Victor Munteanu: „Nu poți să fii iresponsabil la momentul votării și după aia să-ți dorești viață mai bună”

Șeful Departamentului justiție și drepturile omului de la Fundația „Soros Moldova”, Victor Munteanu analizează reacția organelor de drept la aceste dezvăluiri.

Victor Munteanu: „Eu am o părere cât se poate de proastă în privința reacției pe care organele de drept o au vizavi de renumitul „kuliok”. Este vorba clar de un război - declarat sau nedeclarat - între un Plahotniuc care este undeva în America și un Dodon care vrea să fie mult mai puternic decât este în realitate. Lupta este serioasă și ceea ce m-a mirat pe mine în realitate, nu că m-a mirat, dacă sincer, la asta mă și așteptam după ce a apărut acest filmuleț (cum a apărut, asta este altă discuție), imediat a început lansarea fumigenelor.

În tactica războiului aerian există așa o metodă când avionul, ca să nu fie doborât, lansează tot felul de rachete false după care se orientează, ca pur și simplu să inducă în eroare rachetele lansate de la sol. Exact același lucru se întâmplă, sunt lansate o sumedenie de fumigene. Prima fumigenă a fost cea diplomatică cu România, a doua fumigenă, pentru care chiar regret foarte mult, deocamdată n-o pot interpreta altfel decât o fumigenă, este situația cu dl Platon. Nu încape îndoială, probabil că dl Platon poartă o foarte mare vină pentru miliardul dispărut, dar felul în care Platon a fost condamnat iarăși nu pune la îndoială că a fost comandă. Și aici îi dau toată dreptatea procurorului general, însă întrebarea e de ce tocmai acum apare Platon și crearea acestei atmosfere în jurul dlui Platon, că este un nevinovat care trebuie imediat eliberat, probabil pentru că este foarte clar că Platon este unul din puținii oameni care realmente înțelege ce se întâmplă și ce s-a întâmplat și este unul dintre cei care poate să fie antrenat imediat în lupta împotriva lui Plahotniuc. Și asta îmi pare foarte rău că organele de drept iarăși cumva, vrând-nevrând, cu intenție sau fără intenție, sunt încurcate, înțepenite în acest joc al politicienilor.”

Europa Liberă: Și Dvs. credeți că chiar Procuratura Generală în frunte cu dl Stoianoglo se va lăsa el, procurorul general, antrenat în jocuri politice?

Victor Munteanu: „Nu vreau să speculez și nu vreau să afirm asta. Sunt mirat de lipsa de reacție în privința sacoșei, în privința acestui film, de faptul că nu se sesizează și nu doar asta, există o sumedenie de alte păcate care duc evident către Dodon...”

Europa Liberă: Apropo despre cazul cu sacoșa, procurorul general a spus că procurorii deja ar investiga acest material video și, așa cum promitea d-lui, cu siguranță va fi inițiat un proces penal, în cadrul căruia vor fi întreprinse acțiunile necesare.

Victor Munteanu: „Atunci și vom reveni dar la această discuție, deocamdată de la discuții și lansare de vorbe până la fapte concrete e mult, dar nu doar asta este. Din punctul meu de vedere, sunt o sumedenie de fumigene care sunt lansate, cum am zis de fiecare dată, cu vrute sau pe nevrute, aduc o doză de suspiciune asupra implicării organelor de drept în acest joc, în această lansare a fumigenelor sau probabil pur și simplu sunt cu un pas în urmă și întotdeauna acești politicieni pe care de fapt nici nu-i putem numi politicieni, aceștia sunt oameni care jonglează și cu sume imense, și cu puterea se joacă de-a puterea, fără a le păsa de oameni în realitate și ceea ce se întâmplă în țară. Ei sunt pur și simplu cu un pas înaintea organelor de drept și creează cumva această atmosferă de control sau influență pe care ar putea s-o aibă Dodon asupra organelor de drept. Dar mai e altceva, noi nici nu suntem obișnuiți cu organe de drept independente, noi nu am avut așa ceva niciodată, realmente independente, mai ales în ultimii zece ani. De ce s-ar întâmpla asta tocmai acum? Pentru că puterea în Republica Moldova totdeauna s-a luat și s-a dat la pachet, funcționarea justiției sau pseudo-justiției, sau folosirea structurilor, organelor de drept ca și armă politică face parte dintr-un arsenal bine cunoscut în această zonă. Așa că de ce ar trebui să se întâmple altfel pe timpul lui Dodon? Dodon își are aceleași origini, de acolo vine. Sunt mai multe păcate, am zis, fumigene care au fost lansate și nu este vorba doar de pachetul care nu este clar ce se întâmplă cu el. Mai avem Bahamas, mai avem o sumedenie de alte lucruri și de alte chestiuni care îl vizează direct pe Dodon și deocamdată au fost puse pe linie moartă. În toată această situație apariția bruscă a lui Platon și atâta gălăgie în jurul lui Platon nu mi se pare deloc întâmplătoare. Există o legătură între episodul numit „kuliok”, episodul așa-numit scandalul diplomatic, episodul Platon și vor mai urma și alte episoade.”

Europa Liberă: Într-un an electoral, justiția poate să rămână în afara politicului și chiar să continue să ne spună ce se întâmplă pe marginea anumitor cazuri de rezonanță, dosare de răsunet?

Victor Munteanu: „Aș vrea să cred asta, dar bineînțeles că nu este posibil. Eu mai am speranță și mai cred în numărul impunător de oameni cinstiți și corecți în interiorul justiției, care nu vor să se încurce cu aceste mârșăvenii și aceste jocuri, care deloc nu mai sunt jocuri nevinovate politice, sunt jocuri care presupun acapararea instituțiilor statului în interesul unor grupări. Și sunt foarte mulți oameni în interiorul justiției care înțeleg cât de periculos asta este nu doar pentru țară, cât e de periculos pentru cariera lor, pentru felul în care se uită la munca pe care o fac și eu cred că acești oameni nu se vor lăsa atrași în astfel de jocuri, dar bineînțeles că vor exista o sumedenie de alte încercări de a acapara justiția în perioadă electorală și de a o impune să facă niște jocuri. Mai mult decât atât, eu vreau să vă spun că folosirea COVID-ului în scopuri politice și de câștig al capitalului politic abia a început. Eu cred că suntem doar la început cu chestiunea asta și vedem deja că acest joc este pentru prima dată lansat în interiorul parlamentului, stă parlamentul în carantină sau nu stă. Astea sunt primele floricele.”

Europa Liberă: Urma ca deputații până la finele acestei luni să adopte legile la care era restanțieră guvernarea pentru a putea accesa tranșa a doua din asistența macrofinanciară pe care o oferă Uniunea Europeană Republicii Moldova.

Victor Munteanu: „COVID-ul le șterge pe toate.”

Europa Liberă: Dar am mai reținut o declarație a lui Igor Dodon în care a spus că este împotriva legii ONG-urilor și amenință cu ruperea acordului de coaliție cu Partidul Democrat, dacă printr-o minune această lege trece. Asta înseamnă, spunea el, că se destramă majoritatea parlamentară. De ce să facă aceste amenințări?

Victor Munteanu: „Eu cred că cu ocazia asta își pune doar paie uscate pe un foc care este deja pornit. Eu nu înțeleg, pentru că asta nu este o chestiune de mare deșteptăciune politică să te opui cu atâta vehemență împotriva acestei legi. Este o normă mult îmbunătățită comparativ cu cea pe care o aveam, nu știu dacă dânsul a citit-o în general. Nu este niciun fel de pericol acolo pentru nimic, eu nu înțeleg dacă n-o fi și asta un fel de fumigenă, eu nu înțeleg de ce Dodon s-ar opune adoptării acestei legi.”

Europa Liberă: Eu am să-l citez, el zice: „Nu i-ar trebui Republicii Moldova finanțare de la UE cu așa condiții”, dacă Bruxelles-ul ar insista să fie votată această lege a ONG-urilor.

Dodon este clar reprezentantul intereselor unui alt stat

Victor Munteanu: „Dodon face foarte multe declarații iresponsabile, eu asta vreau să spun, pe care nu știu dacă foarte mulți parteneri ai Republicii Moldova și jucători importanți în zonă le iau în serios. Noi trebuie să înțelegem un lucru: Dodon este clar reprezentantul intereselor unui alt stat, acest lucru este afirmat și este clar de mai multe ori. El de fiecare dată nu pierde ocazia să-și manifeste orice posibilitate și putere în stima, respectul, dragostea infinită pentru Rusia și modul de conducere rusesc, și modul de guvernare rusesc, care este cunoscut clar ca unul total antidemocratic și probabil aceste piruete se înscriu în lista altor încercări de-ale dlui Dodon încă o dată de a dovedi suporterilor lui din Rusia, ca să nu zic patronilor de acolo, că el își face datoria în continuare și obligațiile pe care, într-un fel sau altul, probabil și le-a asumat să le execute. Aceste declarații nu cred că costă foarte mult. Vom vedea ce se va întâmpla în parlament, dar eu cred că de data asta este o fumigenă pe care nu merita s-o lanseze, deci își pierde cartușele pe gratis.”

Europa Liberă: Ce trebuie să înțeleagă simplul cetățean, că și așa omul e necăjit, e rătăcit, e neajutorat, ținând cont și de această criză sanitară? Ce trebuie să înțeleagă el din toate aceste jocuri politice, din tot ceea ce se întâmplă pe scena politică?

Avem ceea ce merităm, mai jos de atâta nu cred că se poate

Victor Munteanu: „Un singur lucru trebuie să înțeleagă: există o legătură directă între cum vei trăi, cum trăiești și felul cum votezi. Nu poți să fii iresponsabil la momentul votării și după aia să-ți dorești viață mai bună, nu ai cum. Trebuie să fii responsabil! Asta se referă la toată lumea: și la cei care se duc să voteze, și la cei care nu se duc să voteze. Deci, noi, într-un fel, azi avem ceea ce merităm, mai jos de atâta nu cred că se poate, pentru că nivelul la care s-a ajuns, nici nu mai vorbim de nivelul de cultură, vorbim de minciuna la care s-a ajuns, de faptul că deja nu mai este unde, nu există niciun fel de inteligență în conducere, deci este o guvernare care net este sub nivelul oricărei alteia pe care le-am avut de-a lungul independenței Republicii Moldova. Nu, nu este posibil să nu existe mai mulți poli de putere oricare va fi rezultatul acestor separări în interiorul parlamentului, acestei dispariții a majorității este doar benefică pentru Republica Moldova, pentru că noi nu putem avea o putere autoritară în creștere și în dezvoltare. După cum se vede, ea se consolidează pe zi ce trece și, de fapt, ceea ce se întâmplă acum este spre binele Republicii Moldova. Eu nu sunt de acord cu cei care spun că avem nevoie de stabilitate cu orice preț. Ce fel de stabilitate? Despre ce mai vorbim noi? Deci, nu, nu...”