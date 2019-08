Vitalie Vovc: „Continuăm să ne învârtim pe loc” sau cum este învârtitî oiștea politică

Unii dintre cei plecaţi au acceptat să-și asume actul guvernării făcând parte din actualul executiv. Însă cu o rândunică nu se face primăvara. Cum ar putea diaspora să se implice mai activ şi cum se văd de la distanţă realitţile din R. Moldova? Europa Liberă a stat de vorbă cu bloggerului Vitalie Vovc stabilit în Franţa .

Vitalie Vovc: „Mi-ar plăcea să spun că nu s-a schimbat nimic, dar, din păcate, s-a schimbat și încă o dată ajungem la marele proverb moldovenesc. Știți, cum vine moldoveanul la hram și ține căruța trei zile cu oiștea într-o direcție și trei zile în alta. Ei, bine, noi iarăși am întors oiștea pe dos. Mă refer, bineînțeles, la acel faimos vector geopolitic, și acest lucru nu este deloc îmbucurător pentru mine, cel puțin.”

Europa Liberă: De ce această mare dezamăgire?

Vitalie Vovc: „Fiindcă pentru mine rămâne inconceptibilă o alianță cu PSRM. Deci e ceva din domeniul absurdității. Uite, noi ne pomenim astăzi ca o forță politică să facă alianță cu socialiștii, ne pomenim cu niște oameni care cu mândrie arborează drapelele roșii, secera și ciocanul? E ceva absolut de neînțeles!”

Europa Liberă: Acum, ce contează mai mult sau ce cântărește mai mult – diferența aceasta de ideologie a actualei guvernări PSRM-ACUM sau moștenirea care le-a revenit după precedenta guvernare?

Vitalie Vovc: „Eu nu vorbesc aici de ideologii, eu vorbesc de chestii ontologice, de chestii practic biblice: ce e binele și ce e răul. Există...”

Europa Liberă: Ei au spus că s-au unit, pentru că scopul lor comun era deoligarhizarea acestui stat.

Vitalie Vovc: „Bine, dacă începem să vorbim iarăși în metafore cu deoligarhizarea, cu statul capturat, cu justiția teleghidată, cu alianță – stați, cum au numit-o ei? – situațională, temporară sau nu mai știu ce... Haideți să discutăm despre poezie, da? Noi vorbim despre istoria unui stat, noi vorbim despre fapte concrete. Eu în 2016 am scris un text, în care am scris negru pe alb cum statul capturat îl aduce pe Dodon la putere și am descris exact mecanismul prin care toată această metaforizare a limbajului politic nu face și nu va face, și asta se întâmplă și, practic, putem spune că s-a întâmplat, a adus socialiștii la putere. Nu exista altă posibilitate și nu există o altă finalitate la toată poezia asta politică.”

Europa Liberă: Care alt scenariu ar fi fost mult mai bun pentru cetățeni și pentru Republica Moldova?

Vitalie Vovc: „Eu am spus-o încă o dată și nu mi-e rușine s-o repet: o coaliție între Partidul Democrat și Blocul ACUM, în funcție de rezultatele alegerilor, cu toată simpatia sau antipatia pe care puteam s-o avem noi față de o forță politică sau de alta. Nu a existat altă alternativă. Ceea ce s-a

Și vă rog să-mi explice careva prin ce-i mai bun Dodon decât Plahotniuc.

întâmplat înseamnă că nimeni nu-și dorește o schimbare. Deci, noi continuăm să ne învârtim pe loc. Noi l-am schimbat pe un eventual, iarăși s-a făcut o mitologie întreagă despre Plahotniuc, l-am schimbat cu Dodon. Și vă rog să-mi explice careva prin ce-i mai bun Dodon decât Plahotniuc. Eu nu văd absolut nicio diferență, ba există una notorie – Plahotniuc, cel puțin, demonstrativ și declarativ se declara pro-european, iar acesta vrea să ne ducă cu oiștea în URSS înapoi.”

Europa Liberă: Dodon și-a nuanțat mesajul și a spus că prioritare pentru Moldova vor fi bunele relații și cu Estul, și cu Vestul, iar cei de la Bruxelles au spus că guvernarea Plahotniuc a mimat mai mult acel parcurs european și că aproape nimic din ceea ce s-a promis nu s-a îndeplinit.

Vitalie Vovc: „Dodon are o singură misiune – să nu ne lase pe noi să intrăm în Uniunea Europeană. Imediat atunci când au avut loc discuții în Parlamentul European, atunci când Băsescu zicea că „e necesar ca Uniunea Europeană să dea o perspectivă de aderare Republicii Moldova, fiindcă altfel lucrurile nu se schimbă aici”, imediat a venit un deputat francez, Mariani, dacă nu mă înșel, care, bineînțeles, face parte dintr-un partid antieuropean și el, dar asta e situația din Republica Moldova, i-a permis lui Mariani să zică clar și răspicat de la tribună: „Moldova nu a ales parcursul european!”. Din păcate, nu avem ce să-i răspundem, fiindcă Moldova „a pus batista pe țambal” și a zis că geopolitica n-o interesează.”

Europa Liberă: Și acum vectorul geopolitic mai poate fi explorat, mai poate fi folosit?

Vitalie Vovc: „Cred că nu poate pe cel puțin opt ani înainte. Noi avem niște cicluri de putere, să zic eu așa, care se perindă din opt în opt ani. Iată am

Nu știu cum deoligarhizează ei și ce deoligarhizează ei din moment ce fac coaliție cu PSRM-ul. E un nonsens total.”

trecut de opt ani de așa-numită guvernare, de fapt, au fost mai multe, care se declarau pro-europene, acum vom avea opt ani de guvernări cu secera și ciocanul în frunte și steagul roșu în față, iar ceilalți vor tăcea chitic și vor zice că nu contează, că „punem batista pe țambal”, că deoligarhizăm, deși nu știu cum deoligarhizează ei și ce deoligarhizează ei din moment ce fac coaliție cu PSRM-ul. E un nonsens total.”

Europa Liberă: Dacă s-ar ajunge la declanșarea anticipatelor, situația se schimbă?

Vitalie Vovc: „Nu! Se schimbă, probabil, în mai rău, fiindcă Dodon, în afară de tot aparatajul mediatic și propagandistic, care este net în favoarea lui, va mai căpăta și resursă administrativă, adică el deja a căpătat-o. Și acum cred că localele, vom vedea, dar eu sunt foarte pesimist referitor la rezultatele localelor. Dvs. mergeți în regiuni și vedeți care este atmosfera acolo? Eu am fost acum în nordul republicii și în nordul republicii peste tot stau postere cu Renato Usatîi: „Vă mulțumesc, bălțeni, că nu m-ați trădat”, chestii din astea. Vom avea două-trei raionașe acolo care vor mai fi pro-europene și restul va trece totul sub egida sau Partidului Nostru, sau PSRM-ului. Adică m-ar bucura, bineînțeles, m-ar bucura dacă greșesc acum, dar nu prea cred.”

Europa Liberă: În actuala legislatură o configurare de putere ar putea să aibă loc? Și în favoarea cui?

Vitalie Vovc: „Pentru moment, lucrurile merg ca pe unt pentru Dodon. Deci, el nu are nici un interes să schimbe brusc, dar o poate face oricând. El poate dizolva Parlamentul, el poate atrage de partea lui deputați din PD...”

Europa Liberă: Și încotro, Moldova?

Vitalie Vovc: „V-am zis: cu oiștea în partea cealaltă – spre URSS. Eu vorbesc de metaforă, dacă doriți, de mod de viață. Mai există și o altă chestie, putem s-o întoarcem și invers – din model de societate, despre ce fel de model de societate ne dorim noi? Ne dorim un model de societate european, occidental, cu valori precum libertatea cuvântului, precum democrația, precum supremația legii să stea în capul mesei sau ne dorim o societate de genul „înainte, că înainte era mai bine”, da? Eu cred că Republica Moldova și prin toată propaganda care mișună în Republica Moldova a doua variantă este aleasă astăzi.”

Europa Liberă: Ce crede bloggerul și scriitorul Vitalie Vovc, ce-i în capul moldoveanului astăzi?

Vitalie Vovc: „Eu cred că e suficient să pornim televizorul și vom afla ce e în capul moldoveanului în ziua de astăzi. A fost un raport care a fost publicat de către Consiliul Național al Audiovizualului – 70 la sută din posturile de televiziune disponibile în Republica Moldova sunt în limba rusă, mai mult de 80 la sută din presa scrisă disponibilă în Republica Moldova este în limba

Noi nu știm ce-i asta proces; noi funcționăm prin idoli politici, idolatrizăm din când în când câte o persoană și funcționăm și nu vorbim de sistem decât doar atunci când zicem că trebuie să-l răsturnăm.

rusă. Deci la noi până și Eurosport-ul acela care s-ar părea că e inocent vine cu traducere în limba rusă sau Animal Planet, sau toate canalele acestea de divertisment, toate prostologiile astea – REN TV1, REN TV2, REN TV3, REN TV4, care generează un anumit fel de gândire și cu toate teoriile astea conspiraționiste. Noi, practic, ducem lipsă totală de un spațiu media sănătos. Până și acei care se declară fățiș și vădit pro-europeni, anti-putiniști tot trăiesc în mediul mediatic rusesc. Deci, când te uiți pe news feed-ul oamenilor de la noi, oameni de, mă rog, care au o voce de spus în mass-media, doar noutăți din Rusia comentează. Din păcate, în capul moldoveanului nu există noțiune de sistem, cum ar trebui să existe un sistem model de stat, nu există noțiune de proces, noi nu știm ce-i asta proces; noi funcționăm prin idoli politici, idolatrizăm din când în când câte o persoană și funcționăm și nu vorbim de sistem decât doar atunci când zicem că trebuie să-l răsturnăm. Nu există altă ocurență în care trebuie să folosim sistemul. Sistemul trebuie permanent răsturnat la noi și existăm prin proiecte. Deci asta e – lideri politici, proiecte, dar sistem și proces la noi nu există.”

Europa Liberă: Apariția unui lider național ar putea să...

Vitalie Vovc: „Nu, eu nu cred în lideri naționali. Eu cred în sistem și proces.”

Europa Liberă: Și din rătăcire pe cetățean îl scoate televizorul?

Vitalie Vovc: „Da, la fel cum îl bagă în rătăcire, la fel îl scoate televizorul, dar asta înseamnă că trebuie de făcut puțină curățenie – dacă pot să mă exprim așa – în ceea ce înseamnă audiovizualul din Republica Moldova. De ani de zile, din 2010, când au venit ăștia, așa-numiții „pro-europeni” la putere, am afirmat și eu în scrierile mele, și o mulțime de altă lume – de ce grilele de televiziune din România nu sunt în liber acces în Republica Moldova? Ce i-a încurcat timp de 10 ani să lase Televiziunea Românească în liber acces pe piață?”

Europa Liberă: Pentru că sunteți venit din străinătate, să vă întreb: ce vrea și ce poate diaspora? Astăzi se discută foarte mult despre acest potențial, despre o forță care ar putea să devină o parte din cei plecați acasă și să întoarcă munții, marea, să schimbe situația, să se implice...

Vitalie Vovc: „Nu e posibil așa ceva. Iarăși noi începem să devenim patetici, grandilocvenți, fiecare se vede mare și tare. Diaspora revine acasă... Bineînțeles, aveți dreptate, bineînțeles, dacă toată această lume bună plecată în străinătate ar reveni, sunt cum n-ai da aproape un milion de persoane, iată acum avem miniștri veniți din diasporă... Ei și ce? – vorba moldoveanului. Și?! Mai departe ce facem?”

Europa Liberă: Nu aduc un suflu nou?

Vitalie Vovc: „Nu, eu nu cred că aduc un suflu nou, fiindcă puțin depinde de ei; puțin depinde de ei și eu s-au prins deja într-un joc care-i depășește și pe care ei nu-l înțeleg. Iar rezultatele ultimului scrutin și felul în care a reacționat diaspora la mesajele iarăși produse de mass-media din Republica Moldova demonstrează că același moldovean aflat în străinătate, consultând mass-media din Republica Moldova, reproduce cu exactitate mesajul care este produs aici, în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Întrebarea mea era: ce vor și ce pot face cei plecați în străinătate pentru Republica Moldova?

Vitalie Vovc: „Mie îmi vine greu să răspund pentru toți. Eu știu că eu vreau ca Republica Moldova să-și aleagă un model de societate, care pentru mine

Poate că unica pentru Republica Moldova este abolirea hotarului de pe Prut și Unirea cu România. Nu avem altă soluție, efectiv noi nu mai putem exista singuri.”

este modelul occidental-european, nici măcar american, modelul european mie îmi pare modelul cel mai progresist pe care l-a putut crea umanitate până acum, cu toate defectele lui. Și eu vreau ca Republica Moldova să se integreze în această familie de țări europene. Și pentru moment, practic vorbind, ținând cont de procesele din Uniunea Europeană, mie îmi pare calea cea mai rapidă, mai eficientă, mai sănătoasă și poate că unica pentru Republica Moldova este abolirea hotarului de pe Prut și Unirea cu România. Nu avem altă soluție, efectiv noi nu mai putem exista singuri.”

Europa Liberă: Și în ajunul celor 28 de ani de independență, care vor fi marcați pe 27 august, ce i-ar dori Vitalie Vovc Republicii Moldova?

Vitalie Vovc: „Să se uite în oglindă și să se vadă, să se contemple, să sărbătorească mai întâi pe 24 august „eliberarea”, după independență să sărbătorească limba nu știu care, că noi aici suntem; noi, după 30 de ani de independență, 28, pardon, nu știm ce limbă vorbim. Asta e!”