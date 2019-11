Victor Chironda: „Transportul public, infrastructura pietonală și amenajarea spațiilor publice” sunt prioritățile pentru Chișinău

Ce-și propune activistul civic Victor Chironda în calitatea sa nouă de viceprimar al municipiului Chișinău, responsabil de Urbanism și Mobilitate Urbană? Pe când primele bucurii ale locuitorilor capitalei sau, cel puțin, reducerea din tristețile lor, de pe urma schimbărilor promise de noul edil?

Europa Liberă: Așadar, sunteți, după votul de ieri din Consiliul municipal, viceprimar al municipiului Chișinău, responsabil de urbanism și mobilitate urbană. Ați precizat un pic mai devreme că ați stabilit cu primarul general Ion Ceban că „veți avea un mandat cu atribuții depline, pentru un domeniu clar delimitat de activitate”. Ce trebuie să înțelegem din această precizare? Ce înseamnă „mandat cu atribuții depline”, bunăoară?

Victor Chironda: „Asta înseamnă că, în calitate de viceprimar, voi fi responsabil direct și deplin de tot ce înseamnă planificare urbană și organizarea mobilității din oraș. Asta înseamnă că voi coordona activitatea Direcției arhitectură și urbanism, Direcției transport și a instituțiilor municipale din acest domeniu.”

Europa Liberă: Și cu acest orizont de responsabilități, care ar fi, dle Chironda, prioritățile ce nu suferă amânare în municipiu din perspectiva obligațiilor Dvs. de serviciu și a intențiilor?

Victor Chironda: „Sunt foarte multe probleme și, practic, toate nu rabdă amânare. Noi avem o serie de priorități, după cum am anunțat, trebuie în cât mai scurt timp să îmbunătățim structura mobilității urbane, să oferim oamenilor, în primul rând, un sistem de transport public mai eficient și mai confortabil, să îmbunătățim infrastructura pietonală și să oferim trotuare calitative, confortabile, accesibile, să inițiem procesul de elaborare a documentației de urbanism. Orașul are nevoie de un plan urbanistic general nou, de un plan de mobilitate urban, de un regulament local de urbanism pentru a începe a face ordine în tot ce înseamnă sfera construcțiilor din oraș.”

Europa Liberă: Dle Chironda, voi cita acum: „În oraș sunt bani, doar că ei se irosesc, se cheltuie pe aiureli și nimicuri, pe scheme de corupție” – sunt cuvintele Dvs., citate de presă. Dacă s-ar exclude „aiurelile, nimicurile și schemele de corupție”, ar fi suficiente resurse pentru realizarea a ceea ce vă propuneți?

Victor Chironda: „Nu există niciun oraș în lume unde sunt suficienți bani pentru dezvoltare. Eu aș vrea ca banii pe care îi are Chișinăul în momentul de față, care sunt prevăzuți în buget și vor fi prevăzuți pentru următorul buget să fie folosiți cu maximă eficiență, să-i prioritizăm și să direcționăm acești bani acolo unde raportul investiție și rezultate o să fie cel mai favorabil, cel mai mare. Acestea sunt, înainte de toate, transportul public, infrastructura pietonală și amenajarea spațiilor publice. Cu bani mici aici putem să facem lucruri destul de simțitoare pentru chișinăuieni. Ceea ce ține de alte lucrări de amploare mai mare, evident că o să fie nevoie să atragem finanțare din exterior.”

Europa Liberă: Ați spus, la un moment dat: „Noi vrem să scoatem acest oraș din mâinile politicienilor”. Ce aveți în vedere, de fapt? Considerați că politicienii au fost și poate mai sunt sursa tuturor relelor în capitală? Cum se manifestă acest lucru?

Victor Chironda: „Bine, ineficiența Primăriei municipiului Chișinău, degradarea aparatului administrativ al orașului care stă la baza majorității problemelor din oraș este un rezultat direct al politizării excesive a Primăriei Chișinău. Până acum am avut numiri în funcție pe linie de partid, am avut oameni numiți să fie responsabili de anumite domenii fără a avea viziuni și cunoștințele necesare în aceste domenii, am văzut și am asistat de-a lungul anilor la diferite scheme și acțiuni de corupție și aceste lucruri au împiedicat grav Primăria Chișinău să ofere oamenilor servicii accesibile și eficiente.”

Europa Liberă: Da, „un oraș sigur înseamnă și un oraș cu o primărie care poate aplica legea în oraș, indiferent de statutul celor care o încalcă”. Ați spus asta. Ce instrumente în acest sens, dle Chironda, le-au avut precedentele administrații și nu le-au folosit, iar Dvs. credeți că le veți putea folosi cu suficientă eficiență?

Victor Chironda: „Primăria, din păcate, nu are suficiente pârghii pentru a aplica legea, este cumva dependentă de structurile statului – Inspectoratul de poliție, Agenția pentru supraveghere în construcții sau Agenția ecologică. Sunt domenii în care primăria are nevoie de propriile pârghii de aplicare a legii, de asta ne propunem să inițiem modificarea unei serii de legi și inițierea unor hotărâri de guvern, care să-i ofere Primăriei Chișinău aceste pârghii, ne propunem să organizăm crearea unei agenții municipale de inspectare care va activa în calitate de un fel de poliție locală și care se va ocupa cu tot ce înseamnă respectarea regimului de parcare, regimului de construcție sau a regulamentelor de urbanism, reclamă, intervenții în fațade și alte lucruri de genul acesta. Primăria trebuie să aibă o structură care să poată aplica legea, constata încălcările și aplica amenzi sau pedepse respective.”

Europa Liberă: În ce privință vă așteptați să înfruntați cea mai mare rezistență în realizarea planurilor Dvs.?

Victor Chironda: „Este foarte probabil că o să avem o mare rezistență în domeniul construcțiilor.”

Europa Liberă: Cu așa-numita „mafie imobiliară”?

Victor Chironda: „Vorbim astăzi nu atât despre o „mafie imobiliară”, cât despre lipsa clarității în tot ce înseamnă permisiunea și autorizarea lucrărilor de construcție. Trebuie să facem claritate și o regulă strică în acest sens, astfel încât toți agenții economici, dezvoltatorii de imobile să știe foarte clar care sunt limitele în care trebuie să se încadreze.”

Europa Liberă: Și, dle Chironda, v-ați propus o dată-limită când locuitorii Chișinăului ar putea savura primele bucurii de pe urma schimbărilor? Și în ce privință ar putea fi prognozate aceste, să le zicem așa, prime bucurii?

Victor Chironda: „Pentru a asigura niște schimbări durabile este nevoie de o planificare foarte bună și detaliată, ceea ce în mod normal ocupă, cel puțin, jumătate de an, însă în afară de asta noi putem să avem o serie de mici succese, mici realizări, eu cred că chiar în decursul următoarelor luni, lucruri pe care chișinăuienii o să le simtă. Este vorba de lucruri mici, dar care sunt ușor de realizat și vor avea un impact mare asupra calității vieții oamenilor din oraș.”

Europa Liberă: Fără politicianism, ați spus Dvs. În continuare cum vedeți conlucrarea cu Consiliul municipal, care, firește, va deveni o platformă pentru diferite comunicări?

Victor Chironda: „Este normal să existe o oarecare activitate politică sau un cadru politic în Consiliul municipal. Este un organ ales politic, până la urmă. Este important ca această politizare să nu depășească cadrul Consiliului municipal și să nu afecteze activitatea executivului. Trebuie să avem cât mai puțină politică în primărie și în aparatul primăriei. De asta, noi am inițiat și, din câte am văzut ieri, am obținut votul tuturor consilierilor, avem încredere largă, să spunem așa. Eu am anunțat că voi fi deschis pentru colaborare cu toți consilierii municipali, indiferent de formațiunile politice pe care le reprezintă. De aceea, cred că putem să avem o colaborare foarte bună.”

Europa Liberă: Cu urări de succes, dle Chironda, vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi cu noi la această oră a dimineții!