Viorica Dumbrăveanu: „În prima decadă a lunii ianuarie” ar putea sosi vaccinuri anti Covid-19

S-au avansat diferite termene până acum, iar unul – nu mai devreme de Paști – a fost vehiculat înainte de plecarea din guvern de fostul premier, Ion Chicu.

Fosta ministră a sănătății, Viorica Dumbrăveanu, spune într-un interviu la Europa Liberă că R. Moldova ar putea primi primele vaccinuri anti Covid-19 deja „în prima decadă a lunii ianuarie”. D-na Dumbrăveanu a demisionat definitiv de la Ministerul Sănătății la sfârșitul lui decembrie, odată cu premierul Ion Chicu și colegii de la Economie și Finanțe. Este pregătit Ministerul Sănătății să facă față provocărilor pandemiei de coronavirus și fără un ministru în exercițiu, pe perioada unui interimat?

Viorica Dumbrăveanu: „Vaccinul a fost elaborat într-un ritm destul de rapid, cerințele și, de fapt, acele descrieri ale vaccinului au venit în ultima perioadă de timp. Într-adevăr, sunt mai multe tipuri de vaccinuri. Dacă e să vorbim despre vaccinul Pfizer, într-adevăr, el se păstrează la o temperatură de -70 de grade, noi am constatat că avem capacitatea pentru stocarea a 15 mii de doze la nivel central.

Am putea recepționa vaccinul Pfizer în tranșe a câte 30 de mii de doze,

La momentul actual, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) întreprinde niște măsuri pentru a asigura funcționalitatea a încă două frigidere, care au capacitatea respectivă de -70 de grade și în condițiile date am putea recepționa vaccinul Pfizer în tranșe a câte 30 de mii de doze, dar în cazul respectiv procesul de vaccinare cu vaccinul vizat se va realiza în cadrul instituțiilor medicale spitalicești, care vor organiza vaccinarea în timp de trei, maximum cinci zile în condițiile în care după ce se scoate de la condițiile de păstrare de -70 de grade, acest vaccin să fie păstrat la temperatura de frigider obișnuit, dar trebuie să fie administrat într-un timp proxim, aceasta recomandă specialiștii.

Pentru acest (Moerna) vaccin există condiții cu privire la „lanțul frig” atât la nivel central, cât și la nivelul centrelor de sănătate publică raionale, dar nu la toate nivelurile de asistență medicală primară.

Un alt vaccin este vaccinul Moderna, care prevede condiții de păstrare de -20 de grade și pentru acest vaccin există condiții cu privire la „lanțul frig” atât la nivel central, cât și la nivelul centrelor de sănătate publică raionale, dar nu la toate nivelurile de asistență medicală primară. Pe parcursul anului 2020, țara a primit 150 de frigidere, care asigură niște condiții de păstrare de la +2 grade până la -8 grade, iar acum în cadrul evaluării și definitivării Planului de recepționare și distribuire a vaccinului anti-COVID noi am prevăzut procurarea suplimentară a unor frigidere cu capacitatea de păstrate de -20 de grade, dar și de -70 de grade. Deci, vă dați bine seama că această descriere a vaccinului a apărut recent și în condițiile date și accesibilitatea la acest vaccin este la fel reală, deci, Moderna, Pfizer, având descrierile date, fiecare dintre state asigură „lanțul frig”, dar specialiștii din toate scenariile care sunt enunțate deja au niște propuneri în contextul măsurilor care urmează în mod rapid să fie întreprinse.”

Europa Liberă: Acest vaccin Moderna, al doilea vaccin despre care spuneți că nu presupune condiții atât de complicate de păstrare, Republica Moldova l-ar putea primi de undeva?

Viorica Dumbrăveanu: „Sigur, noi examinăm posibilitatea recepționării atât a primului vaccin, precum și a celui de-al doilea, adică oricare dintre vaccinurile vizate noi le examinăm și specialiștii s-au pronunțat deja în contextul recepționării vaccinurilor și condițiilor de vaccinare a populației, care trebuie să fie asigurate ca să păstrăm calitatea vaccinului respectiv.”

Europa Liberă: Dar frigiderele despre care spuneați devin inutile sau eu nu înțeleg corect?

Viorica Dumbrăveanu: „Cele 150 de frigidere sunt utile. Acestea sunt niște frigidere care au fost donate de către Organizația Mondială a Sănătății și noi nu vorbim doar de vaccinuri anti-COVID, vorbim și de alte tipuri de vaccinuri, noi avem și vaccin gripal, și împotriva rujeolei, și alte vaccinuri pentru care, la fel, trebuie să fie respectate condițiile de păstrare.

Regretabil însă este faptul că noi am dotat laboratoarele cu acest „lanț frig”, cu aceste frigidere în plină pandemie, pe când acțiunile respective trebuiau să fie întreprinse cu mult timp înainte, pentru că noi nu vorbim doar despre infecția COVID.”

Europa Liberă: Dacă în cazul vaccinului Pfizer capacitatea sistemului e de a primi simultan doar 30 de mii de doze, în cazul celui de-al doilea, Moderna, care e capacitatea sistemului?

Viorica Dumbrăveanu: „Haideți să vă spun ce am întreprins noi, pentru că și aici este nevoie să se vină cu o informație veridică. În primul rând, în perioada iulie 2020, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) a participat la niște consultări cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Alianța Globală pentru Vaccinuri și Imunizări (GAVI), precum și cu Coaliția pentru inovații și pregătirea antiepidemică (CEPI), unde s-a adus la cunoștință despre platforma COVAX. În aceeași lună deja Republica Moldova a făcut o cerere pentru a fi acceptată pe această platformă pentru asigurarea cu vaccinuri anti-COVID. La finele lunii iulie, noi am primit acceptarea pentru Republica Moldova că suntem eligibili pentru a fi asigurați pe platforma COVAX cu vaccinuri anti-COVID.

În luna noiembrie, noi am înaintat și Planul de acțiuni pentru implementarea vaccinului contra COVID-19, care este un plan de asistență tehnică elaborat cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății și UNICEF. Deja în luna decembrie am venit cu o cerere în care noi concret venim cu câteva scenarii pentru asigurarea Republicii Moldova cu vaccinul vizat.

COVAX-ul este disponibil să ne ofere 20% de vaccin anti-COVID cu titlu gratuit.

În primul rând, noi am evaluat necesitatea inițială, pentru că și COVAX-ul este disponibil să ne ofere 20% de vaccin anti-COVID cu titlu gratuit și noi am estimat care sunt acele grupuri țintă care prioritar vor fi asigurate cu acest vaccin. Am evaluat numărul lucrătorilor medicali, lucrătorilor sociali, persoanelor vârstnice, inclusiv care au probleme de sănătate, persoanele care sunt cu probleme de sănătate, am menționat despre angajații structurilor de ordine publică. În condițiile respective, noi am prezentat necesitățile pe care le avem, dar pe platforma COVAX Republica Moldova are posibilitatea, pentru că aceasta este prevăzut, să asigure contra unui cost avantajos, suplimentar, deci în o altă etapă, doze de vaccin anti-COVID și noi am estimat ca în a doua etapă să fie realizată vaccinarea a încă 30%, deci, în total, 50% din populația să fie vaccinată anti-COVID.

Sunt niște măsuri care au fost întreprinse și, apropo, vreau să vin aici cu o precizare: pe platforma COVAX, de asemenea, este prevăzută asigurarea acestui „lanț frig” a Republicii Moldova și este vorba despre asigurarea cu echipamentul necesar, cu titlu gratuit, asigurarea parțială, dar oricum este o asistență care este prevăzută în contextul platformei vizate pentru Republica Moldova. Adică sunt mai multe acțiuni care au fost întreprinse, acum noi definitivăm planul de recepționare și distribuire a vaccinului și vreau să aduc la cunoștință că este un grup de lucru complex, care include reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății, ai UNICEF, ai Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, ai comisiilor de specialitate atât din asistența medicală de familie, cât și ai celei ce ține de comisiile de specialitate în epidemiologie. Sunt mai mulți specialiști implicați în acest proces de organizare a vaccinării populației în contextul infecției COVID.”

Europa Liberă: O precizare, dna Dumbrăveanu. Pe platforma COVAX, Republica Moldova va primi un tip anume de vaccin sau oricare va fi disponibil?

De pe platforma COVAX o să acceptăm orice vaccin și o să asigurăm organizarea procesului de vaccinare a populației cu orice tip de vaccin.

Viorica Dumbrăveanu: „O să primim un anumit tip de vaccin, care o să fie disponibil pe platforma COVAX. COVAX-ul constă, într-adevăr, din anumite rezervări care au fost făcute la diferiți producători de vaccinuri, respectiv, clar că comisia de specialitate a venit cu anumite recomandări reieșind din evaluarea „lanțului frig”, reieșind din capacitățile pe care le avem, dar specialiștii în coordonare cu Organizația Mondială a Sănătății, cu alte comisii de specialitate totuși vin cu un răspuns prompt. Deci, o să acceptăm orice vaccin și o să asigurăm organizarea procesului de vaccinare a populației cu orice tip de vaccin. Vor fi diferite scenarii, în funcție de tipul de vaccin care va fi oferit.”

Europa Liberă: Acum încă o precizare: când președintele român a anunțat despre acele 200 de mii de doze de vaccin, știți la ce fel de vaccin s-a referit?

Viorica Dumbrăveanu: „Noi nu dispunem de astfel de informații la momentul de față, dar este un gest generos și este un gest cu adevărat binevenit în condițiile pandemice.”

Europa Liberă: Dar sistemul medical din Republica Moldova va putea asimila vaccinul trimis ca donație de România? Pentru că dl Iohannis spunea că va trimite Bucureștiul și specialiști aici, ca să pregătească sistemul. Asta ce înseamnă?

Viorica Dumbrăveanu: „Vreau să vin cu o precizare. Nu sunt suficiente toate etapele care se întreprind deja mai bine de jumătate de an de către specialiștii din cadrul ministerului, al MSMPS-ului, este nevoie să fie asigurate foarte multe componente pentru ca să putem organiza vaccinarea populației, inclusiv cu acele 200 de mii de doze care ne sunt oferite.

În primul rând, este vorba de aspectele juridice, care trebuie să fie bine puse la punct, ulterior va fi nevoie ca să vedem care sunt aspectele organizatorice, cine asigură transportarea, recepționarea, cum asigurăm vaccinarea, în funcție de tipul vaccinului, pentru că trebuie să vedem care sunt posibilitățile în contextul respectiv. Am menționat și încă o dată vreau să reiterez: absolut toți producătorii de vaccin solicită o astfel de cerință, că ei nu poartă responsabilitate pentru efectele adverse care pot apărea în urma vaccinării populației, de aceea fiecare vaccin își are descrierea și caracteristicile sale. Bunăoară, este recomandat pentru un grup de persoane, dar nu este recomandat pentru alt grup de persoane. În aceste condiții este nevoie să avem consimțământul informat al pacientului, deci, pacienții trebuie să cunoască dacă se încadrează în grupul respectiv, dacă pot avea anumite efecte, cum să se pregătească pentru această vaccinare, cum să fie monitorizat procesul, mai ales că majoritatea vaccinurilor se realizează în două doze, și nu doar într-o singură doză. Adică sunt mai multe momente care, într-adevăr, trebuie să fie determinate foarte bine, ca să fie organizat acest proces.

Plus la aceasta, dacă este un vaccin de la Pfizer, în cazul dat noi trebuie să avem posibilitățile de a efectua o vaccinare într-un timp foarte rapid, deci în 3-5 zile de la momentul în care se deschide acest lot trebuie să fie realizată vaccinarea, vaccinul fiind păstrat în frigider obișnuit, dar în timp proxim, ca să nu-și piardă din calitățile pe care le are.

Adică aici sunt mai multe aspecte care trebuie să fie coordonate de către specialiști și vorbim în mod special de specialiștii din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, vorbim și de cei de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, dar, nu în ultimul rând, și cei din sistemul medical spitalicesc sau primar.”

Europa Liberă: Deci, Dvs. vreți să spuneți că e nevoie de ajutor ca să organizăm logistic toată treaba asta?

Viorica Dumbrăveanu: „Corect! Da, este nevoie de coordonare.”

Europa Liberă: Dna Dumbrăveanu, noi vorbim la început de ianuarie, dar, iată, în decembrie unele țări au început vaccinarea. De ce acele țări au reușit să pregătească tot acest proces logistic, dar noi acum constatăm că anumite vaccinuri n-o să le putem administra, pentru că e vorba de un proces foarte complicat? N-am avut suficienți bani sau de ce?

Noi nici până acum nu cunoaștem cu ce tip de vaccin va fi asigurată Republica Moldova.

Viorica Dumbrăveanu: „Nu este vorba de bani. În primul rând, noi nici până acum nu cunoaștem cu ce tip de vaccin va fi asigurată Republica Moldova. Noi am întreprins măsuri, din câte ați văzut, acele 150 de frigidere care au fost distribuite, deci măsuri au fost realizate înainte de a primi vaccinul, nimeni nu știa la acea etapă că o să fie un vaccin care va avea cerința de păstrare la temperatura de -70 de grade, unul dintre vaccinuri, apropo, pentru că nu toate au astfel de cerințe. Acesta este un moment, în al doilea rând, mai depinde și de accesibilitatea țărilor. Da, cu adevărat, dacă vorbim de țările din UE, este o platformă centralizată de asigurare a statelor cu acest vaccin, cu regret, noi nu producem acest vaccin, dar am întreprins toate măsurile.

Ministerului Afacerilor Externe a făcut demersuri, inclusiv la nivelul primului ministru, demersuri bilaterale către statele UE.

u am vorbit doar despre măsurile pe care le-am întreprins pe platforma COVAX, dar vreau să vă zic că prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Republica Moldova a făcut demersuri, inclusiv la nivelul primului ministru, demersuri bilaterale către statele UE, în contextul posibilității asigurării Republicii Moldova cu vaccinuri. Noi avem un prim accept, pe lângă acea donație care va fi oferită de către România, avem un accept care vine din partea Bulgariei, care pe platforma UE a zis că ar putea să asigure Republica Moldova cu vaccin, inclusiv cu titlu de donație, dar și cu titlu de vânzare a dozelor de vaccin care sunt stringent necesare. Deci, noi am întreprins măsuri, într-adevăr am realizat asigurarea cu „lanțul frig”, dar nimeni în iulie sau în august când noi am asigurat acest „lanț frig” nu cunoștea cerințele pentru anumite tipuri de vaccin, dar poate veni oricare alt vaccin, care o să întrunească alte condiții pentru păstrare.”

Europa Liberă: Dar vaccinul Sputnik V? Nu ne putem face că nu am observat că, cel puțin, dl Dodon miza foarte mult pe acest tip de vaccin. El tot necesită condiții din astea sofisticate de păstrare?

Viorica Dumbrăveanu: „Nu, nu necesită astfel de condiții.”

Europa Liberă: Și Republica Moldova, Dvs. mizați pe acest vaccin?

Republica Moldova urmează să fie asigurată cu un vaccin care este, în primul rând, „precalificat” de către OMS.

Viorica Dumbrăveanu: „Orice vaccin care este „precalificat” (autorizat) de către OMS, sigur că Republica Moldova îl va viza. Noi, specialiștii, am zis încă la prima etapă și rămânem pe aceeași poziție că Republica Moldova urmează să fie asigurată cu un vaccin care este, în primul rând, „precalificat” de către OMS, care, într-adevăr, este un vaccin testat, care a trecut toate cele trei etape de testare, întrunește toate condițiile de securitate, pentru că noi vorbim de sănătatea populației.”

Europa Liberă: Deci, eu înțeleg corect că autoritățile medicale de aici se vor gândi la modul serios la acest vaccin doar în momentul în care va fi autorizat de OMS?

Viorica Dumbrăveanu: „Exact, doar în condițiile în care va fi „precalificat” de către OMS.”

Europa Liberă: Și ultimul aspect pe care aș vrea să-l discutăm. Dvs. ziceți „noi”, „noi”, „noi continuăm...”, aș vrea să înțeleg în calitate de ce, pentru că ați plecat Dvs., au plecat toți secretarii de stat - cine acum coordonează acest proces?

Rolul primordial în coordonarea acestui proces îi revine Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

Viorica Dumbrăveanu: „Eu am zis de fiecare dată că, în primul rând, ministerul nicidecum nu presupune o singură persoană, persoana ministrului care activează în birou și nu se reduce la persoana ministrului sau a secretarilor de stat. Dacă ați atras atenția, atunci când vorbeam despre grupul de lucru, eu nu în zadar am făcut referință și la Organizația Mondială a Sănătății, și la UNICEF, și la CNM, și la Agenția Medicamentului, și la comisiile de specialitate, și la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Deci, grupului de lucru vizat îi revine în continuare rolul de a asigura pregătirea și coordonarea procesului de vaccinare a populației.

Nu este ministrul cel care decide, nu este nicidecum ministrul cel care elaborează Planul de recepționare și distribuire a vaccinului, este vorba de specialiștii în domeniu și rolul primordial în coordonarea acestui proces îi revine Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Eu, cunoscând specialiștii de forță care sunt în cadrul acestei agenții, sunt sigură că ei vor continua activitatea și vor asigura organizarea adecvată a procesului de recepționare și de distribuire a vaccinului.”

Europa Liberă: Dar trebuie să existe un responsabil? Dvs. v-ați detașat de acest proces sau continuați să faceți parte din această echipă, sau cum e?

Viorica Dumbrăveanu: „Dacă îmi permiteți, n-am să vin la etapa actuală cu foarte multe informații, dar în curând voi veni cu informații unde m-am retras și care este rolul meu în continuare.”

Europa Liberă: Uitați-vă, s-ar putea să nu fie alt guvern pe durata a trei, patru, șase luni. Dvs. puteți acum spune cu siguranță că acest proces nu va rămâne de izbeliște? Adică, noi de cine să întrebăm în lunile acestea?

Viorica Dumbrăveanu: „În continuare, ca și la vaccinare, responsabilă este Agenția Națională pentru Sănătate Publică, care dirijează, care asigură toată logistica, dar este vorba și de secretarul de stat din cadrul ministerului, care va facilita organizarea procesului de vaccinare a populației.”

Europa Liberă: Și ultima întrebare, dna Dumbrăveanu. Toate aceste pregătiri țintesc ca vaccinarea să înceapă de când anume? Vă întreb, pentru că am văzut o știre din care rezulta că ucrainenii, vecinii Republicii Moldova, care e o țară mult mai mare, cu o populație poate de zeci de ori mai mare decât cea a Republicii Moldova, sunt pregătiți să înceapă de luna viitoare. La ucraineni se poate de luna viitoare, iar în Republica Moldova se va putea de când?

Asigurarea Republicii Moldova cu vaccinuri ar putea să înceapă în prima decadă a lunii ianuarie.

Viorica Dumbrăveanu: „Conform unor informații preliminare pe care le-am primit noi, asigurarea Republicii Moldova cu vaccinuri ar putea să înceapă în prima decadă a lunii ianuarie, acestea sunt informațiile pe care noi le-am primit în luna decembrie de la Organizația Mondială a Sănătății.”

Europa Liberă: Deci, nu la primăvară, chiar din ianuarie s-ar putea începe?

Viorica Dumbrăveanu: „Au fost menționate diferite termene, dar vedeți că procesul este mult mai accelerat, situația pandemică în foarte multe state se agravează. Pe noi ne bucură la momentul actual faptul că totuși situația este sub control, numărul celor infectați este în scădere, vom vedea care vor fi efectele sărbătorilor, pentru că măsurile care au fost întreprinse au permis ca să se stabilizeze situația epidemiologică în Republica Moldova. Vedeți și Dvs. că scade numărul de persoane infectate, avem și locuri disponibile în instituțiile medicale spitalicești, rata de internări este în scădere, dar oricum noi trebuie să asigurăm tot acest proces pentru ca să asigurăm vaccinarea, întrucât asta este unica soluție pentru a scăpa de pandemia COVID-19.”