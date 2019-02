Cîteva mii de protestatari ai mișcării „vestele galbene” au demonstrat astăzi la Paris

Citeva mii de persoane au participat la un nou mars al asa-numitelor „veste galbene” la Paris impotriva președintelui Emmanuel Macron. Miscarea de protest slabeste in intensitate, dar proteste precum cel de la Paris a avut loc si in alte orase ale Franței. Potrivit politiei, de la începuitul protestelor „vestelor galbene”, din noiembrie anul trecut și pina acum, peste 1000 de polițisti au fost răniți și in jur de 1700 de protestatari, informeaza agentia France Presse.

Potrivit Ministerului de Interne de la Paris, in jur de 80 de mii de politisti au fost desfățurati la acest sfirsit de saptamina în Franta, dintre care 5000 la Paris.