Donald Tusk i-a sugerat premierului Theresa May să amâne ieșirea Marii Britanii din UE

Președintele Consiliului European, Donald Tusk, i-a sugerat premierului britanic Theresa May să amâne ieșirea țării ei din Uniunea Europeană, spunând că ar fi o „soluție rațională”. Tusk a spus că toate cele 27 de țări care rămân în UE vor arăta „maximum de înțelegere și bunăvoință” pentru a facilita o eventuală amânare a termenului de 29 martie fixat de Londra. Parlamentul britanic a respins o dată acordul pentru Brexit negociat de guvern cu Bruxelles-ul, iar May are la dispoziție mai puțin de o lună pentru a obține aprobarea legislativului.Vorbind la Sharm el_Shikh, după discuții cu alți lideri europeni, May a insistată că nu-și schimbă termenul. „Suntem aproape de posibilitatea de a ieși din UE la 29 martie cu o înțelegere”, a asigurat May luni.