Un atac rusesc face prima victimă la Kiev în 2026, înainte de discuții ale Ucrainei cu aliații europeni

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei a spus că lovitura rusească din zorii zilei de luni a provocat un incendiu la o unitate medicală din nordul Kievului, unde funcționa o secție de spitalizare, iar după stingerea focului, a fost găsit un cadavru în interior.

Instituția a publicat o fotografie realizată pe timp de noapte, în care se văd salvatori transportând un cadavru pe o targă, prin zăpadă.

Rusia a lovit, de asemenea, orașe și sate din întreaga regiune Kiev, avariind locuințe și obiective de infrastructură, iar un civil a fost ucis în raionul Fastiv, la sud-vest de capitală, au mai spus autoritățile locale.

Pe parcursul războiului, Rusia a atacat frecvent Kievul și alte orașe ucrainene cu rachete și drone, afirmând că lovește ținte militare, în timp ce Ucraina spune că sunt adesea loviți civilii și infrastructura civilă.

Convorbiri cu europenii

Într-un discurs care a precedat ultimele atacuri rusești, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Kievul se va concentra în această săptămână asupra unor înțelegeri cu aliații săi europeni menite să „grăbească sfârșitul” războiului purtat de Rusia împotriva țării sale.

După discuțiile șefilor de stat major, de pe 5 ianuarie, la Kiev, președintele Franței, Emmanuel Macron, va găzdui, pe 6 ianuarie, la Paris o reuniune a liderilor europeni, spunând că aceștia ar trebui să adopte angajamente „concrete” privind securitatea Ucrainei.

Anunțând discuțiile, Zelenski a spus în declarații făcute pe parcursul ultimelor zile că țara sa este pregătită pentru toate scenariile, iar dacă războiul nu poate fi încheiat prin negocieri de pace, Ucraina va continua să se apere împotriva invaziei rusești.

„Dacă Rusia blochează toate acestea și, așa cum am spus, depinde de partenerii noștri, iar dacă partenerii noștri nu obligă Rusia să oprească războiul, va exista o altă cale: să ne apărăm”, a spus președintele ucrainean pe 3 ianuarie.

În noiembrie, Trump l-a presat pe Zelenski să accepte o propunere de pace în 28 de puncte, pe care mulți au considerat-o favorabilă Rusiei.

În timp ce Ucraina și aliații săi europeni au reușit să o reducă la 20 de puncte, pentru a reflecta mai bine și interesele Kievului, în special în privința garanțiilor de securitate și a integrității teritoriale.

Zelenski, care s-a întâlnit cu Trump la sfârșitul lunii decembrie în Florida, pentru a examina planul de pace, a sugerat că, după discuțiile cu europenii, va cere o nouă întâlnire la vârf, luna acesta, inclusiv cu participarea Statelor Unite.

Trump nu mai crede că Ucraina a atacat reședința lui Putin

A doua zi după întâlnirea Zelenski – Trump din Florida, Rusia a spus, pe 29 decembrie, că Ucraina ar fi atacat una dintre reședințele președintelui rus Vladimir Putin, la Valdai, așa încât Kremlinul își va reevalua poziția în negocierile de pace.

Kievul a spus imediat că este un șiretlic, pentru a pune Ucraina într-o lumină proastă și a torpila negocierile de pace.

Într-adevăr, Trump a sugerat inițial că ar da crezare afirmațiilor Rusiei și că este „supărat foarte tare” pe Ucraina. „Una e să fii în ofensivă și altceva e să-i ataci casa”, a spus la început președintele american.

Însă, după ce CIA a concluzionat că atacul nu a avut loc, a părut că Trump se aliniază poziției Kievului.

„Nu cred că acel atac a avut loc”, le-a spus el jurnaliștilor la bordul avionului prezidențial care îl aducea din Florida la Washington, pe 4 ianuarie, și a adăugat: „S-a întâmplat ceva relativ în apropiere, dar nu a avut nicio legătură cu asta”.

