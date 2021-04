Un aliat al noii administrații de la Washington - Japonia

De obicei, odata cu instalarea unei noi administratii la Washington, primele contacte externe sint cu vecinii – Canada si Mexic. De data aceasta, primele luni de politica externa au adus in prim plan un aliat de cealalta parte a Pacificului, Japonia.

Si motivul este evident si anume raporturile tensionate ale Statelor Unite cu China si nevoia de a crea aliante pentru a contracara ofensiva acesteia. Imediat dupa ce Donald Trump a pierdut alegerile, unii observatori au crezut ca noul presedinte – Joe Biden – va trece la o resetare a raporturilor cu Beijingul.

Dar pina acum nu asa stau lucrurile. O reuniune recenta a dat la iveala ca pozitiile celor doua tari ramin divergente intr-o serie de chestiuni importante, ceea ce se traduce prin continuarea tensiunilor.

Agresivitate militara, incalcarea drepturilor omului...

In plus, Washington incearca sa intareasca o alianta regionala Japonia – India – Australia – Statele Unite, tocmai pentru a raspunde adecvat actiunilor Chinei – agresivitate militara, incalcarea drepturilor omului, o politica de ajutor extern care submineaza domnia legii si democratia sau politica comerciala. Recent, purtatorul de cuvint al Departamentului de Stat a sugerat chiar ca s-ar putea lua in considerare, in urma consultarilor cu aliati chiar si boicotarea urmatoarei Olimpiade de Iarna, programata in China, afirmatie care a stirnit minie la Beijing si antrenat amenintari cu serioase represalii.

In contextul in care premierul Japoniei, Yoshihide Suga va fi la Washington unde se va intilni la 16 aprilie cu presedintele Biden, ministrul de externe nipon i-a cerut omologului sau chinez sa imbunatateasca situatia drepturilor omului pentru Uyghurii din China – o minoritate musulmana persecutata – si sa opreasca represiunea din Hong Kong, unde miscarea pentru democratie e innabusita.

De obicei Japonia se fereste sa ofenseze China, care este principalul sau partener comercial...

Tokyo, un aliat important al Americii nu s-a alaturat Americii si altor citorva tari care au impus sanctiuni Chinei, in martie, pentru maniera in care trateaza minoritatea musulmana. In conversatia telefonica dintre cei doi ministrii, Japonia a exprimat de asemenea ingrijorare cu privire la prezenta militara chineza in apropierea insulelor de la la Marea Chinei de Sud care sint controlate de Japonia, dar revendicate de China. In riposta chineza, Japonia a fost avertizata sa nu se lase influentata de tari care au ceva impotriva Chinei, reamintind ca Japonia are si un tratat de pace si prietenie cu China, nu doar alianta cu America.