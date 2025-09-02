Pe 26 august, în jurul orei 22:30, Ismail Hossain (28 de ani) din Bangladesh era lovit fără motiv, în timp ce mergea să livreze o comandă de mâncare.

Cazul a devenit viral după ce a fost prezentat de polițistul Marian Godină pe pagina lui de Facebook.

Agresorul a fost arestat pentru 30 de zile, iar victima încă mai are nevoie de câteva zile de îngrijiri medicale.

Europa Liberă a discutat cu Ismail Hossain în locuința acestuia din zona Pieței Obor din București: o cameră pe care o împarte cu alți nouă conaționali, toți cu aceeași meserie.

Ismail Hossain (28 de ani), originar din Bangladesh, a venit în România în urmă cu patru luni. Înainte de asta a lucrat în Oman, timp de șase luni, tot ca livrator.

El a povestit pentru Europa Liberă că, pe 26 august, când a fost lovit în față, tocmai luase o comandă din zona Colentina, pe care se pregătea să o livreze.

„Un român pe care nu-l cunosc, nu l-am văzut înainte, a venit, m-a bătut pe umăr, m-am întors spre el după care, nu știu de ce, m-a atacat: mi-a dat un pumn ca la box, l-am întrebat «de ce mă ataci, de ce mă lovești», moment în care mi-a răspuns «du-te în țara ta»”, spune Ismail.

El spune că, apoi, a văzut un alt român care „i-a spus mai multe lucruri pe care nu le-am înțeles”. Era polițistul de la Secția 7 care a intervenit și care l-a încătușat pe agresor.

Acesta avea să fie, ulterior, arestat preventiv pentru 30 de zile.

Ismail spune că doctorii i-au spus să ia o pauză de o săptămână-două, însă nu a rămas internat în spital.

Deși a fost lovit fără motiv de un român, tânărul din Bangladesh spune că „am în continuare tot respectul față de cetățenii români.”

„Ca persoană din Bangladesh, iubesc România și-i iubesc pe români.”

Întrebat dacă nu se teme să revină la muncă, spune că nu are alternativă. „Dacă sunt bine, mă întorc la muncă. Dacă nu muncesc, cine-mi dă bani să-mi întrețin familia?”, explică el.

La sfârșitul lunii, după ce-și plătește cazarea, mâncarea, taxele la stat și restul cheltuielilor, un livrator economisește în jur de 500 de euro.

Banii sunt trimiși acasă, la familie. La fel procedează și Ismail Hossain, care are grijă de familia lui – părinți, frați, surori și soție – din Bangladesh.

Lider AUR, acuzat de instigare

Până acum o săptămână, incidentele xenofobe care vizau cetățeni asiatici sau africani erau extrem de rare sau inexistente în România.

Pe 19 august 2025, pe model rusesc, vicepreședintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), Dan Tanasă, lansa un atac xenofob la adresa celor 130.000 de muncitori extracomunitari din România.

Toți muncesc legal și plătesc anual statului român taxe de cel puțin 2,5 miliarde de lei (500 de milioane de euro).

Tanasă lansa aceeași idee ca Alexander Beglov, guvernatorul Sankt Petersburgului, care pe 11 august a semnat un document care interzicea angajarea străinilor pe posturi de curieri.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, scria vicepreședintele AUR pe Facebook.

Cinci zile mai târziu, pe 24 august, la o fabrică din Maramureș (principalul furnizor al IKEA România) s-a iscat o bătaie generală între muncitorii români și cei nepalezi. Motivul: refuzul unui asiatic de a-i da un recipient cu aracet unui român.

Pe 26 august 2025, la 22:30, în sectorul 2 din București era atacat Ismail Hossain (28 de ani) din Bangladesh. Imaginile au fost publicate o zi mai târziu de polițistul Marian Godină.

În aceeași seară, într-o zonă de la marginea municipiului Cluj-Napoca, doi cetățeni străini au fost „abordați de persoane necunoscute” în momentul traversării unui pasaj de cale ferată din apropierea străzii Calea Dezmirului (din zona Pata Rât, n.r.).

Cei doi migranți au fost agresați: unul dintre ei ar fi fost lovit cu palma, în timp ce celălalt ar fi fost lovit cu „un obiect contondent” în zona capului.

Acesta din urmă este în comă, la spital. Agresorul, un tânăr de 18 ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Articol preluat de la Europa Liberă România.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te