Una din cele mai cunoscute voci critice la adresa lui Putin, Masha Gessen, în vizorul Kremlinului

Masha Gessen, care este persoană non-binară și trans, s-a născut în 1967 la Moscova, dar trăiește la New York, publicând în ziare și reviste ca New York Times, The New Yorker, The New York Review of Books, Washington Post și altele.

Este una din cele mai cunoscute și mai apreciate personalități ale jurnalisticii progresiste internaționale actuale, cu expertiză fără egal în privința istoriei recente a Rusiei.

Televiziunea Dojd spune în canalul de Telegram că Gessen se confruntă cu acuzația de defăimare a armatei ruse, iar principalul material incriminat este un interviu acordat televiziunii Dojd și publicat cu un an în urmă, în care Gessen vorbea despre atrocitățile trupelor ruse din orașul ucrainean Bucea.

Dosarul ar fi pornit, potrivit televiziunii Dojd, în august 2023.

Rusia a adoptat la câteva zile după invadarea Ucrainei în februarie 2022 o lege împotriva răspândirii de informații false despre armata rusă, un delict ce poate fi pedepsit cu până la 15 ani de închisoare.

Legislația, înăsprită anul acesta, este folosită pentru a reduce la tăcere criticii invaziei din Ucraina.

În august, Curtea Constituțională a Rusiei a decis că legislația privind discreditarea forțelor armate nu poate fi contestată, atrăgându-și criticile experților juridici ONU.

„Cel mai curajos cronicar”

Gessen a emigrat cu părinții în SUA în 1981, dar a revenit la Moscova în preajma dezmembrării URSS, angajându-se în campanii pentru drepturi democratice și civile, inclusiv ca activist LGBT+.

S-a autocaracterizat odată, la începutul anilor 1990, ca „singura persoană LGBT+ declarată din Rusia”.

În 2012 a deținut scurtă vreme postul de director al departamentului rusesc al RFE/RL (Radio Svoboda). Ceva mai înainte, Gessen avusese o rară întâlnire cu Putin, la inițiativa președintelui rus, care a insistat că este un apărător sincer al naturii. Gessen pusese la îndoială sinceritatea unor asemenea preocupări, punându-le pe seama intereselor politice ale lui Putin.

Într-un interviu din 2008, publicat în revista Vanity Fair ca parte a unui „profil” al lui Putin, Gessen spunea că liderul rus și-a început cariera ca un „golan cu aspirații” și că „mersul înapoi al Rusiei” a început cu învestirea lui ca președinte în 2000.

În articolele și cărțile sale, Gessen, care are cetățenie dublă, rusă și americană, fiind de etnie evreiască, a criticat erodarea democrației în Rusia natală, persecuțiile împotriva persoanelor LGBT+, invazia rusească din Ucraina, dar și politicile și retorica fostului președinte republican american Donald Trump, iar mai nou campania de bombardamente din Gaza a guvernului israelian condus de Beniamin Netanyahu.

Gessen a obținut mai multe distincții și premii. Cel mai recent, în vara anului 2023, i-a fost decernat Premiul Hannah Arendt, acordat la Bremen, în Germania. Juriul a declarat cu acea ocazie că Gessen este „unul din cei mai curajoși cronicari” ai vremurilor noastre.