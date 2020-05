Maia Sandu: Singura soluție constituțională este demisia lui Igor Dodon și alegeri anticipate (VIDEO)

Europa Liberă: Doamna Sandu, Republica Moldova s-a pomenit iarăși într-o situație incertă. Vreau pentru început să vă întreb dacă sunt deosebiri sau asemănări între ceea ce s-a întâmplat acum un an și ceea ce este astăzi. Evident că astăzi s-a mai adăugat și criza sanitară, care dă peste cap foarte multe alte situații, dar, oricum, dacă vorbim despre incertitudinea politică, ce se întâmplă? Găsiți asemănări cu ceea ce s-a întâmplat vara trecută?

Igor Dodon nu a permis ca justiția să își facă treaba și acum se plânge și cere ajutorul nostru...

Maia Sandu: „Nu prea văd asemănări și aveți dreptate, astăzi noi ne confruntăm și cu o criză sanitară și economică foarte mari, în special, criza economică abia începe sau efectele acestei crize economice se vor face resimțite în următoarele săptămâni și luni. Dincolo de asta, anul trecut eram într-o situație în care trebuia să alegem și să facem o majoritate în sensul în care să scăpăm țara de un regim autoritar foarte dur, regimul lui Plahotniuc, și noi am luat acea decizie. Astăzi, noi suntem într-o situație urâtă, pentru că în parlament avem o configurație politică care nu este benefică pentru decizii bune pentru cetățeni, dar această situație este determinată astăzi nu doar de rezultatele alegerilor, așa cum a fost anul trecut, dar și de acțiunile unor actori politici. Și aici mă refer, în special, la acțiunile lui Igor Dodon. Spun asta, pentru că Igor Dodon astăzi se plânge că Plahotniuc vine peste el și vrea să își recapete anumite pârghii aici, în Republica Moldova, dar Igor Dodon i-a pavat calea lui Plahotniuc, dacă este adevărat ceea ce spune el, pentru că prin faptul că a amânat reforma justiției, prin faptul că a amânat reforma în procuratură, prin faptul că a încurajat anumite elemente corupte să revină la cele vechi a creat această posibilitate pentru târguri în parlament, pentru vânzări și cumpărări și el este singurul care se face vinovat, pentru că, dacă se mergea în continuare pe o reformă dură a justiției, atunci toți cei care sunt corupți ar fi stat cuminți deoparte și și-ar fi făcut griji pentru când le vine lor rândul. Acum, când vorbim de toți cei corupți, unul dintre ei este și Igor Dodon. Deci, dacă Igor Dodon nu ar fi avut frică de o justiție corectă, independentă, atunci, probabil, nu s-ar fi opus unei reforme și unei curățări, așa încât justiția să devină serioasă, puternică și să se ocupe de corupție. El este unul dintre aceste elemente corupte și, respectiv, nu a permis ca justiția să își facă treaba și acum se plânge și cere ajutorul nostru.”

Europa Liberă: Dacă în vara anului trecut se ajungea la anticipate, așa cum insistă societatea civilă, în primul rând, vocea ei este mai tare auzită că trebuia să se meargă la un scrutin parlamentar anticipat și, dacă se ajungea la alegeri parlamentare anticipate, poate că reprezentativitatea în parlament ar fi fost alta și pe măsura așteptărilor votantului, și pe măsura așteptărilor întregii societăți?

Maia Sandu: „Celor câtorva persoane care vin cu această idee trebuie să le amintim că alegerile anticipate ar fi avut loc după sistemul electoral mixt și noi ne-am convins o dată că sistemul electoral mixt nu este un sistem democratic în condițiile Republicii Moldova. În momentul în care puteam să facem aceste alegeri, nu era curățat sistemul pe deplin și aceste două lucruri combinate nu neapărat ar fi condus la un rezultat mai bun. Și când zic „un rezultat mai bun”, am în vedere un parlament care ar reprezenta voința cetățeanului într-o măsură mai mare, pentru că și acum cineva poate să spună că tot cetățenii au votat pentru acest parlament. Da, cetățeni au votat, o parte dintre ei au votat pentru mulți corupți, dar au votat în cadrul unui sistem manipulator, unui sistem mixt, cu televiziuni controlate și cu foarte multă minciună, și cu foarte multă presiune și resursă administrativă folosită de unele partide politice.”

Europa Liberă: Dar astăzi scenariul alegerilor parlamentare anticipate ar fi unul viabil și cum s-ar ajunge la aceste alegeri parlamentare anticipate?

Facem alegeri anticipate după sistemul proporțional, curățăm parlamentul și avem și alegerile prezidențiale mai devreme...

Maia Sandu: „Aceasta este singura soluție demnă din această situație. Atunci când în parlament nu există suficiente forțe, suficienți deputați pentru care interesul cetățeanului este cel mai important și cu care să poți să promovezi lucruri în interesul cetățeanului, atunci singura soluție constituțională este ca Igor Dodon să-și dea demisia. În momentul în care Igor Dodon își dă demisia, se deschide ușa pentru alegeri parlamentare anticipate și știm că în august expiră acest un an de zile stabilit de Curtea Constituțională, deci aceasta înseamnă că după luna august putem să facem alegeri anticipate parlamentare după sistemul proporțional, curățăm parlamentul atunci și, în același timp, avem și alegerile prezidențiale mai devreme și țara primește o șansă să curețe președinția de un președinte care a luat mită, așa cum am văzut în video. Și aceasta este singura modalitate constituțională, dar și demnă, dacă pot să spun așa, pentru a ieși din această situație, am decis să mergem astăzi la Curtea Constituțională să depunem o sesizare pentru ca să clarifice Curtea încă o dată dacă într-adevăr este posibil să organizăm alegeri parlamentare anticipate înainte de expirarea acestor șase luni până la data alegerilor prezidențiale și noi avem toată certitudinea că Curtea va spune că se poate face acest lucru. Și atunci, noi oferim o soluție pentru ca să descurcăm ițele din actualul parlament, să curățăm clasa politică, să-i dăm o șansă electoratului, pornind de la situația actuală și într-un sistem democratic mult mai corect să realeagă parlamentul.”

Europa Liberă: Curtea Constituțională examinează sesizările, ia decizii, dar până la urmă, după verdictul Curții Constituționale, oricum parlamentul trebuie să decidă. Deputații din parlament au stabilit deja data alegerilor prezidențiale, 1 noiembrie. Igor Dodon a zis că nu vede care ar fi rațiunea să se retragă el de la cârma țării, dacă la 1 noiembrie cetățenii pot spune da sau ba, dacă el va fi unul dintre concurenții electorali.

Maia Sandu: „Igor Dodon nu poate conduce țara mai departe. El a ajuns în situația în care spune că rămâne fără majoritate în parlament, guvernul lui nu are sprijin parlamentar, respectiv nu poate să asigure administrarea țării. Cu atât mai gravă această situație, pentru că trecem printr-o criză sanitară și printr-o criză economică foarte profundă. Deci, în această situație, când tu nu poți să administrezi lucrurile, când guvernul tău nu se mai bucură de sprijin, când în parlament nu există forțe politice care să poată să producă un guvern de altă calitate și nu doar să-l producă, dar să-l și sprijine, pentru că aceasta este foarte important, atunci tu, în calitate de președinte al țării, dacă îți pasă de această țară și dacă nu vrei ca să se tergiverseze la nesfârșit această situație, iar de la asta au de suferit doar oamenii, pentru că nu se întreprinde ceea ce trebuie să se întreprindă pentru a rezolva problema cu COVID-ul, pentru că nu se face nimic pentru economie și economia se prăbușește tot mai mult, deci, dacă ești o persoană responsabilă și vrei să găsești o soluție bună pentru cetățeni, mergi pe soluția constituțională și asta înseamnă demisia.”

Europa Liberă: El a lansat o invitație ca Maia Sandu, Andrei Năstase, Pavel Filip și Zinaida Greceanîi să se adune împreună, să discute și să propună o ieșire din această situație.

Igor Dodon nu poate conduce țara mai departe...

Maia Sandu: „Iată, noi îi propunem, inclusiv prin intermediul emisiunii Dvs., îi propunem soluția, singura soluție constituțională este demisia lui, alegeri anticipate și pentru parlament, și pentru președinție.”

Europa Liberă: Dar la modul serios credeți că el ar putea să-și depună mandatul înainte de termen?

Maia Sandu: „La modul serios, spunem că asta este singura soluție. În rest, dacă este laș și nu-și poate asuma această decizie, deja oamenii își vor face propriile concluzii.”

Europa Liberă: Pe moment, ce vrea și ce poate face Partidul Acțiune și Solidaritate, având 15 deputați în parlament?

Maia Sandu: „Ați spus foarte corect. Partidul Acțiune și Solidaritate are 15 deputați într-un parlament de 101 deputați. Ceea ce putem să facem noi, este să oferim soluții care pot fi acceptate sau pot să nu fie acceptate de alți actori politici și soluția pe care am identificat-o noi acum este alegeri anticipate, care se pot întâmpla doar dacă Igor Dodon își dă demisia. Asta este soluția.”

Europa Liberă: S-a vorbit și se vorbește mult că în parlament ar putea să apără o moțiune de cenzură, că chiar deputații PPDA ar avea un draft al acestei moțiuni de cenzură. Dvs. sunteți pentru a fi dat jos Guvernul Chicu?

Maia Sandu: „Acest guvern este un dezastru din toate punctele de vedere și pe plan intern, pe partea care ține de administrarea treburilor interne, și pe plan extern, pentru că vedem ce politică externă dezastruoasă promovează acest guvern și, în general, atitudinea extrem de iresponsabilă, în primul rând, a prim-ministrului. Deci, acest guvern evident este unul total nepotrivit, în același timp, așa cum am spus…”

Europa Liberă: Îl dați jos pe acest guvern, dar cum învestiți un alt guvern?

Maia Sandu: „…ai nevoie, ca să demiți un guvern, trebuie să fie învestit un alt guvern. Și cel mai important este de unde găsești voturi pentru ca să numești un guvern de calitate și, mai important, de unde iei voturi pentru ca să oferi sprijin politic suficient pentru un asemenea guvern care, spunem deschis, trebuie să activeze în condiții destul de dure.”

Europa Liberă: Și dacă nu există certitudinea că poate fi învestit un nou cabinet de miniștri, atunci nu sunteți siguri că trebuie înaintată și votată această moțiune de cenzură?

Maia Sandu: „Noi ne-am spus punctul nostru de vedere. Noi credem că nu este tocmai corect să demiți un guvern, oricât de prost ar fi el - și acest guvern este foarte prost -, în situația în care nu ai certitudinea când și cum poți să numești un alt guvern, pentru că nu faci bine țării să o lași fără guvern în toiul crizei. Dacă nu eram în această criză sanitară și economică, era probabil mai ușor. Acum s-au suprapus evenimentele și nu credem că este corect să lăsăm țara fără guvern, indiferent de cât de prost este acest guvern.”

Europa Liberă: În ultimul timp sunt lansate anumite zvonuri că PAS ar putea să refacă o alianță cu Partidul Socialiștilor. Pe de altă parte, din altă tabără se aude că să vedem ce va face Maia Sandu dacă intră în aceeași barcă cu Andrian Candu și deputații lui și cei din Partidul Șor. Întâmplător sau nu se lansează aceste zvonuri?

Nu credem că este corect să lăsăm țara fără guvern, indiferent de cât de prost este acest guvern...

Maia Sandu: „Evident că nu întâmplător. De exemplu, am văzut paginile lui Volnițchi că au lansat această minciună despre faptul că noi discutăm cu Igor Dodon și cu socialiștii despre o eventuală majoritate. Deci este un fals, nu o să mă dau cu părerea dacă este întâmplător acest fals sau dacă, mă rog, este plătit de către cineva, pe de altă parte, tot socialiștii aruncă acuzații că noi vrem să facem târg cu Plahotniuc și cu Șor. El este singurul care a făcut aceste târguri și există suficiente dovezi, inclusiv…”

Europa Liberă: Cine?

Maia Sandu: „Igor Dodon. Deci de-a lungul timpului el este…”

Europa Liberă: Dar ați vorbit despre Partidul Socialiștilor...

Maia Sandu: „Da, eu când zic Partidul Socialiștilor, am în vedere mai mult Igor Dodon, dar e o echipă care îl sprijină în distribuirea acestor falsuri și în această manipulare publică. Așa cum am spus, el are o funcție publică; eu nu am o funcție publică, din cauza lui nu am o funcție publică, pentru că el a demis acest guvern, pentru că a vrut să pună mâna pe toate instituțiile, să-și asigure controlul deplin, acum vedem că s-a băgat și peste Consiliul Superior al Magistraturii, deci încearcă din răsputeri să obțină control, dar este un personaj slab și nu reușește să facă nimic. Acum, el are o funcție publică și are o răspundere în fața cetățenilor, el controlează guvernul, e guvernul pe care și l-a pus el; el controlează majoritatea parlamentară; el controlează instituția președinției și alte instituții. Deci, e responsabilitatea lui să găsească soluții. Noi, fiind în opoziție cu 15 deputați în parlament, putem doar să le dăm idei și ideea pe care le-o dăm noi este soluția constituțională ca să ieșim din acest impas, dacă nu o să bată palma mâine cu Plahotniuc și cu Șor, și cu alții ca ei. Să își dea demisia, dacă este atât de sigur de sprijinul cetățenilor nu ar trebui să-i fie frică și dacă vrea într-adevăr să ofere cetățenilor posibilitatea să-și aleagă parlamentul altfel decât în sistemul sau în alegerile organizate de Plahotniuc cu ajutorul lui Dodon, cu ajutorul lui, iată, asta este ideea pe care noi o oferim.”

Europa Liberă: Dar credeți că și Vladimir Plahotniuc mai are influență asupra unui grup de deputați din Parlamentul Republicii Moldova? Chiar și de la distanță?

Maia Sandu: „Cred că trebuie să admitem că e posibil acest lucru. Și noi suntem curioși să vedem câte din lucrurile care sunt spuse sunt adevărate sau nu, dar probabil este încurajat de ce s-a întâmplat în ultimele luni în Republica Moldova, de faptul că instituțiile statului în loc să-și consolideze independența și să devină mai puternice, au redevenit vulnerabile, în aceste instituții au început să fie promovați din nou oameni care pot fi folosiți politic de către un actor sau altul și nu m-aș mira dacă aceste lucruri îl încurajează pe Plahotniuc să revină, să revină nu neapărat fizic, dar, mă rog, poate se gândește și fizic într-o zi și să reia anumite jocuri aici, în Republica Moldova. Și evident că asta este un lucru foarte grav, pentru că noi cu toții am luptat ca să scăpăm țara de el. Igor Dodon, prin acțiunile lui nechibzuite, egoiste, a produs această situație.”

Europa Liberă: Dezvăluirile procurorului general arată că ar fi imposibilă revenirea lui Vladimir Plahotniuc pe cal alb în Republica Moldova, mai degrabă în cătușe, așa cum zicea că și l-ar dori și Igor Dodon, pentru că a anunțat și a declarat că Vladimir Plahotniuc este unul din principalii beneficiari ai furtului miliardului.

Maia Sandu: „Nu ne surprinde dl procuror general cu o asemenea declarație. Cred că o să ne surprindă dacă o să vedem un dosar bine elaborat, dacă o să ne poată convinge că s-a lucrat serios în aceste luni și este un dosar bine elaborat care poate fi anexat la cererea de extrădare pe care s-o expedieze Statelor Unite, pentru că nu a existat asemenea cerere de extrădare până acum și cu cât mai elaborat acest dosar, cu atât mai mari șansele ca Plahotniuc să fie extrădat. Și după aia, evident, ceea ce ne-am dori noi este să vedem un proces corect în instanțele de judecată, după care Plahotniuc să ajungă la închisoare și să răspundă pentru acest furt și probabil, ulterior, să fie anchetat și pentru multe alte furturi. Întrebarea mea este următoarea: chiar dacă procuratura, să zicem, își face treaba bine (și ar fi minunat să ajungem să vedem că procuratura își face treaba bine în raport cu Plahotniuc), sistemul de judecată este gata pentru un proces corect?”

Europa Liberă: Dar de ce puneți la îndoială faptul acesta?

Credeți că acest sistem judecătoresc o să dea vreodată dreptate procuraturii, chiar și atunci când procuratura o să-și facă treaba bine în raport cu Plahotniuc sau cu alții?

Maia Sandu: „Pentru că Dodon a oprit toate reformele în sistemul judiciar, deci a pus cruce pe toate aceste reforme și în această situație…”

Europa Liberă: La ce vă referiți concret?

Maia Sandu: „Vedeți care sunt jocurile care se fac la CSM, vedeți care sunt…”

Europa Liberă: Acolo e un interimat…

Maia Sandu: „Da, dar e vorba de numărul de voturi, deci contează unde a fost majoritatea.”

Europa Liberă: Că a fost majoritate de a fi…

Maia Sandu: „Dacă majoritatea este din oameni independenți, care sunt gata să curețe sistemul judecătoresc e un lucru și dacă majoritatea este a lui Dodon sau a lui Plahotniuc, sau a oricărui alt politician, atunci nu se întâmplă nimic. Noi am auzit niște nume dubioase, de exemplu, Pavliuc, care se vrea promovat la Curtea Supremă de Justiție. Deci, Dvs. considerați că, dacă la Curtea Supremă de Justiție, și acolo încă nu s-a făcut curățenie, dar mai ajung oameni ca judecătorul Pavliuc, Dvs. credeți că acest sistem judecătoresc o să dea vreodată dreptate procuraturii, chiar și atunci când procuratura o să-și facă treaba bine în raport cu Plahotniuc sau cu alții? Deci, asta este marea mea întrebare, atunci când Igor Dodon iese și se laudă cu dosarul pe care-l face acum Procuratura Generală pe Plahotniuc, Igor Dodon nu se gândește că el a subminat reforma în sistemul judecătoresc și că el astfel l-a ajutat pe Plahotniuc atunci când se ajunge în sistemul judecătoresc să se ia decizii nu conform legii, dar conform banilor pe care o să-i plătească Plahotniuc sau Șor, sau alții. Asta este o problemă foarte serioasă. Și a doua problemă, dacă ne întoarcem la procuratură, aș vrea să văd la fel de mare interes din partea procurorului general și a echipei lui în raport cu alți corupți. De exemplu, nu poți să rămâi rece la video-ul despre faptul că Igor Dodon a luat mită de la Plahotniuc.”

Europa Liberă: A explicat dl Stoianoglo că, în baza unei secvențe video, e puțin probabil că poți porni o urmărire penală.

Maia Sandu: „Spuneți-mi, Dvs. vă imaginați ca într-o țară în care procuratura funcționează să apară așa un video despre președintele țării în care el ia într-o pungă neagră bani de la un mafiot? Într-o țară normală vă imaginați așa o situație, unde să apară un video despre ditamai președintele țării, în care să apară o pungă, președintele să spună: „Dați-i punga lui Cornel, că el trebuie să plătească salariile”? Evident că nu erau ouă roșii în punga aia, dacă trebuie să plătească salariile, că nu le dă în ouă sau covrigi, și organele de drept să rămână reci. Deci, noi nu exagerăm și oamenii trebuie să înțeleagă: noi nu exagerăm! În orice țară normală, un asemenea episod ar fi fost ca un cutremur pentru toate instituțiile statului.”

Europa Liberă: Există promisiunea din partea procurorului general că va încerca să examineze și această situație și, dacă se ajunge la un caz care trebuie cercetat, procuratura o să-și facă treaba. Asta am înțeles de la dl Stoianoglo.

Maia Sandu: „Așteptăm...”

Europa Liberă: În general, credeți în finalitatea unui dosar de răsunet, că se poate totuși ajunge ca și justiția să-și demonstreze independența și că lucrează în interesul cetățeanului?

Maia Sandu: „Eu cred. Dacă nu aș crede, nu aș fi în politică și nu aș lupta pentru justiția independentă. Evident că eu cred că într-un moment noi o să reușim să avem procuratură, instanțe judecătorești care au să ducă aceste cazuri la bun sfârșit, conform legii. Întrebarea este: când se va întâmpla asta – mai devreme sau mai târziu?”

Europa Liberă: Dar credeți că, dacă Maia Sandu ar fi rămas la putere, nu i s-ar fi reproșat că și Maia Sandu își promovează simpatizanți, adepți în anumite funcții, inclusiv în sistemul judiciar?

Maia Sandu: „În sistemul judiciar e nevoie de oameni independenți, care să ia decizii așa cum spune legea. Și acolo unde noi am reușit să promovăm anumiți oameni, rezultatele se văd, problema este că nu am reușit în foarte multe locuri. Marea diferență între mine și colegii mei, pe de o parte, și cei care sunt astăzi la guvernare sau care au fost până acum, Plahotniuc, este faptul că noi ne putem permite luxul să promovăm oameni independenți în justiție sau să creăm condiții ca ei să fie promovați acolo, pentru că eu nu am încălcat legea niciodată și, respectiv, mie nu are de ce să-mi fie frică. Asta nu este situația lor. Ei chiar dacă la un moment ar vrea să devină eroi naționali, să construiască justiția independentă, ei nu pot, pentru că lor le este frică. Igor Dodon ne-a spus cu text deschis: „Voi vreți să faceți o procuratură în Republica Moldova ca DNA-ul din România și după aia această procuratură să umble și să aresteze politicieni așa cum se întâmplă în România”. Și eu l-am întrebat: „Are de ce să vă fie frică?” – „Nu!” Păi, dacă nu are de ce să-i fie frică, de ce să fie împotrivă ca noi să avem în Republica Moldova o procuratură cum este DNA-ul în România, o instituție foarte puternică? Asta este diferența. Deci, noi ne putem permite luxul să creăm justiție independentă, noi nu avem păcate nici de ieri, nici de alaltăieri și nici de 20 de ani în urmă.”

Europa Liberă: Vă mai reproșează ei că pe când ați fost la guvernare s-a furat miliardul, s-a concesionat aeroportul...

Maia Sandu: „Eu nu am participat la concesionarea aeroportului, eu nu am avut nicio treabă cu furtul miliardului. Și dacă au vreo dovadă, s-o pună pe față. Nu o au, pentru că nu am participat și de asta mie mi-e ușor să vorbesc despre independența justiției. Lor nu le este ușor. Ei trebuie să încerce să manipuleze, să facă tot felul de jocuri, dar într-un moment se prind în lanțul propriilor jocuri.”

Europa Liberă: Au rămas zile numărate până când guvernarea de la Chișinău ar trebui să adopte toate legile pentru ca să poată accesa tranșa a doua din asistența financiară oferită de Uniunea Europeană, ne referim la asistența macrofinanciară. Credeți că e cu putință să se întâmple acest lucru în parlament? Am auzit și puterea, dar și opoziția că sunt gata să voteze pachetul de legi, că nu mai sunt chiar atât de multe.

Maia Sandu: „E o situație foarte ciudată. Sincer, am impresia că cei de la guvernare nu vor ca aceste resurse să ajungă în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Incredibil. Doar știți că în bugetul statului e gaură mare?

Maia Sandu: „Înțeleg... Asta este impresia care se creează, pentru că noi, fiind în opoziție, lucrăm la aceste legi, noi îi rugăm pe toți cei din parlament, indiferent din care fracțiune sunt, îi rugăm să se întrunească și să voteze. Ați văzut ce s-a întâmplat cu ședința precedentă, atunci când în momentul în care s-a descoperit că un deputat dintr-o fracțiune este bolnav de COVID, în loc să fie izolată toată această fracțiune, ei au optat pentru a rămâne în sală și după aia a pune în carantină tot parlamentul. Asta va amâna cu încă câte zile? Și noi, într-adevăr, avem zile numărate până la expirarea termenului, ca să putem să obținem acești bani. Deci, mie mi se creează impresia că toate lucrurile acestea se fac pentru ca să nu se obțină banii. De ce? Nu pot să înțeleg. Deși e mare nevoie de bani, e mai ușor să stai pe prispă și să spui: „Nu am bani și nu vă ajut cu nimic”. Dincolo de asta, mai este prim-ministrul care face declarații atât de urâte la adresa parlamentarilor europeni, instituțiilor europene și a unor țări membre ale Uniunii Europene, care nu au cum să ne ajute. Ce trebuie să ai în capul tău atunci când vrei să obții 600 de milioane de lei, știi că nu ai îndeplinit toate condițiile și vrei ca Uniunea Europeană să-ți mai ierte niște lucruri acolo și, în același timp, să lansezi acuzații atât de dure, doar pentru faptul că Siegfried Mureșan a venit și a vorbit despre raportul serviciului din Parlamentul European care a emis acest raport și a spus că Republica Moldova nu își îndeplinește angajamentele înscrise în Acordul de Asociere și că singurul guvern care a îndeplinit și care a pornit reformele ambițioase a fost guvernul pe care l-am condus eu? Deci, tu ești așa de supărăcios și te crezi atât de important, încât pui la bătaie 600 de milioane de lei pe care le așteaptă oamenii și în agricultură, și în cealaltă parte a economiei, nu mai vorbesc deja de medici și de mulți oameni săraci care au nevoie de bani? Deci, tu pui la bătaie 600 de milioane de lei doar pentru că te simți ofensat că cineva a lăudat într-un raport Guvernul Maiei Sandu? Vi se pare asta o atitudine normală a unui om? Mie nu mi se pare așa.”

Am impresia că cei de la guvernare nu vor ca aceste resurse să ajungă în Republica Moldova...

Europa Liberă: Totuși trebuie să căutăm explicații de ce atât de greu se îndeplinește tema pe acasă. Amintiți, vă rog, foarte pe scurt: ce trebuie să facă guvernarea de la Chișinău ca acești bani să fie accesați?

Maia Sandu: „Câteva lucruri, câteva legi: să se anuleze legea cu privire la vinderea cetățeniei și noi cu toții știm că asta este rău, în primul rând, pentru noi, pentru cetățenii Republicii Moldova; să se aprobe legea cu privire la sancțiunile pentru spălarea banilor...”

Europa Liberă: Legea Magnițki, da?

Maia Sandu: „Și acesta iarăși este un lucru pentru noi, pentru cetățenii Republicii Moldova, că noi nu vrem să se spele bani în continuare în Republica Moldova; legea ONG-urilor și - surpriză! - aici foarte multă reticență din partea guvernului și a unor fracțiuni, a majorității în parlament să aprobe legea ONG-urilor. Deci, pentru ei ONG-urile sunt dușmanii poporului și n-ar trebui să existe, să-i mai critice cineva din când în când sau să existe ONG-uri care ajută diferite grupuri de cetățeni; un angajament clar că se va face un audit extern, o evaluare externă la Consiliul Audiovizualului și la Consiliul Concurenței, pentru că Uniunea Europeană știe că Consiliul Audiovizualului este un dezastru în Republica Moldova, nu-și face treaba, nu-i sancționează pe cei care mint și manipulează opinia publică. Și Consiliul Concurenței de-a lungul anilor ne-a demonstrat, în componența actuală, că ia bani mari, salarii mari ca să protejeze tot felul de monopoluri. Și Uniunea Europeană spune că, dacă voi nu ne credeți pe noi sau nu credeți societatea civilă, sau nu credeți opoziția că trebuie de făcut ordine acolo, faceți angajament că o să angajați niște companii puternice internaționale care o să vină și o să vă spună, aceste companii, ce nu este în ordine cu deciziile acestor două consilii. Evident, reforma justiției. Acum pe reforma justiției, oricât de mult a încercat Uniunea Europeană să fie îngăduitoare, după ce s-a întâmplat ieri la CSM, după ce Igor Dodon într-un mod ilegal, contrar legii și-a băgat un om acolo loial lui ca să schimbe raportul de forțe și ca să poată să ia decizii care îi convin lui Igor Dodon în raport cu ce judecători trebuie promovați, ce judecători trebuie sancționați, pentru ce judecători trebuie să se ia decizia să se scoată imunitatea, ca să poată să fie cercetați de procuratură. Acum nu știu dacă Uniunea Europeană o să mai fie în genere dispusă să acorde și această a doua tranșă, dar cam astea sunt lucrurile care trebuia să fie făcute.”

Europa Liberă: Autoritățile Republicii Moldova spuneau că, dacă nu vin bani din Occident, de la Uniunea Europeană, dacă opoziția a blocat creditul rusesc, gaura aceasta mare ar putea să ducă la neplata pensiilor, salariilor. Astăzi am aflat că totuși s-au găsit bani și că chiar va fi oferit și acel ajutor în valoare de 700 de lei care nu s-a dat la Paște, am aflat că pensiile și salariile vor fi achitate la timp. Înseamnă că ce e la mijloc?

Maia Sandu: „În primul rând, acordul de credit rusesc a fost declarat neconstituțional de Curtea Constituțională. Acest guvern este în drept să meargă să corecteze acordul de credit cu Rusia și să obțină acești bani. Deci, nimeni nu se opune acestor bani, ne-am opus unor prevederi abuzive, prin care Igor Dodon voia să mai fure niște bani de la cetățeni. Doi: Igor Dodon a ieșit și a făcut promisiuni, nu a venit să le dea oamenilor bani, pentru că nu a zis că la 1 iunie vă dăm cele 700 de lei pe care le-am promis la Paști și nu le-am mai dat la Paști. Nu a făcut asta, a făcut niște promisiuni electorale pentru perioada când n-o să mai fie la putere. Deci, asta s-a întâmplat. În rest, evident că, în primul rând, lipsa de transparență, că nu știm exact ce se întâmplă, în al doilea rând, această reticență a guvernului de a obține bani de la Uniunea Europeană nu poate fi explicată.”

Europa Liberă: Dar în cazul acesta înseamnă că ei au găsit resurse pe interior?

Maia Sandu: „Știu ce înseamnă „au găsit resurse pe interior”. Ei nu au venit cu niciun ajutor pentru economie. Uitați-vă cum în alte țări guvernele cheltuiesc 3, 4, 5, 6% din Produsul Intern Brut ca să-și ajute economia. Aceștia n-au dat niciun bănuț ca să ajute economia, deci, economia e pe cont propriu, câți o să supraviețuiască nu se știe, dar nu a făcut nimic guvernul să salveze măcar un loc de muncă. Și, deocamdată, face promisiuni. Să vedem. Oamenii au nevoie de bani și e nevoie de susținut consumul, atunci când treci printr-o criză economică, e nevoie de susținut consumul, pentru că, dacă nu este consum, atunci criza se aprofundează și mai mult, dar eu am văzut doar promisiuni, eu nu am văzut bani să ajungă în economie.”

Europa Liberă: Fruntașii PSRM ați văzut că v-au reproșat și au spus că majorările cu care se poate „lăuda” Guvernul Maiei Sandu se referă la taxe și impozite, acestea sunt unicele majorări pe care a fost capabil acel executiv să le facă.

Maia Sandu: „Noi n-am majorat taxe și impozite, noi am pregătit un buget în care se majorau salarii, în care se majorau mai multe plăți sociale și ei pe o parte le-au preluat, deci, ei le-au preluat nu pe toate, de exemplu, noi am avut programul „ajutor la contor” pentru a compensa cheltuielile de energie electrică pentru oamenii săraci, ei au preluat o parte dintre aceste lucruri pe care le-am propus noi...”

Europa Liberă: Nu e de rău...

Maia Sandu: „Da, nu e de rău, dar ceea ce n-au preluat ei e și capacitatea de a finanța aceste programe, pentru că acum ne povestesc că o să aibă un deficit bugetar mai mare decât istoria Partidului Socialiștilor plus cea a Partidului Comuniștilor luate împreună. Deci, incapacitatea lor de a aduce bani și în special atunci când suntem într-o criză majoră, nu vrei să pui presiune pe economie aici să scoți bani din economie, tu vrei, dimpotrivă, să lași un pic de flexibilitate economiei ca să supraviețuiască această criză, ca să ajungă și la anul și la anul să poată să ofere locuri de muncă și să plătească impozite; tu în situații de criză te strădui să aduci câți mai mulți bani din afara țării. Aceștia sunt incapabili, căci au adus zero bani. A venit tranșa de la Fondul Monetar Internațional și cu asta s-a terminat și ăștia au fost dați mai mult cu vă rugăm să luați banii, dar în rest, ei sunt total incapabili, punând presiune pe plătitorul de taxe de aici din țară.”

Europa Liberă: Dacă se renegociază creditul rusesc, opoziția va fi tot atât de dură?

Maia Sandu: „Noi nu am fost împotriva creditului rusesc și nu suntem, noi suntem împotriva unor prevederi abuzive din cauza cărora ne putem pomeni cu o datorie de 10 ori mai mare decât banii pe care i-am luat de la ruși. Deci, într-un acord normal, nu avem nicio problemă.”