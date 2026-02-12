„Este prima dată când aud asta. Prima dată am auzit, probabil, din Financial Times, a doua oară aud de la dumneavoastră. Am vorbit de multe ori despre alegeri. Vom merge la vot când vor exista toate garanțiile de securitate adecvate”, a răspuns Zelenski, într-o conferință de presă online, miercuri seară.

„Suntem pregătiți pentru alegeri, am spus că este foarte ușor de făcut – după încetarea focului vor fi alegeri, adică este o chestiune de securitate”, a adăugat el.

Președintele Ucrainei a menționat că SUA se numără printre partenerii care discută despre necesitatea organizării alegerilor.

„Știți că America a ridicat problema alegerilor, așa că nu vreau să intru în detalii... Nu, ei nu amenință că vor renunța la garanțiile de securitate, nu leagă alegerile de garanțiile de securitate”, a subliniat președintele ucrainean în răspunsurile audio la întrebările jurnaliștilor.

Zelenski a vorbit din nou despre posibilitatea organizării alegerilor după ce Financial Times a relatat miercuri că Ucraina ia în calcul să organizeze alegeri prezidențiale și un referendum asupra unui potențial acord de pace cu Rusia, până la jumătatea lunii mai, în urma unor presiuni ale Statelor Unite.

Anunțul ar fi fost programat să aibă loc pe 24 februarie, zi în care se împlinesc patru ani de când Rusia a declanșat războiul pe scară largă împotriva Ucrainei.

Cotidianul menționa că Washingtonul și-ar fi dorit ca votul să aibă loc până pe 15 mai, altfel Ucraina ar putea pierde garanțiile de securitate propuse.

Săptămâna trecută, Volodimir Zelenski a declarat că Statele Unite ale Americii doresc ca Rusia și Ucraina să pună capăt războiului până în vară.

Reuters scrie, conform unor surse apropiate discuțiilor, că la negocierile pentru pace de la Abu Dhabi, din 4-5 februarie, delegațiile SUA și Ucrainei au discutat un obiectiv ambițios și anume realizarea unui acord de pace între Rusia și Ucraina încă din luna martie. Însă, o serie de interlocutori ai publicației au calificat această dată ca fiind nerealistă.

Știre preluată de la Europa Liberă România.

