltice, ca măsură de precauție împotriva atacurilor cu drone.

Luni, avioanele de vânătoare franceze detașate în cadrul misiunii NATO de patrulare aeriană în țările baltice au doborât o dronă în Letonia, aceasta fiind prima dată când forța de reacție rapidă a alianței a doborât o dronă rătăcită deasupra acestei țări.

Balticii, deși în NATO, nu au propriile forțe aeriene, fiind apărate în aer de avioanele aliaților lor, prin rotație. Prima doborâre de dronă în Estonia, anul acesta a fost, de exemplu, opera unui avion de vânătoare românesc.

Ucraina a lovit, uneori în mod repetat, peste o duzină de rafinării majore din Rusia, unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume, provocând o criză generalizată a combustibilului pe plan intern.

Capitala Rusiei, Moscova, care găzduiește și ea o mare rafinărie de petrol, a doborât peste noapte mai mult de o duzină de drone care se îndreptau spre ea, a declarat vineri primarul Serghei Sobianin pe Telegram.

De cealaltă parte, armata Rusiei a informat vineri dimineață că a lovit în Marea Neagră două nave însoțitoare ale unui transport de echipament militar destinat Ucrainei și a lovit din nou, a doua noapte la rând, instalații din preajma portului ucrainean Izmail, de pe Dunăre, folosit de Ucraina pentru exportul de cereale.

Rușii susțin că prin Izmail, port aflat la granița cu România, intră armament în Ucraina.

Surse: Reuters, AFP

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