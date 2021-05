Valeriu Nicolae (activist): pentru AUR, unirea este „o simplă chestie de retorică”

Alianța pentru Unirea Românilor, partid anti-sistem de din România, este primul partid parlamentar de la București care candidează și în alegerile generale din R. Moldova. AUR a propus tuturor partidelor unioniste din R. Moldova să candideze pe lista sa - invitație acceptată recent atât de liderul Mișcării Salvați Basarabia, fostul liberal Valeriu Munteanu, cât și de Partidul Liberal, condus de fostul primar general al Chișinăului, Dorin Chirtoată. AUR s-a lovit însă de refuzul istoricului Octavian Țicu,liderul Partidului Unității Naționale, care a argumentat că nu a vrut să se pună sub umbrela „ unui partid care în România are o imagine șifonată - cu înclinații antieuropene, anti-NATO, neclar din punct de vedere politic și care ar fi însemnat pentru noi acceptarea acestui rol de coparticipant la întărirea AUR-ului în România”.

La alegerile din decembrie 2020, din România, AUR a intrat surprinzător în Parlament ca a treia forță politică, având aproape 10% din voturi. În primele luni ale anului acesta, potrivit sondajelor, AUR ar fi ajuns chiar a doua forță politică parlamentară, cel puțin în preferințele electoratului.

Sabina Fati, corespondenta Europei Libere la București, a stat de vorbă cu Valeriu Nicolae, jurnalist, scriitor și activist pentru drepturile minorității roma, unul din membrii fondatori ai partidului PLUS, condus de Dacian Cioloș.

În 2020, Valeriu Nicolae a candidat ca independent dar i-au lipsit 17 voturi pentru a intra în Parlament.

Europa Liberă: Să vă întreb, pentru că poate fi relevant și pentru Chișinău. Dacă ar fi să definiți partidul Alianța pentru Unirea Românilor, care ar fi principalele cinci caracteristici, să spunem?

Valeriu Nicolae: „Ipocrizie, incompetență, demagogie, populism și ipocrizie, iarăși, că... cam astea sunt.”

Europa Liberă: În sensul că nu funcționează pe baza unui proiect politic, ci pe baza unor instincte propagandistice, să spunem?

Valeriu Nicolae: „Nu, în sensul că marea lor majoritate sunt impostori, că marea lor majoritate au mințit despre ce au făcut și cum au făcut și marea majoritate a carierelor parlamentarilor AUR sunt în contradicție stridentă cu programul partidului AUR. Deci, exact definiția demagogiei și a populismului. Oamenii scriu în programul partidului că se bazează tot ceea ce fac ei pe elite și în fapt marea majoritate a lor nu au nicio legătură cu elitele. Deci, programul lor, programul partidului este schizofrenic, ca să fiu drăguț.”

Europa Liberă: După ce ați citit CV-urile parlamentarilor AUR și le-ați urmărit evoluția de aproape jumătate de an, ați putea face o analiză a nivelului lor intelectual sau cultural?

Valeriu Nicolae: „Da, sigur că da. Deci, o bună parte dintre ei au fost șomeri, deci avem parlamentari, mulți parlamentari AUR nu au făcut nimic înainte de a deveni parlamentari.

Un domn care a terminat un conservator de muzică și n-a profesat niciodată, un domn care se pare că ar fi terminat Istoria, deși nu e foarte clar și nu a făcut niciodată nimic; avem trei oameni care au condamnări penale – unul dintre ei pentru fraudă din fonduri europene, unul pentru că a folosit în mod ilegal fondurile Ateneului pentru a-și lua un apartament de serviciu pe care după aceea l-a vândut, iar unul a avut o amendă penală pentru bătaie.

Avem foarte mulți oameni care au venit în parlament pe salarii de minim șase ori mai mari, deci, oameni care practic trăiau la limita subzistenței; avem nu mai știu câți, am descoperit vreo șase antreprenori care au lăsat firmele lor cu datorii mari; avem o antreprenoare care trăiește din 13 lei pe zi în ultimul an, în 2020, deși are un Porsche și firma ei are o datorie de aproape jumătate de milion de euro și avem tot felul de oameni care sunt foarte-foarte dubioși.”

Europa Liberă: Ați înțeles că există premise, așa, uitându-vă la cercetările din România și de peste Prut ca acest partid, AUR, să devină partid parlamentar și în Republica Moldova?

Cu un mesaj xenofob, misogin, câteodată rasist, există o șansă să devină partid parlamentar [ în R. Moldova].

Valeriu Nicolae: „Deci, nu am mai făcut o analiză a electoratului moldovean, dar dacă avem același trend cum aveam acum ultimii ani, m-am uitat că-s cam vreo patru ani, da, este foarte posibil. Lumea nu este informată, nevoia asta de unire cu România, adică mesajul ăsta de unire cu România, dar o unire pe care nu o definește nimeni, deci e o chestie de asta doar simplă de retorică, fără ca nimeni să spună cum e posibilă această unire, ce se va întâmpla, cine își va asuma ce și cum prinde. Deci, mesajele populiste prind și în Republica Moldova, iar liderii AUR merg pe un mesaj xenofob, misogin, câteodată rasist, deci prind bine la o parte din populație, deci există o șansă să devină partid parlamentar.”

Europa Liberă: Concluziile acestea pe care le-ați expus mai devreme, după ce ați văzut CV-urile și declarațiile lor de avere...

Valeriu Nicolae: „Dar nu numai asta, e și programul partidului, partea de xenofobie e în programul partidului. Deci, ei spun clar în programul partidului că cred că Europa nu poate, deci că sunt împotriva ocupării, nu mai țin minte cum au formulat, ocupării Europei de populația alogenă, iar în același timp, ei definesc, prin oficiosul neoficial al partidului spun că Klaus Iohannis este alogen. Avem zeci de declarații îngrozitoare împotriva străinilor din partea liderilor importanți, cum e Simion, cum e dl Târziu, dl Tănase, care are zeci de articole de un xenofobism îngrozitor, deci ăștia sunt...”

Citește și George Simion: Știți ce nu mi se pare bine la Uniunea Europeană și la NATO? Că stăm în genunchi.

Europa Liberă: Dar sunt ei, cumva, reprezentativi? Faptul că au trăit la limita sărăciei sau alții pur și simplu au păcălit statul, sunt puțin legionaroizi, sunt misogini, cumva? Toate caracteristicile acestea pe care le-ați enumerat pe baza analizelor făcute de Dvs. sugerează că ei sunt reprezentativi pentru o majoritate sau pentru o anumită parte a populației?

Valeriu Nicolae: „Doamne ferește, nu! Nu, dar sunt de îndeajuns de mulți oameni care sunt reprezentați de discursul ăsta, încât să poată să intre în parlament. Treaba e că discursul nu se potrivește cu ceea ce face AUR.

AUR are un discurs la limita creștinului legionar.

De exemplu, AUR are un discurs foarte creștin, deci, cum ați spus și Dvs., la limita creștinului legionar. Ei bine, în ciuda acestui fapt, există o doamnă senatoare care a trăit toată viața ei din obstetrică-ginecologie, adică partidul care promovează, care-i foarte dur pe partea de avorturi a promovat în poziția de senator o doamnă a cărei afacere a fost ciclul mort. Deci de asta spun că e foarte multă ipocrizie, demagogie, populism și impostură în partidul ăla.”

Europa Liberă: Credeți că, mergând ei pe aceste direcții pe care le-ați enumerat – demagogice, propagandistice, misogine ș.a.m.d. –, credeți că vor câștiga mai mult teren până la alegerile următoare din România?

Valeriu Nicolae: „Nu cred, nu cred asta, însă cred că va exista, vor apărea facțiuni în partid. Și sper că partidele noastre mai sănătoase la cap o să-și revină și o să reușească cumva să contrabalanseze discursul ăsta al unui partid de felul ăsta. Bun, acum a fost aseară scandal între doamna Șoșoacă și domnul (cum îl cheamă, are un nume de ăsta super-haios), Dămureanu sau ceva de felul ăsta, în care se sictireau, deci televiziunea în cauză a trebuit să le închidă telefoanele, că limbajul devenise suburban. Deci, nu sunt foarte îngrijorat de o evoluție a AUR, e un partid similar cu partidul lui Dan Diaconescu, cu Vatra Românească, cu tot felul de partiduțe care au apărut și au dispărut.”

Citește si: Românii cred covârșitor în Dumnezeu și în viața de apoi, dar prea puțini au citit Biblia

Europa Liberă: Dar dacă ar intra în Parlamentul de la Chișinău, credeți că ar modifica în vreun fel politica de dincolo de Prut?

Valeriu Nicolae: „Nu știu, nu știu unde a ajuns, despre cum arată acum politica de peste Prut ca să mă pot pronunța.”

Europa Liberă: Dar socotiți că ei nu sunt un pericol în România și ca atare neavând ei capacitatea de a lucra în echipă, pentru că asta pare să fie principala lor problemă în momentul de față, nu au șanse să evolueze mai departe?

Valeriu Nicolae: „Nu numai că nu sunt capabili să lucreze în echipă, ei nu sunt capabili punct, adică oamenii ăia sunt, cel mult, mediocri; marea lor majoritate nu sunt nici măcar mediocri. E înfiorător faptul că oameni de acest fel au ajuns în parlament. Totuși au câțiva oameni, câteva vârfuri acolo care sunt, să zic, oameni deștepți și abili, oportuniști, cinici și pragmatici. S-ar putea ca aceștia să reușească în condițiile în care partidele noastre tradiționale și USR PLUS continuă să facă gafă după gafă, ar putea să... Adică nu depinde de ei, depinde mai mult de ce reușesc sau ce nu reușesc să facă celelalte partide.”

Europa Liberă: Oamenii din AUR nu sunt la fel ca cei din defunctul partid România Mare?

Valeriu Nicolae: „Nu sunt. Defunctul partid România Mare avea legături foarte puternice cu Securitatea, aveau câțiva oameni foarte influenți la nivelul televiziunilor. Relația lui Simion cu dl Ghiță a cam dispărut de când dl Ghiță este în Serbia, nu mi se pare că e același lucru; Vadim Tudor avea o expunere mediatică foarte, foarte puternică. Nu există niciun lider AUR care să aibă același tip de expunere, cu excepția doamnei Șoșoacă, care nu este în AUR și care, cred eu, va deveni o adversară a AUR.”

Europa Liberă: Vă mulțumesc mult că ați avut răbdare să vorbiți cu mine.