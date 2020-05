Ion Sturza: Avem o relație glacială cu Ucraina și acum se prefigurează aceeași situație cu România

Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul premier și om de afaceri Ion Sturza, care locuiește în România, despre ultimele evoluții în relațiile dintre Chișinău și București, și Bruxelles.

Europa Liberă: Să vorbim despre relația guvernării de la Chișinău cu Bucureștiul. De ce s-a turnat otravă pe această cooperare moldo-română tocmai acum?

Ion Sturza: „Spuneți un lucru foarte corect și ați ales cuvintele corecte: s-a turnat otravă. S-a întâmplat un lucru extrem de grav, care, chiar și în timpul guvernării lui Voronin, unii fac referire că Voronin a închis granițele sau a făcut atacuri mai dure la adresa României, însă nu s-a ajuns la acest limbaj golănesc, licențios, degradant. Atunci când s-au dat calificative atât unui demnitar european, cât și unei țări, fie ea România sau o altă țară vecină, deci e un lucru extrem de grav și un lucru extrem de regretabil, care va avea un impact profund asupra relațiilor noastre cu România.

Cu declarația aceasta s-a rupt și ultima speranță

Noi avem o relație glacială cu Ucraina, practic inexistentă la nivel politic și administrativ, și acum se prefigurează aceeași situație cu România. Noi suntem, practic, blocați între Prut și Nistru, ca enclavă, a rămas doar să avem niște poduri virtuale sau de aviație cu fratele mai mare, Federația Rusă. A fost o greșeală sau un pas extrem de regretabil.”

Europa Liberă: Cui i-ar fi de folos această ceartă dintre Chișinău și București?

Ion Sturza: „La nimeni. Eu nu cred că și la București s-a dorit această situație. Aparent, lucrurile parcă se mai calmaseră. În ultimul timp, s-a lucrat mult ca să se creeze un canal de comunicare între oficialitățile de la Chișinău și de la București, la nivel interministerial, la nivel de guvern. Eu încercam aici, la București, să conving autoritățile și liderii politici că, da, există viziuni diferite asupra traiectoriei în politica externă, în geopolitică, dar până la urmă sunt două state care trebuie să comunice. Cu declarația aceasta s-a rupt și ultima speranță. Dna Valentina, eu știu cum funcționează, și nu numai în România, aceste lucruri nu se iartă, ele vor fi pedepsite, dar pedepsite nu doar cu declarația Ministerului de Externe, în practică se vor pune, inclusiv când ne referim la persoana dlui Chicu.”

Europa Liberă: Bucureștiul ar putea să-i retragă cetățenia română dlui Chicu? S-ar putea face și alți pași?

Ion Sturza: „Nu știu cât e de important să facă și acest gest simbolic, care, mă rog, ar fi aplaudat de o parte a cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Dl Chicu nu mai este frecventabil nici la București, nici în Europa. Deci, din punctul de vedere al carierei sau al viitorului politic este punctul final, nimeni nu va dori să mai discute cu un șef de guvern sau un lider politic de la Chișinău care și-a permis acest limbaj, limbaj pe care eu în cariera mea și în viața mea nu l-am întâlnit la niciun lider, nici în America Latină, nici în Africa, nici în alt loc. Deci pentru dânsul personal este stația terminus.”

Nimeni nu va dori să mai discute cu un șef de guvern sau un lider politic de la Chișinău care și-a permis acest limbaj

Europa Liberă: Aceste critici din partea guvernării vin la adresa și a Bruxelles-ului, pentru că au fost deranjați de faptul că sunt criticați că întârzie în adoptarea reformelor necesare debursării următoarei tranșe din ajutorul acordat de Uniunea Europeană?

Ion Sturza: „Bineînțeles că oficialii de la Chișinău au dreptul să se pronunțe, inclusiv critic, asupra tonalității sau conținutului reproșurilor care li se aduc de către Uniunea Europeană sau, în cazul de față, de un deputat european, dar lucrurile acestea se fac în o cu totul altă formulă, cu alt limbaj și în alt context, nu în acest context care a fost practicat de dl Chicu. E necesară o discuție între autoritățile de la Chișinău și cele de la Bruxelles asupra tonalității și conținutului unor mesaje care se transmit și nu întotdeauna sunt fair play. Se practică partizanat politic, se practică partizanat în interesul anumitor forțe politice de la Chișinău, lucru care în mod normal în instituțiile internaționale și vedeți practica Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale nu este ceva normal. Aici eu aș atrage atenția și dlui Mureșan că, în afară de un val de simpatie și susținere a dumnealui, la care m-am alipit și eu, au fost și multe voci, și nu ale trolilor, nu ale profilurilor false pe rețelele de socializare, ci ale unor oameni care au spus: OK, condamnăm tonul autorităților de la Chișinău sau, în special, al dlui Chicu, dar există totuși deficiențe în comunicarea oficială sau neoficială pe subiectul Republica Moldova între deputații europeni și autoritățile de la Chișinău.”

Europa Liberă: România e țară membră a Uniunii Europene. Dacă această relație se clatină sau se răcește, unde se ajunge?

Ion Sturza: „România este un prieten natural al Republicii Moldova și, indiferent de preferințele sau ideile noastre ideologice, trebuie să avem o relație cel puțin normală, civilizată. E adevărat că un deputat european atunci când este într-o funcție formală în cadrul Parlamentului European nu mai este doar o voce națională sau nici nu este o voce națională, el reprezintă Parlamentul European și o concentrare mai tehnică, mai puțin pasională pe concluziile acelui raport care, de fapt, sunt concluzii destul de pertinente, ar fi fost mai bună. Revenind la România, vreau să vă spun că a stârnit un val extrem de negativ această nefericită declarație a dlui Chicu. Am fost și eu contactat și mi s-a reproșat că, uite, faci lobby pentru Moldova, dar iată cum ne răspunde prim-ministrul vostru. La ce eu, sincer, am replicat și am ajuns până la urmă la aceeași concluzie cu colegii mei din România că, de fapt, nu pe Chicu îl ajută, ajută cetățenii Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Dar o relație moldo-română viciată ar fi în avantajul relației pe care și-ar dori-o autoritățile de la Chișinău cu Moscova? Totuși e un an electoral, se fac și se vor mai face încă foarte multe declarații.

Ion Sturza: „Nu, dna Valentina! Am avut discuții și informale cu unii la Moscova, și cu diplomații ruși, poate că cineva își dorește o relație tensionată între Moldova și România, dar per total nu se încurajează în așa măsură distrugerea relațiilor între Moldova și România. Deci se conștientizează că e o țară vecină, că parcursul nostru totuși este european, ceea ce vă pot spune cu certitudine e că conducerea de vârf a Republicii Moldova face multe lucruri precare, anticipând că va fi lăudată și aplaudată la Moscova, lucruri care câteodată stârnesc doar ironie, dacă nu chiar dispreț.”

Poate că cineva își dorește o relație tensionată între Moldova și România

Europa Liberă: Chiar partenerii de guvernare de la Partidul Democrat s-au disociat de declarația premierului Chicu, pe care au catalogat-o ca fiind impardonabilă. Credeți că ar putea să ducă aceasta la destrămarea coaliției PSRM-PD?

Ion Sturza: „Nu se mai destramă coaliția în consecința acestor afirmații ale dlui Chicu, cred că acolo sunt alte mișcări subversive, care vor duce la destrămarea acestei coaliții. Toți s-au desolidarizat de această declarație. E o problemă inclusiv pentru Partidul Socialiștilor și pentru Dodon, doar cei care sunt cu capul pătrat, iertați-mi expresia, și care nu înțeleg de fapt cum se face politica, inclusiv internațională pot să aplaude acestui gest.”

Europa Liberă: Dar chiar dacă socialiștii și democrații nu vor reuși să păstreze majoritatea parlamentară, Guvernul Chicu poate să supraviețuiască?

Ion Sturza: „El beneficiază – și cred că de aici și obrăznicia dlui Chicu – de o situație unică, nu există astăzi forțe la Chișinău care ar putea să dea jos acest guvern, chiar și dacă ar exista, totuși există un pic de rațiune că noi încă nu am depășit faza acută, apropo, una dintre ultimele țări din Europa, care încă nu am depășit faza acută a pandemiei de coronavirus. Ne-am deprins cu ideea virusului, dar nu am depășit-o de facto și cred că el se simte destul de confortabil și-i joacă pe toți. Nu știu, poate că d-lui vrea să se lanseze în politică, dar cred că o lansare a fost prima și ultima lui acțiune politică de „anvergură”.”

Europa Liberă: La Chișinău credeți că e aceeași dilemă ca acum un an, te poți alia și cu „necuratul” doar ca să dai jos pe cineva?

Ion Sturza: „Nu cred că există așa dilemă și nici nu putem compara „necuratul” de atunci cu „necuratul” de acum. „Necuratul” de acum, dl Dodon este altă speță și el se poate de demontat într-un proces, în primul rând, politic și, în al doilea rând, penal destul de ușor. Impactul lui asupra lumii tenebre, asupra mișcărilor malefice la care am fost noi martori în ultimii ani, până la căderea regimului Plahotniuc, este infinit mai mic.”

Europa Liberă: Și totuși, Dvs. ce deznodământ vedeți pe moment, pentru că se spune că o cooperare a celor din PAS și PPDA cu „Pro-Moldova” și partidul lui Șor ar discredita orice forță politică din Republica Moldova? Pe de altă parte, se insistă că trebuie să cadă guvernul, dar este foarte important să se știe cine vine în loc, demiterea guvernului într-o perioadă atât de nefastă și neinstalarea unui alt executiv ar fi o criză de proporții.

Ion Sturza: „Este un hazard moral astăzi să vorbim despre discuții cu Șor și Plahotniuc sau cu reprezentanții lor la Chișinău, care nu sunt mai puțin culpabili în tot ce s-a întâmplat în ultimii ani în Republica Moldova. De aici și această dramă politică. Până la urmă, există soluții în astfel de momente când parlamentele ajung într-un impas, când nu se construiește o majoritate cât de cât plauzibilă, se merge la alegeri anticipate.”

Europa Liberă: Dar când să aibă loc acest scrutin anticipat parlamentar, după prezidențiale, pentru că, pe de o parte, Igor Dodon insistă că ar fi bine să aibă loc în aceeași zi? Data de 1 noiembrie a fost fixată pentru prezidențiale, iar cei care cunosc bine legislația spun că norma legală nu mai permite, pentru că s-a depășit timpul ca să fie declanșate alegerile parlamentare anticipate, care ar coincide cu ziua alegerilor prezidențiale.

Nu există astăzi forțe la Chișinău care ar putea să dea jos acest guvern

Ion Sturza: „Bine, trebuie să respectăm Constituția și norma legală, noi atât de flexibili am fost, cel puțin până de curând, în interpretarea legilor electorale și Constituției, încât suntem gata de orice decizie. Poate că astăzi Curtea Constituțională este plămădită din altfel de aluat. Trebuie, în primul rând, respectate legile. Doi: văd această dilemă destul de complicată și le dau dreptate celor care consideră că rezultatele alegerilor prezidențiale vor influența decisiv rezultatele alegerilor parlamentare. Cel care va pierde alegerile prezidențiale, va pierde și parlamentarele, deși funcția de președinte în Republica Moldova este una destul de nominală, dar este percepută de opinia publică ca una foarte importantă și mesajul dat în alegerile prezidențiale evident că se va extrapola și pentru alegerile parlamentare. Mai în glumă, mai în serios eu am o întrebare: dar nouă ne trebuie alegerile prezidențiale? Poate că Curtea Constituțională în noua sa componență, la insistența unei părți a deputaților din parlament revizuiește acea decizie profund anticonstituțională de revenire la alegerile directe și nu mai avem nevoie să alegem președintele prin scrutin direct? Și atunci, alegerile parlamentare făcute anticipat, dar pregătite în primăvara anului viitor ar avea cu totul alt impact.”

Europa Liberă: Se mai discuta ce guvern va exista ca să asigure alegeri libere și democratice în Republica Moldova, pentru că contează cine e în fruntea executivului.

Ion Sturza: „Sigur că contează, dar deja nu mai sunt posibile haiduciile care au fost posibile în timpul lui Plahotniuc. Nu trebuie să ne inventăm scuze pentru eventualele înfrângeri în alegeri, să le declarăm din start nevalide sau nelegale. Lupta politică e luptă politică. Eu am pledat din start, încă în toamna anului trecut trebuiau făcute anticipate ca să se curețe spectrul politic de la Chișinău de partidele care au fost complice la crimele lui Plahotniuc. Da, era un partid de stânga, unul de dreapta dominant sau coaliție de stânga și de dreapta și lucrurile mai mult sau mai puțin se setau, dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat.”

Europa Liberă: Dl Sturza, Dvs. ați spus că, dacă PAS și PPDA vor merge pe mâna lui Plahotniuc și Șor și vor intra cu ei în coaliție sau vor accepta preluarea guvernării cu votul lor, se vor sinucide politic. Dar dacă se negociază cu PSRM nu e tot aceeași sinucidere politică? De ce vă pun această întrebare? Pentru că unii sugerează că ar fi bine să mai intre PAS și PPDA în aceeași barcă cu PSRM și să guverneze.

Ion Sturza: „Nu știu dacă mai e posibil, pentru că e un joc de orgolii. Dna Sandu se consideră pe bună dreptate profund lezată de demisia care i-a fost organizată. Deci nu cred că este o conjunctură plauzibilă, dar din punctul de vedere al legitimității, PSRM-ul are mult mai multă legitimitate și, până la urmă, și Dodon a fost ales prin scrutin direct și susținut de alegători, au un rating destul de înalt, au susținerea masivă a cetățenilor Republicii Moldova. Nu putem să-i desconsiderăm, nu este echivalentul regimului criminal al celui mai detestat dintre moldoveni din toate timpurile, Plahotniuc.”

Încă în toamna anului trecut trebuiau făcute anticipate ca să se curețe spectrul politic de la Chișinău

Europa Liberă: Deci, PSRM și ACUM ar putea să aibă un vot comun doar pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate?

Ion Sturza: „Cred că da.”

Europa Liberă: Ce credeți Dvs. despre ceea ce se întâmplă în relația PAS-PPDA? Cum vedeți această relație între aceste două componente care au format Blocul ACUM, dar care nu mai există de facto?

Ion Sturza: „Am văzut că au avut o întâlnire formală zilele acestea, ceea ce este un lucru pozitiv. În același timp, știu că Platforma DA lucrează de zor la componența unui guvern și consideră că are o mare probabilitate să fie instaurat la Chișinău, bănuiesc eu că cu dl Andrei Năstase premier. Dna Maia Sandu bineînțeles că este focusată și axată pe alegerile prezidențiale, tot ce face la nivel de declarații și de PR politic, comportament este dictat de acest proces. Am o mare reținere de a vedea realizată o coagulare a forțelor de centru-dreapta, deci e multă brambureală pe la Chișinău.”

Europa Liberă: Și atunci, PPDA va insista cu moțiunea de cenzură în parlament?

Ion Sturza: „Până la urmă, nici ei nu vor să se asocieze cu eșuarea creării unui guvern, unui haos politic, nici să fie impuși, într-o formă sau alta, să stea la o masă sau să voteze împreună cu Șor și Plahotniuc. Nu cred. Impresia mea e că nimeni nu are nicio soluție la Chișinău. Acum, toți joacă pe regulile dlui Candu și dlui Șor care au un singur scop – să scape de dosarele penale sau de un proces relativ rapid și dramatic pentru ei în instanțele moldovenești.”

Europa Liberă: Cum vedeți Dvs. acțiunile procuraturii? Pe de o parte, opoziția insistă și vrea o comisie parlamentară care să-l ancheteze pe șeful statului, procuratura zice că nu ar avea suficiente dovezi ca să se ajungă la o asemenea anchetare, iar pe de altă parte, declarațiile așteptate sau neașteptate ale procurorului general că Vladimir Plahotniuc este unul dintre principalii vinovați de jaful secolului.

Ion Sturza: „Parlamentarilor nimeni nu le încurcă să instituie o comisie de anchetă a politicianului Igor Dodon și eu chiar le-aș recomanda s-o facă, inclusiv cu participarea deputaților socialiști. Nu putem să nu clarificăm situația cu „kuliokul”, acesta e un lucru absolut clar. Chiar dacă nu este pe masa moldovenilor această problemă, că ei într-o formă sau alta o înțeleg și o agreează; politic și de stânga, și de dreapta e o problemă din topul preocupărilor de astăzi. Ne referim la partea politică, la partea penală adevărul e că, după denunțurile care au fost făcute la procuratură, nici procuratura nu poate să nu clarifice aceste lucruri, indiferent de referințele pe care pot să le facă ei propriu-zis la conținutul sau evenimentul legat de filmuleț ș.a.m.d. Eu înțeleg din punct de vedere uman poziția în care a nimerit procurorul general sau procuratura în genere. Ei sub nicio formă nu-și doresc să fie implicați în reglările de conturi politice. Și orice mișcare pe care ar face-o ei pro sau contra acum va fi declarată de o tabără sau alta drept mișcări politice. Ați văzut și activitatea Curții Constituționale - ba din stânga, ba din dreapta este vehement atacată. Este un câmp minat și la multitudinea problemelor și provocărilor cu care se confruntă astăzi procuratura să se mai antreneze și într-un așa proces, e destul de complicat. Înțeleg, dar nici procuratura, nici organele de anchetă în Republica Moldova nu pot să evite această discuție, noi trebuie să avem o clarificare – a fost corupt dl Dodon în perioada când era președinte al Republicii Moldova, în perioada când se crea coaliția de guvernare sau nu? E important și pentru d-lui să se clarifice, pentru că, dacă va plana această suspiciune asupra lui, va pierde din legitimitate atât în Republica Moldova, cât și pe plan extern. Avem nevoie de acest proces politic și penal vizavi de suspiciunile de corupție ale primei persoane în stat.”

Europa Liberă: Și vizavi de dosarul Plahotniuc și felul cum înțelege procuratura să ajungă pe banca acuzaților fostul lider PD, ce ne puteți spune?

Ion Sturza: „Aici nu e nicio noutate, aici toate lucrurile au fost făcute cu atâta aroganță, cusute cu ață albă, că firul este foarte clar, el se vedea foarte bine din comportamentul fruntașilor PD în procesele inițiale după ce s-a depistat furtul miliardului, cine și cu ce a contribuit inclusiv la eliberarea a aproape 10 miliarde de lei pentru a acoperi furtul din Banca Națională. Se vede foarte bine în rapoartele Kroll, dar se vede foarte bine, dar cu parantezele de rigoare, se vede și în dispozițiile lui Platon. Deci, eu nu am dubii că el a fost un participant activ la procesul de delapidare din sistemul bancar și că tipi gen Iaralov sau Drăguțanu, Candu l-au ajutat în acest proces.”

Europa Liberă: Candu mereu spune că el niciodată nu a fost invitat cel puțin să depună mărturii.

Ion Sturza: „Și Drăguțanu stătea confortabil, se ocupa cu consultanța până ce n-au venit procurorii. La un moment dat vor veni și la toți cei care au luat decizii legate de privatizarea Băncii de Economii, la cei care au primit decizii sau reacția care a fost după ce s-a întâmplat delapidarea. Eu cred că foarte multă lume la Chișinău este acum destul de stresată pe tema respectivă, dar haideți să nu-i facem dlui Candu un proces înainte de a avea un proces legal. Bineînțeles că d-lui trebuie să aibă dreptul să-și apere nevinovăția.”

Europa Liberă: Dar dosarul Plahotniuc poate să aibă finalitate în Republica Moldova?

Ion Sturza: „Sper. Cu actualul procuror general cred că da.”

Europa Liberă: Și disputa dintre guvern și compania care a luat în concesiune aeroportul, Avia Invest a anunțat că și-ar fi achitat toate datoriile și compania cere autorităților să-și retragă cererea de chemare în judecată. Ce credeți despre această dispută?

Ion Sturza: „Pe parcursul anilor am văzut mai multe dispute între agenții economici și guvern în care cineva deliberat băga guvernul pe piste false, deși existau altele. Trebuie să fim foarte atenți la aspectele legale, să nu mergem pe soluții simple, pe soluții care aparent ne dau câștig de cauză. Eu nu vreau să comentez anume această pistă legată cu declararea companiei care administrează aeroportul insolvent, nu știu, nu sunt jurist și nu am intrat în esență, dar ce pot să atenționez Guvernul de la Chișinău e să fie atent, să nu intre pe piste false, care după aceea sunt ușor de demontat în instituțiile internaționale și repercusiunile din punct de vedere financiar să fie infinit mai mari. Și uitați-vă la un șir de procese pe care le-a pierdut Republica Moldova au fost rezultatul unor piste false, împinse din spate de către avocații guvernului, de către oficialii din sistemul judiciar până la cel mai înalt nivel, Curtea Constituțională, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor. Eu aș dori foarte mult să nu se repete această greșeală.”

Europa Liberă: Dar contează cine e stăpânul aeroportului?

Ion Sturza: „Aeroportul este în proprietatea Republicii Moldova, îl operează în regim de concesiune o firmă obscură care îi aparține lui Șor.”

Europa Liberă: Și Șor, fiind certat cu legea, oricum nu e credibil că poate să gestioneze în continuare această afacere?

Ion Sturza: „Din informațiile pe care le dețin, Statul Israel, chiar dacă nu există un acord de extrădare și nu-și extrădează cetățenii, mai face și excepții. El nu este prea fericit astăzi, este prea mărunt și prea neimportant ca cineva să-și măscărească imaginea cu un oarecare Șor.”

Europa Liberă: Dodon are șanse să mai câștige un al doilea mandat? El vorbea despre un compromis pe care și l-ar dori cu Maia Sandu și Andrei Năstase pentru a scăpa de „diavol”, adică să nu i se mai permită grupării Plahotniuc revenirea în țară, pentru că, așa cum consideră el, e foarte periculoasă. Jucând această carte, Igor Dodon își adună bile albe pentru un nou mandat sau ce scop se urmărește?

Ion Sturza: „El își adună bile albe mergând pe arătură, vorbind cu vițeii, mâncând pepeni în solariile de la reședință... Deci, el așa își adună bile albe în fața electoratului – gospodar, familist, are grijă de țară, Biserica a declarat și pandemia închisă. În schimb, el pierde foarte mult din vizor procesul politic care are loc la Chișinău. Recomandarea mea pentru oponenții lui Dodon este următoarea: începeți un proces politic în care relativ ușor și rapid pentru tot ce a făcut Dodon, inclusiv pentru corupție poate fi găsit vinovat, pentru că procesul penal propriu-zis va dura, va dura cred că dacă nu ani de zile, foarte mult timp, mult mai mult decât până la alegerile prezidențiale.”

Europa Liberă: Și atunci pe stânga ar putea să apară un alt concurent cu ușurință?

Ion Sturza: „Nu, nu, nu. Acolo a cam ars tot. Dodon și prietenii lui din Federația Rusă au avut grijă să pârjolească totul, acolo nu mai există cineva care ar putea să apară rapid și să crească până la posibilitatea de a crea o concurență viabilă cu un candidat de centru-dreapta. Problema cu candidatul de centru-dreapta este că și-a îngustat foarte mult plaja, a devenit mai degrabă un candidat al elitelor naționale, foarte puțin s-a mișcat în zona de centru și de stânga, foarte puțin s-a mișcat în zona conaționalilor noștri, nu și-a diversificat orizontul și perceperea geopolitică și asta poate să-i joace festa. Adevărat, este împins în zona asta, voluntar sau involuntar, de prieteni, inclusiv de „prieteni”.”

Europa Liberă: Și ce mesaj aveți pentru cetățenii Republicii Moldova, ținând cont de aceste incertitudini?

Ion Sturza: „Până la urmă, statul este important, mai ales în condițiile de pandemie. Am spus-o de la început, indiferent de atitudinea noastră față de stat, legile acestui stat trebuie să le respectăm, pentru că trebuie să dăm dovadă de disciplină, coeziune socială ca să depășim această criză. Rămâne în vigoare acest mesaj, în rest, este o frază în limba rusă: «спасайся кто как может» (poveste ironică care demonstrează cum se face un elefant dintr-o muscă). Haideți să nu ne mai referim doar la ceea ce face statul, Dodon, Mai Sandu ș.a., trebuie fiecare să acționăm, să ne arăm, să ne prășim ogorul nostru, să muncim, să avem grijă de familiile noastre. Acestea sunt multiple alternative decât a fi dependent de Guvernul Republicii Moldova.”