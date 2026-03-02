Prețurile petrolului au crescut cu 9% luni, iar prețurile de referință ale gazelor naturale en gros din Olanda au crescut cu peste 25%, după ce transportul maritim în Strâmtoarea Ormuz a fost întrerupt de atacurile iraniene de represalii, în urma bombardamentelor inițiale ale Israelului și SUA care l-au ucis pe liderul suprem iranian Ali Khamenei.

Majoritatea proprietarilor de petroliere, marile companii petroliere și casele de comerț au suspendat transporturile de energie prin Strâmtoarea Ormuz, au declarat surse din domeniul comerțului citate de Reuters. Strâmtoarea este o cale de transport pentru peste 20% din petrolul mondial și aproximativ 20% din gazul natural lichefiat din lume.

„Analiza noastră arată că nu există motive de îngrijorare imediată în ceea ce privește securitatea aprovizionării pentru Uniunea Europeană”, a declarat luni un purtător de cuvânt al Comisiei, la o conferință de presă.

Comisia a solicitat guvernelor din țările membre într-un email, luni, să comunice evaluările lor privind securitatea aprovizionării până la sfârșitul zilei.

Grupul de coordonare al UE în domeniul petrolului se va reuni în termen de 48 de ore pentru a evalua situația, a mai declarat purtătorul de cuvânt. Acest grup facilitează coordonarea între guvernele UE în cazul unor întreruperi în aprovizionarea cu petrol.

Ar putea veni scumpiri?

„Atât petrolul, cât și gazul natural lichefiat (GNL) sunt... piețe globale: orice perturbare în Strâmtoarea Ormuz ar declanșa creșteri imediate ale prețurilor, care ar afecta Europa, indiferent de importurile fizice limitate ale acesteia”, a declarat Simone Tagliapietra, cercetător principal la grupul de reflecție Bruegel, cu sediul la Bruxelles, citat de Politico.

Tagliapietra a afirmat că un conflict scurt, de câteva zile, ar „introduce o primă de risc geopolitic pe piețele petrolului și gazelor”, dar „o întrerupere prelungită, de câteva săptămâni, ar începe să erodeze stocurile, să limiteze logistica și să restrângă în mod periculos echilibrul global al petrolului și gazelor, cu efecte mult mai grave asupra prețurilor energiei”.

Pentru Republica Moldova, care depinde de importuri, evoluțiile de la hubul TTF din Olanda sunt un indicator-cheie pentru costurile viitoare de achiziție a gazelor. Dacă trendul ascendent se menține, presiunea asupra prețurilor interne ar putea crește în perioada următoare, a scris luni portalul Bani.md.

Datele S.A. „Energocom” arată că, în sezonul rece 2025–2026, compania a utilizat aproape integral stocurile comerciale de gaze constituite în baza obligației legale de stocare, pentru a acoperi vârfurile de consum și a menține stabilitatea aprovizionării pe malul drept al țării.

În total, au fost folosite circa 134 milioane metri cubi de gaze naturale în perioadele de consum ridicat din lunile de iarnă. Volumele provin din stocurile constituite până la 1 noiembrie 2025, conform obligației minime de stocare de 15% din consumul anual.

La începutul sezonului rece, Energocom avea depozitate peste 100 milioane m³ de gaze în Ucraina și alte peste 30 milioane m³ în depozite din alte state, prin contracte de tip agent. În perioada noiembrie 2025 – 18 februarie 2026, aceste rezerve au fost utilizate treptat, iar în depozite au rămas aproximativ 8 milioane metri cubi.

