Vitalie Marinuța (Partidul Verde): „Ecologia nu are culoare politică. Apă beau și Dodon, și Voronin”

Europa Libera continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală. Cu nr.15 în buletinul de vot va figura Partidul Verde Ecologist. L-am întrebat pe fostul ministru al apararii Vitalie Marinuța, președinte formațiunii care este miza alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie.

Europa Liberă: Ce miză are acest scrutin parlamentar?

Vitalie Marinuța: „Este una strategică, este una geopolitică, parțial.”

Europa Liberă: De 30 de ani se tot spune că miza alegerilor rămâne a fi una geopolitică. De ce?

Vitalie Marinuța: „Fiindcă noi, ca electorat, nu am fost educați și nu s-a dorit. Toți cei care au fost la putere până acum mizau pe un singur lucru, că electoratul, cu cât e mai prost, cu atât e mai bine și, dacă ai un dușman în afară și ai un dușman înăuntru, cu atât mai ușor este să polemizezi pe aceste două subiecte, dar nu pe subiectele de sănătate, protecție socială, viață, ecologie, curățenie, apă bună, aer bun, condiții bune de trai.

Și în asemenea mod îi dai alegătorului ori vine rusul, ori nu vine rusul; ori vine tancul, ori nu vine tancul, și nu ceea ce ține de dezvoltarea noastră internă. Clasa politică niciodată n-a vrut să spună: Noi suntem români, noi vorbim limba română, noi vrem să avem o cale de dezvoltare europeană. Sau, dacă nu le place europeană, atunci o cale de dezvoltare democratică, ca a țărilor care pun valorile general-umane în capul mesei, să avem și noi un Pact Snagov, cum a avut România, și să decidem, toate partidele politice, că este bătută în cuie dezvoltarea strategică și polemizăm pe alte subiecte.”

Europa Liberă: La noi greu se găsește acest consens, acest compromis în rândul clasei politice.

Noi avem pro-Est, pro-Vest și oportuniști.

Vitalie Marinuța: „Fiindcă este foarte ușor de a găsi oameni corupți, pe care să-i cumperi cu trei bănuți și să le spui ce să vorbească. Și așa avem partidele politice care se consideră de stânga. Dar noi, în R.Moldova, nu avem dreapta, nu avem stânga. Doctrinar, noi avem pro-Est, pro-Vest și oportuniști. Și, practic, partidele oportuniste sunt marea majoritate. Deci, nu sunt comuniști, nu sunt socialiști, aceștia sunt niște oportuniști, pentru că eu nu cred în comuniștii cu palate la Telecentru, unde sunt cei mai bogați oameni, iar țara e în sărăcie. Avem copii care mor de foame, copii neșcolarizați, avem mame care și-au lăsat familiile și au plecat peste hotare.”

Europa Liberă: Cunoscând bine aceste realități, îndeosebi în timpul campaniei electorale...

Vitalie Marinuța: „Eu trăiesc la țară și cunosc cum trăiește țara, satul.”

Europa Liberă: Deci, cunoașteți bine și marea dezamăgire pe care o trăiesc mulți cetățeni, pentru că, după ce-și dau votul, ei spun că parte din promisiunile cu care au venit concurenții nu au fost îndeplinite sau, mai degrabă, politicianul uită de interesele cetățeanului, obținând mandatul de deputat. Ce le promiteți Dvs. în această campanie electorală, ca să vă dea votul?

Vitalie Marinuța: „Noi, în această campanie electorală, venim cu un slogan: Verde pentru sănătate și viitor!”

Europa Liberă: Și care e bazinul electoral, ca să ne dăm seama pe cine puteți convinge să obțineți încredere?

Vitalie Marinuța: „Noi ne străduim să convingem, în special, oamenii care își doresc un viitor diferit de prezentul și de trecutul R.Moldova, un viitor care să se asemene cu cel al copiilor, al rudelor care au scuipat pe toată această situație, au spus gata, ajunge!, și-au luat valiza și au plecat peste hotare. Și acolo, când vorbești cu ei, ei îți spun da, lucrez mult mai mult decât în R.Moldova, dar are siguranța zilei de mâine pentru el și pentru familia sa. El vede că are o perspectivă destul de bună pentru copii, vede că poate în cinci-zece ani să aibă o casă...”

Europa Liberă: Perspectiva asta în R. Moldova poate să apară?

Vitalie Marinuța: „Sigur că poate să apară, dacă noi vom alege nu așa cum am ales până acum. La noi, electoratul, cu regret, este foarte credul, și iartă foarte mult. Politicienii nu trebuie iertați! Cineva a spus că politicienii trebuie schimbați la fel ca scutecele. Ai venit pentru patru ani, nu a îndeplinit nimic, ai promis multe, n-ai făcut – afară! Niciun scâncet, niciun bocet nu trebuie să convingă alegătorul: ei, bine, să-i mai dăm o șansă sau ăsta a furat mult,dar ne-a dat și nouă și de-acum n-o să mai fure atât de mult! Dacă a promis și nu a făcut, politicianul trebuie aruncat la gunoi! Noi, verzii, suntem parte componentă a verzilor europeni. Deja avem 30 de ani, ca partid. Am fost până în anul 2001 partid parlamentar, drept că în coaliție cu alte partide, dar avem experiența dată în parlamentul R.Moldova. Și acuma, văzând experiența europeană, în special a Europei Centrale și de Est, că se votează deja pentru alte valori, pentru alte principii, deja oamenii înțeleg că dacă nu vom avea grijă de pământul pe care locuim, dar noi nu avem grijă de pământul nostru, și la propriu, și la figurat, nu vom avea grijă de pădurile, de potecile noastre, noi nu vom avea viitor, nici copiii noștri nu vor avea. Noi avem peste trei mii de râuri și râulețe mici și nu avem, practic, niciunul care să aibă apă bună de spălat sau de adăpat animalele, nu că de băut pentru noi, dar mulți spun: da nu vă vârâți cu chestiile astea, că la noi e geopolitic, la noi e corupția, la noi e rusul, la noi e tancul – asta e sărăcia, iar ecologia e pe urmă, când o să ieșim din sărăcie. Dar avem un singur pământ – dacă nu avem grijă de el astăzi, deja n-o să mai putem să avem grijă de el mâine-poimâine.”

Europa Liberă: Dacă sunteți atât de convingător în expunerea acestor probleme cu care se confruntă fiecare cetățean, credeți că aveți șanse să ajungeți în parlament? Pentru că sondajele nu vă creditează cu șanse de a nimeri în următorul legislativ.

Vitalie Marinuța: „Știți ce spunea Churchill? E cred în sondajele pe care le falsific cu mâna mea. Da, unele sondaje dau mai mult, altele mai puțin, care te includ, care nu, dar cel mai bun sondaj va fi pe data de 11 iulie. Pentru noi este important ca să aducem mesajul acesta cetățenilor. Stimați cetățeni, trebuie de înțeles că prezența verzilor în parlament este o necesitate. Dacă noi, un deceniu-două în urmă, încă mai spuneam că poate problemele ecologice nu sunt atât de importante, cu toate că mișcarea națională din anii 90 de unde s-a pornit? S-a pornit, în mare parte, de la mișcarea ecologistă din 85-89. Dar acum, când încălzirea globală este ceva actual, acum când deja nu mai avem păduri, când demnitarii noștri, totuși, merg la monumentul lui Ștefan-cel-Mare să depună flori și mulți recită că Moldova e a urmașilor urmașilor noștri - urmașii noștri, un milion, sunt peste hotare, ceilalți se pregătesc să plece.”

Europa Liberă: E vorba și de calitatea guvernării...

Vitalie Marinuța: „Ați văzut, în 30 de ani calitatea guvernării”

Europa Liberă: ... că anumite forțe politice, care vor gândi sănătos, să facă politici atractive pentru cei plecați peste hotare și să-i aducă acasă pe o bună parte din ei.

Vitalie Marinuța: „Anume asta voiam să spun, că Partidul Verde Ecologist este una din forțele cele sănătoase. Anume din această cauză, oferta noastră electorală pune pe primul plan sănătatea și protecția socială. Al doilea este educația.

Eu n-aș spune că noi nu câștigăm, câștigul depinde. Noi nu accedem în parlament în ultima perioadă, dar de câștigat cred că câștigăm atât noi, cât și societatea, prin prezența noastră în campania electorală.

Fiindcă noi vorbim despre wc-urile din curte, despre faptul că noi construim apeducte, dar nu construim sisteme de canalizare, despre faptul că Soroca, de la începutul anilor 90, tot își revarsă tot rahatul în Nistru și noi, aici, la Chișinău, practic, bem apă din Nistru, noi vorbim despre faptul că în partea de sus a râului Nistru, ucrainenii, prietenii noștri, vecinii noștri, vor să construiască o cascadă din șase hidrocentrale și vreau să știți că numai noi, verzii, cu seriozitate, dacă vom fi în parlament, vom soluționa această problemă, fiindcă, în rest, toți ceilalți se vor uita la câștigul economic al lor sau la ce s-ar putea de negociat cu ucrainenii.

70-75 % din teritoriul R.Moldova este legat prin sistem hidrografic de râul Nistru.

Dar 70-75 % din teritoriul R.Moldova este legat prin sistem hidrografic de râul Nistru. Și dacă nu vom avea apă, iar debitul râului Nistru este cu o treime mai mic decât în anii 80, noi deja avem mai puțină apă. Dar dacă ucrainenii vor construi încă vreo opt lacuri de acumulare, problema nici nu e în aceste șase hidrocentrale, fiindcă ele vor produce în jur de 3% din necesarul de electricitate al Ucrainei. În schimb vor face niște lacuri de acumulare foarte mari, suprafața de evaporare a apei va fi cu mult mai mare, deci, la noi va ajunge cu mult mai puțină apă.

Într-un deceniu, dacă ucrainenii își îndeplinesc aceste intenții, noi rămânem de-a nimănui.

În lume deja se duc războaie pentru apă. 75% din sistemul hidrografic înseamnă fântânile, practic, râulețele mici. Noi avem toate șansele, într-un deceniu, dacă ucrainenii își îndeplinesc aceste intenții, noi rămânem de-a nimănui, mulți din cei de pe malul Nistrului vor trebui să-și caute un alt loc de trai. Asta e! Și nu e o sperietoare!”

Europa Liberă: Ați vorbit despre o Moldovă depopulată și despre un număr mare al cetățenilor R.Moldova aflați peste hotare. Care miza votului din diaspora și care e miza votului din Transnistria?

Vitalie Marinuța: „Toți sunt cetățeni ai R.Moldova. Forțele europene mizează pe voturile moldovenilor din Europa.”

Europa Liberă: Și Dvs. pe cine mizați?

Vitalie Marinuța: „Eu mizez pe votul tuturor cetățenilor R.Moldova, fiindcă, în ceea ce ține de ecologie, ea nu are culoare politică și asta trebuie s-o înțelegem foarte-foarte bine. Apă bea și Dodon, și Voronin, și eu, și toți vrem să bem apă curată. Dar, oricum, eu cred foarte mult că votul de peste hotare va fi unul proeuropean, unul pentru valori. Foarte important este ca să iasă la vot masiv. Din punctul meu de vedere, votul din regiunea transnistreană va conta, dar nu atât de mult.”

Europa Liberă: De ce?

Vitalie Marinuța: „Fiindcă și în regiunea transnistreană au înțeles că ei sunt furați, că ei sunt trași în țeapă atât de liderii lor, cât și de liderii noștri și plus liderii de la Moscova. Da, este o categorie de oameni care mai trăiesc cu trecutul, dar eu trec des prin Cocieri, prin Dubăsari, când mă mai opresc, când mă mai țin câte o oră pe la posturi, vorbesc cu oamenii destul de des și văd că și acolo încep oamenii a se trezi. Și eu sunt ferm convins că deja procedeele care au fost folosite de Plahotniuc, de Dodon, cu hurta...”

Europa Liberă: Adică nu ar mai putea fi organizați?

Vitalie Marinuța: „Ar putea însă oamenii, ca și la noi aici, majoritatea spun că se va vota masiv, votul util, pentru partidele de orientare pro-europeană și eu cred că așa va fi și în regiunea transnistreană. Poate că nu masiv, ca la noi, pentru valorile europene, dar oricum, cei care mizează pe votul din regiunea transnistreană fac o miză greșită.”

Europa Liberă: Credeți că se apropie ziua reglementării transnistrene, dacă se schimbă mentalitatea, așa cum spuneți?

Vitalie Marinuța: „Da, la ei se schimbă mentalitatea, dar noi avem politicieni, în eșaloanele de vîrf ale puterii, în R.Moldova, cât și la Tiraspol, care au interese comune, destul de mari. Și interesul poartă fesul.”

Europa Liberă: Dar interesul comun ar trebui să fie reîntregirea celor două maluri ale Nistrului.

Vitalie Marinuța: „Ar trebui, foarte mult. Eu îmi aduc aminte cum, cândva, fiind în funcția de ministru al apărării, am avut o discuție cu ministrul apărării al Rusiei, Șoigu. Ne-am întâlnit, am discutat, am planificat, era în 2013, în mai, am discutat tare mult (și eu consider că bine), trebuia să aibă o vizită Șoigu în 2013, în noiembrie-decembrie, cu scopul să avem o înțelegere și să scoatem mașinile blindate de la pod, măcar un pas să fie. Și vizita n-a mai fost...”

Electorala 2021 Cu Valentina Ursu & Liliana Barbăroșie:

Interviuri, analize, vocea diasporei Abonați-vă

Europa Liberă: Păi, dacă ați avut înțelegerea, de ce s-a stopat totul?

Vitalie Marinuța: „Fiindcă unii conducători, care erau mai sus decât mine aveau alt gând: da cum un oarecare Marinuța, pus nici nu se știe de cine, o să facă o înțelegere cu cineva care poate să hotărască măcar ceva în reglementarea conflictului transnistrean?”

Europa Liberă: Păi, ne amintim foarte bine cine erau conducătorii de pe atunci.

Vitalie Marinuța: „Păi, ei, atunci, n-au permis vizita viceministrului din Federația Rusă, nici a ministrului și nu s-a hotărât nici întrebarea.”

Europa Liberă: Lăsați să se înțeleagă că Moscova ar lăsa să se pornească, cel puțin, evacuarea trupelor ori munițiilor din stânga Nistrului?

Vitalie Marinuța: „E greu de presupus acum ce ar putea să fie, dar eu știu un singur lucru, că rușii stimează adversarul puternic.”

Europa Liberă: Și credeți că acest respect nu-l au față de autoritățile din R.Moldova?

Vitalie Marinuța: „Eu cred că nu, fiindcă noi am fost întotdeauna slabi. Noi n-am putut să mergem să dăm cu pumnul în masă. Da, e puternic, dar și noi suntem independenți și suverani, deocamdată. Drept, cam sărăcuți, cam slăbuți, dar mândria și onoarea trebuie să fie la nivel. Noi am avut în 92 un război, nu dă Doamne să mai fie. Eu am participat la el, am luptat, și toți am luptat, ca să fie o Republică Moldova suverană.”

Europa Liberă: Cât timp i-ar trebui R.Moldova ca să soluționeze această problemă a separatismului?

Voință politică trebuie să fie nu declarativă, dar reală și dacă este voință politică la cel mai înalt nivel,

Vitalie Marinuța: „Eu nu pot să spun în termeni ficși, cât timp, dar noi ar trebui să avem voință politică. În primul rând, voință politică trebuie să fie nu declarativă, dar reală și dacă este voință politică la cel mai înalt nivel, în parlamentul R.Moldova, așa ca să fie stopate multe privilegii pe care le au conducătorii lor. Fiindcă la nivel de cetățean simplu consider că totul deja este, practic, soluționat. Nu este problemă între Ion din partea asta și Gheorghe din partea cealaltă, care, ambii, au cetățenia R.Moldova. Unul are cetățenia României și a Rusiei, altul are cetățenia a României numai, dar copiii lor s-au căsătorit. Și eu cunosc așa caz, s-au căsătorit, au trăit în Dubăsari trei ani de zile, au venit la Chișinău pentru trei ani și acum trăiesc în Londra.”

Europa Liberă: Ca să existe voință politică, trebuie să existe o majoritate în parlament, cine ar trebui și ar merita să facă o alianță în viitorul parlament?

Vitalie Marinuța: „În primul rând, eu cred că trebuie de mers la vot și de votat Partidul Verde Ecologist.”

Europa Liberă: Am ajuns la scenarii postelectorale.

Ar trebui să facă o coaliție destul de trainică forțele pro-europene.

Vitalie Marinuța: „Ar trebui să facă o coaliție destul de trainică forțele pro-europene, fiindcă, dacă noi o să vorbim de drepturile omului, doar forțele care au o viziune pro-europeană pot să asigure chestiunea în cauză. Dacă vorbim de sănătate, educație – fix așa.”

Europa Liberă: Cele de stânga, pro-estice, nu ar promite tot asta?

Vitalie Marinuța: „De promis, promit toți, dar de îndeplinit este cu totul altceva.”

Europa Liberă: Dar ce s-ar întâmpla dacă la guvernare ajung forțele pro-estice?

Vitalie Marinuța: „Va fi încă un pas înapoi, fiindcă noi am văzut care a fost atitudinea forțelor pro-estice și în timpul guvernării comuniste. Toată lumea s-a dezvoltat cu pași rapizi, Voronin a făcut puțin din ce se putea de făcut. Fiindcă în anii 2001-2007 a fost un bum economic în toată lumea, puteai să stai, cum au stat aici conducătorii din Moldova, să nu faci nimic, să furi, cum furau ei atunci, și să fie o mică creștere economică. Dar dacă se muncea, acum eram mult înainte. Să ne uităm ce au făcut Dodon cu Plahotniuc.

Dacă e să vorbim de drepturile omului, profesorii turci, eu îi cunosc pe toți șase, copiii mei au învățat acolo, ei erau în consiliul coordonator al liceului, profesori de nota 10, care iubeau fiecare copil, au fost luați de acasă și schimbați pe un fotoliu de piele.”

Europa Liberă: Dar credeți că cine cu cine s-ar fi înțeles atunci?

Vitalie Marinuța: „Cred că au fost niște înțelegeri între Dodon, Plahotniuc și Erdogan. Nu poți să faci asemenea lucru dacă nu este o înțelegere la cel mai înalt nivel.”

Europa Liberă: Moldova de peste patru ani se va deosebi de Moldova de astăzi?

Vitalie Marinuța: „Totul depinde de ce vom spune noi pe data de 11 iulie. Dacă noi vom vota forțele sănătoase, inclusiv Partidul Verde Ecologist, care este partener cu partidele verzi din Europa și oamenii în Europa votează partidele verzi nu doar pentru viziunile ecologice, dar pentru faptul că noi avem o viziune aparte privind dezvoltarea economică durabilă, inclusiv managementul deșeurilor.

Valul verde vine spre noi.

La noi, îndeobște, avem forțe considerate de dreapta, dar vor să ne împânzească cu uzine de ardere a deșeurilor. Asemenea forțe, cu pas mare, vin la guvernare în Europa. Și Polonia, și Bulgaria deja au ales verzii și valul verde vine și înspre noi. Eu sper mult că în septembrie, după alegerile din Germania, la care miza este de asemenea mare...”

Europa Liberă: Să-i lăsăm pe germani să-și decidă ei soarta.

Vitalie Marinuța: „Votați floarea-soarelui, răsărita, cum îi mai spun unii, dar, cel mai important, votați ceea ce credeți și ceea ce gândiți, așa ca să fiți cu sufletul împăcat și să nu spuneți pe urmă: iar am votat ce nu trebuie.”