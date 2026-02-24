Zelenski a arătat lumii „buncărul” de unde a condus Ucraina invadată de ruși

Pentru a marca împlinirea a patru ani de la începutul războiului, Zelenski a postat marți un mesaj video adresat națiunii, filmat în interiorul complexului de buncăre, cea mai cuprinzătoare imagine de până acum a acestor construcții, despre care AFP scrie că au dobândit „statut de cult” în Ucraina, ca simbol al rezistenței.

„Acest birou – această mică încăpere din buncărul de pe strada Bankova – este locul în care am purtat primele conversații cu liderii mondiali la începutul războiului”, a spus Zelenski în discursul său. Așezat pe un scaun din piele neagră într-o cameră mică, cu pereți albi, Zelenski a spus: „Aici am vorbit cu președintele (Joe) Biden și tot aici am auzit: «Volodimir, avem de-a face cu o amenințare. Trebuie să părăsești urgent Ucraina. Suntem gata să te ajutăm în acest sens'”.

„Iar eu am răspuns că am nevoie de muniție, nu de transport”.

Zelenski a subliniat că apărarea Ucrainei a fost alegerea a milioane de oameni.

„Poporul nostru nu a ridicat steagul alb – a apărat steagul albastru și galben. Iar ocupanții, care credeau că vor fi întâmpinați aici de mulțimi care flutură flori, au văzut în schimb cozi la centrele de recrutare. Poporul nostru a ales rezistența. Și războinicii noștri au rămas fermi, iar civilii au apărat orașele și satele, străzile și curțile”, a spus el.

Sediul prezidențial se află pe strada Bankova. Buncărele par a fi un vast adăpost antiatomic din era sovietică, conceput pentru a sprijini un guvern de urgență în cazul unui atac masiv asupra capitalei ucrainene. În timpul Uniunii Sovietice, actualul palat prezidențial era fostul sediu al Partidului Comunist.

Zelenski, la fel ca alți lideri, a criticat în trecut atmosfera nu tocmai veselă a clădirii, dar de la invazia Rusiei, complexul s-a dovedit a fi un refugiu util în cadrul sediului guvernului, acum izolat și înconjurat de un inel de puncte de control militare.

AFP a auzit focuri de armă în apropierea clădirii în prima zi a invaziei ruse, iar surse au afirmat că un vehicul încărcat cu explozibili a încercat să pătrundă în complex.

Rezistența subterană

Din coridoarele lungi și înguste, cu tavane joase și curbate, se ramifică camere mici pentru diferite ramuri ale guvernului - președinția, cabinetul de miniștri, parlamentul. În interiorul fiecăreia se află aproximativ douăsprezece scaune, un ecran de televiziune și steaguri ucrainene, arată videoclipul lui Zelenski.

Rânduri de cabluri negre se întind de-a lungul pereților, iar țevi mari de gaz și cutii electrice sunt fixate pe tavane.

Semne albastre și galbene – culorile steagului ucrainean – îndrumă oamenii către diferite camere din labirintul tunelului.

Postere luminoase împânzesc pereții, onorând efortul de război al Ucrainei și soldații – singurele pete de culoare alături de indicatoarele luminoase verzi ale ieșirilor de urgență și banda de siguranță roșie și albă fixată pe tavanele joase.

Zelenski – care are aproximativ 170 cm înălțime – s-a aplecat în timp ce trecea printr-unul dintre coridoare, înconjurat de cabluri expuse și cutii de control.

În fața unei uși metalice groase care ducea în administrația prezidențială se afla o hartă mare a Ucrainei, în galben și albastru, cu un porumbel alb deasupra și fraza: „Dumnezeu să salveze Ucraina”.

„Aici se afla echipa noastră, guvernul, coordonarea zilnică cu armata, apelurile telefonice, căutarea de soluții – tot ceea ce era necesar pentru ca Ucraina să reziste”, a spus Zelenski.

AFP scrie că discursul de 19 minute a avut scopul de a mobiliza ucrainenii, reamintind spiritul de rezistență care a caracterizat națiunea când Rusia a invadat pentru prima dată.

Scris cu informații de la AFP și Ukrinform.

