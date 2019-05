Pilotul de curse austriac Niki Lauda a încetat din viață

O legenda a curselor de formula 1, austriacul Niki Lauda, de 70 a decedat. A fost de trei ori campion la formula 1 - in 1975, 1977 și 1984. In 1976 a avut un accident grav in cadrul marele Premiu al Germaniei și a suferit arsuri extrem de grave, dar a revenit pe pista un an mai tirziu, cîstigind titlul Mondial înca de doua ori după accident. Dupa cariera sa de pilot de curse a infiintat o companie aeriana low cost și apoi a fost implicat în pregatirea echipelor Mercedes de la campionatele de formula 1, contribuind substanțuial în a aduce britanicului Lewis Hamilton cinci titluri mondiale, dupa cum anunță BBC.