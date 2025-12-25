UE are un plan pentru soluționarea crizei locuințelor. „Locuința este un drept fundamental”

Pachetul cuprinzător include o serie de măsuri menite să elibereze fonduri publice pentru construirea de locuințe accesibile, să simplifice procedurile administrative și să limiteze închirierea pe termen scurt, notează radioul public din Cehia, una din țările Uniunii Europene care se confruntă cu o scumpire dintre cele mai mari a spațiului locativ.

„Europa trebuie să-și asume în mod colectiv responsabilitatea pentru criza locuințelor care afectează milioane de cetățeni și să ia măsurile necesare”, a declarat comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen.

„Locuința nu este doar o marfă. Ea este un drept fundamental”, a adăugat el, subliniind că prețurile imobiliare din UE au crescut cu 60 % în ultimii 10 ani.

Planul Comisiei se concentrează în principal pe creșterea numărului de locuințe. În acest scop, propune modificarea normelor privind ajutoarele de stat, care ar trebui să permită în mod expres utilizarea fondurilor publice pentru construirea de locuințe accesibile.

Comisia speră că noile norme vor permite guvernelor naționale să investească în locuințe destinate în special clasei de mijloc, pentru care locuințele accesibile sunt din ce în ce mai greu de obținut din cauza creșterii prețurilor.

Comisia intenționează să obțină finanțare publică pentru construirea de locuințe accesibile în colaborare cu Banca Europeană de Investiții, băncile naționale ale statelor membre și alte instituții financiare prin intermediul unei platforme de investiții la nivel european.

Construcția de locuințe accesibile va fi inclusă ca obiectiv specific în planurile de alocare a fondurilor din următorul buget pe termen lung al UE pentru perioada 2028-2034 - ea ar putea afecta astfel și R. Moldova, odată ce se va alătura organizației, sau măcar unor politici ale acesteia.

Conform propunerii, simplificarea procedurilor de construcție ar trebui să fie, de asemenea, un mijloc de creștere și accelerare a construcției de locuințe. Planul include o nouă strategie europeană pentru construcția de locuințe, al cărei obiectiv este simplificarea și digitalizarea eliberării autorizațiilor de construcție.

Război declarat închirierilor pe termen scurt

Pe lângă construcția de locuințe, Comisia dorește să se concentreze și pe crearea unor condiții mai echitabile pe piața imobiliară. În cursul anului viitor, Comisia intenționează să realizeze o analiză de piață care să vizeze în principal colectarea de date privind amploarea speculațiilor care, potrivit lui Jørgensen, au condus la considerarea apartamentelor ca fiind „aur sau bitcoin și alte investiții al căror singur scop este de a genera profit”.

Analiza trebuie să verifice cum pot fi ajutate cel mai bine guvernele naționale să limiteze practicile speculative.

Planul se concentrează și pe problema inaccesibilității locuințelor în orașele cu trafic turistic intens. Comisia dorește să atenueze această problemă oferind autorităților naționale, regionale și locale instrumente pentru a limita închirierile pe termen scurt. Printre aceste măsuri ar trebui să se numere, de exemplu, stabilirea unor limite pentru numărul de nopți închiriate pe an sau restricționarea activității în anumite perioade ale anului.

„Nu putem sta cu mâinile în sân și să privim cum cetățenii locali sunt excluși de pe piața locuințelor din locurile în care s-au născut sau în care doresc să-și construiască o viață”, a declarat Jørgensen cu privire la această problemă.

Strategia urmează să se concentreze și asupra grupurilor vulnerabile. Mai precis, dorește să abordeze problemele tinerilor, care adesea nu își pot permite prima locuință independentă. Bruxellesul intenționează să aloce fonduri pentru construirea de noi locuințe pentru studenți și să lanseze un proiect în cadrul programului Erasmus+, care va oferi locuințe la prețuri accesibile pentru studenții provenind din medii defavorizate.

În același timp, Comisia solicită utilizarea fondurilor pentru construirea de locuințe sociale pentru persoanele fără adăpost și sprijinirea așa-numitului model „housing first” (locuința înainte de toate). Acest model oferă o soluție la problema persoanelor fără adăpost prin furnizarea de locuințe permanente fără condiții și s-a dovedit deja eficient în cadrul UE, de exemplu în Finlanda.

